Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di giovedì 17 dicembre? La Luna in Acquario, in fase crescente porterà emozioni e accrescerà l'istinto. A partire da questa giornata, i nativi del Cancro non avranno più Saturno contro. Andrà più che bene anche alla Bilancia, che ritroverà l'armonia ed anche l'amore. Per i nativi dello Scorpione si prevede un giovedì alquanto esplosivo, ma sono previste delle interessanti situazioni per tutti gli altri segni.

Relativamente ad amore, salute, lavoro, fortuna e famiglia approfondiamo quindi le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica astrologica.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete – 12° in classifica - Crisi in atto, ma nella settimana di Natale si registrerà un'inversione della tendenza, soprattutto per le coppie e le famiglie. Il lavoro scarseggia e in un periodo simile i problemi economici sono giganteschi, tuttavia cercate di ridimensionarvi e di esplorare delle nuove soluzioni. Permettete a voi stessi di voltare pagina e di andare avanti il prima possibile, non tornare sugli argomenti scottanti. Per il 2021 cercate di reinventarvi e di ripartire anche da capo. Immergetevi nell'atmosfera natalizia tra film, musiche e libri in tema.

Toro – 11° posto - Le vostre speranze iniziano a vacillare, ma cercate di bandire tutti gli argomenti di politica, eredità, patrimonio e prendete le distanze dai soggetti pessimisti.

Non parlate sempre delle stesse cose, cambiate disco! Delle piccole divergenze sono sorte ad inizio settimana e non è da escludersi che anche in queste 24 ore tornerete a battibeccare per le solite questioni. Prendervi cura del vostro corpo sortirà un gran beneficio, dunque concedetevi un trattamento estetico, una sessione di fitness o un bel bagno rinfrancante: niente è perduto.

Vergine – 10° in classifica - C'è un blocco da superare, ultimamente navigate in pessime acque e la vostra vita sembra un'interminabile giostra. Avete senz'altro bisogno di una pausa di riflessione, dunque cercate di ritagliarvi del tempo per pensare a voi stessi e mettere nero su bianco tutti quei sogni/progetti/ambizioni che desiderate realizzare.

Solo chi si arrende ha perso, quindi non smettete di inseguire la cima della montagna.

Leone – 9° posto - Bandite i sensi di colpa e cercate di assaporare la vita fino in fondo perché nessuno è eterno. Avete bisogno di applicare un diverso approccio, soprattutto se siete nel bel mezzo di una fase di stallo o è in atto una crisi esistenziale. Comunque sia, le stelle invitano a tenere duro perché il 2021 porterà ad un rinnovamento profondo dal look alla casa, dalla famiglia all'amore.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Sagittario – 8° in classifica - Giornata turbolenta, avrete un sacco di cose da fare. Sarà meglio cercare di anticipare le uscite per le commissioni natalizie, perché si prevedono tempi un pochino incerti. Qualcuno potrà ricongiungersi con i propri cari, altri dovranno recarsi in posta/banca per una certa operazione economica, altri dovranno sistemare un guasto e altri ancora avranno a che fare con i propri familiari.

Tutto ciò rischierà di spingervi ad eccedere con il consumo della caffeina, occhio.

Gemelli – 7° posto - Vi sentite poco ascoltati e desiderati, inoltre, in questo periodo vorreste avere la famiglia tutta unita e non riuscite a capacitarvi che avrete un Natale insolito. Date un bel calcio al pessimismo e cercate di capire come potete fare per trascorrere l'ultima parte dell'anno nel miglior modo possibile. Non dovrete fare altro che spostare il focus: anziché pensare al problema, concentratevi sulla soluzione. Sarà una giornata discretamente buona, quindi non rattristatevi e continuate a dare il massimo.

Capricorno – 6° in classifica - Tendete a soffrire di mal di testa, mal di schiena e/o di dolori articolari, ma l'uscita di Saturno dal vostro segno metterà un punto a tutte quelle questioni/situazioni instabili.

A partire da queste 24 ore è probabile che cominciate a guardare il mondo con occhi diversi. Delle vecchie passioni si riaccenderanno e vi sembrerà di tornare indietro nel tempo. Un'idea geniale vi balenerà in mente.

Pesci – 5° posto - Spesso avete timore di sentirvi inutili o di essere messi da parte, inoltre, avete l'impressione che la maleducazione sia accresciuta. Mettere un freno a quei pensieri negativi sarà il primo passo verso una vita più serena e positiva. Avete bisogno di reinventarvi da zero, sia dal punto di vista personale che sociale. Qualche nato di questo segno acquatico sta pensando spesso ad un episodio passato o a un vecchio amore, ma in vista dell'anno nuovo iniziate a voltare pagina: il mare è pieno di "pesci".

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Acquario – 4° in classifica - La fase depressiva comincerà finalmente a scemare e, a partire da questa giornata, accoglierete Saturno nel vostro segno. Il momento della resa dei conti giungerà e dovrete far mostra di tutto ciò che avete appreso. Incomincerà un periodo in cui sarete messi alla prova e rivedrete molte situazioni. Dovrete credere di più in voi stessi.

Bilancia – 3° posto - Le previsioni astrologiche dicono che questo 17 dicembre porterà serenità e armonia in amore, in famiglia ed anche nella propria mente. Un po' di sana autocritica può essere la chiave di volta, specialmente se siete incappati in un problema che vi inchioda al punto di partenza. Per quest'ultima parte dell'anno, mettete da parte ogni astio, fate pace con il passato e concedetevi la possibilità di ricominciare.

Scorpione – 2° in classifica - La creatività risulterà migliore in questo giovedì a dir poco esplosivo. Qualcosa vi scuoterà nel profondo invitandovi a reagire e ad agire dopo un lungo periodo precario. Cercate il vostro personale equilibrio e ridefinite la quotidianità. Non costringetevi a sopportare le situazioni instabili e non accollatevi troppe responsabilità, anzi cominciate a delegare qualcosa.

Cancro – 1° posto - L’oroscopo del giorno 17 dicembre vi vedrà rinascere. Sboccerete in tutta la vostra bellezza e non sentirete più l'influenza negativa di Saturno che vi ha remato contro per fin troppo tempo. Dunque, rilanciatevi con progetti nuovi e concludete tutte quelle questioni aperte. La famiglia per voi è tutto e, anche se alcuni dovranno fare delle rinunce per Natale, un modo piacevole per trascorrere le festività vi verrà in mente.

Giornata felice e fortunatissima.