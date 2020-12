Mercoledì 6 gennaio troveremo sul piano astrologico Venere sostare sui gradi del Sagittario, nel frattempo la Luna stazionerà nel segno della Bilancia. Giove assieme a Saturno permarranno in Acquario, così come Plutone, il Sole e Mercurio continueranno il moto in Capricorno. In ultimo, Marte risiederà in Ariete, mentre Urano sosterà nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli ed Acquario, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Gemelli passionali

Ariete: bizzosi. La Luna in opposizione smorzerà gli influssi marziali nel segno instillando, con ogni probabilità, un certo nervosismo nei nati Ariete durante questo mercoledì.

Fortunatamente, grazie alla festa dell'Epifania, quando la giornata starà per volgere al termine, troveranno il gusto anche di divertirsi assieme ai propri amici.

Toro: cocciuti. Far mutare opinione al primo segno di Terra in questa giornata sarà un'ardua impresa in cui partner ed amici, conoscendo appieno la loro cupidigia, eviteranno di cimentarsi lasciandoli cuocere nel loro brodo.

Gemelli: passionali. La scintilla della passionalità sarà presumibilmente la protagonista del mercoledì nativo, coi Gemelli che non avranno occhi che per il partner inondandolo d'affetto anche fuori dall'alcova. Lavoro in secondo piano.

Cancro: pulizie domestiche. In queste 24 ore i nati Cancro potrebbero decidere di dedicarsi alla pulizia della propria abitazione, in modo da distogliere momentaneamente i pensieri dalle preoccupazioni del momento e, al contempo, cogliere l'occasione per riorganizzare l'ambiente domestico.

Vergine pigra

Leone: acquisti mirati. Mercoledì ideale in casa Leone per compiere degli acquisti mirati alla propria evoluzione professionale, come la partecipazione ad un corso di formazione o una nuova attrezzatura lavorativa all'avanguardia.

Vergine: pigri. La voglia di mettersi in gioco verrà, con ogni probabilità, meno in questo mercoledì per il secondo segno di Terra, il quale preferirà di gran lunga starsene in panciolle ciondolando in vestaglia tra le mure di casa propria.

Bilancia: amore top. In queste 24 ore le vicende sentimentali dei nati Bilancia saranno presumibilmente in primo piano, coi nativi che grazie al sostegno del binomio Luna-Venere avvertiranno di poter contare sia sul supporto che sull'amore del partner.

Scorpione: a rilento. La giornata parrà essere sottotono per ciò che concerne le vicende professionali di casa Scorpione, in particolare potrebbero palesarsi dei fastidiosi contrattempi che ne rallenteranno l'ascesa lavorativa, in particolar modo se liberi professionisti.

Lavoro top per l'Acquario

Sagittario: focus relazionale. In questa giornata d'inizio 2021 i nativi di prima e seconda decade avranno buone chance di decidere con quali persone procedere nel proprio percorso esistenziale del nuovo anno, allontanandosi da quelle che invece hanno fatto il loro corso.

Capricorno: amore flop. Alcune scadenze professionali potrebbero necessitare di gran parte dell'attenzione nativa in questo giornata, con la spiacevole conseguenza che il partner non riceverà le attenzioni che merita.

Acquario: lavoro top. Le vicende professionali avanzeranno presumibilmente col vento in poppa in casa Acquario, grazie alla Luna in quinta casa che flirterà col duetto Saturno-Giove nella loro orbita, stimolando l'ambizione del terzo segno d'Acqua.

Pesci: umore flop. Con un parterre planetario come quello di questo mercoledì, i nativi non potranno far altro che avere l'umore sotto i tacchi, sebbene il partner proverà a distorglierli da tale torpore emotivo in ogni modo.