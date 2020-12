Per il segno dello Scorpione, questo 2021 sarà molto difficile per gli affari e per il lavoro in generale. Purtroppo saranno le energie quelle che riusciranno da sole a prevalere su una fortuna che per adesso non sarà dalla parte dei nati sotto questo segno.

Per quanto riguarderà l'aspetto amoroso, sarà un anno di fratture e di separazioni, molte delle quali anche definitive. I "rialzi" significativi saranno molto sporadici.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo nel dettaglio per il segno dello Scorpione per l'anno prossimo.

Amore

Gli inizi di quest'anno purtroppo in amore non partiranno per il verso giusto.

Con questo Marte in opposizione le cose potrebbero prendere facilmente una piega molto negativa, fatta di conflitti e di molte incomprensioni che si basano principalmente su gelosie e congetture che vertono su questioni su cui non avete mai trovato un compromesso o perlomeno un accordo.

Quindi le separazioni saranno pressoché inevitabili; ma se sarete in grado di superare queste turbolenze di coppia, allora la primavera e l'estate potrebbero regalarvi qualche piccola sorpresa. Ma dovrete sempre prestare attenzione ad un Giove in quadratura che nella fine dell'anno finalmente sarà decisamente meno problematico.

Lavoro

Ci sarà molta stanchezza e molto stress arretrato che con questa quadratura di Giove di certo potrebbero andare incontro ad un peggioramento.

Fate attenzione a muovervi all'interno del contesto lavorativo, a non fare troppi colpi di testa che magari non potreste gestire. Sicuramente avrete bisogno di un ausilio dei colleghi, o di una squadra in cui collaborare e rimanere comunque molto influenti. La perspicacia non vi mancherà, ma ciò che potrebbe essere carente sarà l'occasione di fare un salto di qualità o semplicemente di trovare lavoro o di cambiarlo.

Solo a primavera inoltrata potrete avere qualche opportunità, quindi il consiglio sarà quello di approfittarne con le energie a vostra disposizione.

Fortuna e salute

Purtroppo la fortuna non sarà molto proficua per il vostro segno, anzi. Giove sarà molto capriccioso e potrebbe anche darvi del filo da torcere. Solo a luglio si riscontrerà un trigono abbastanza soddisfacente.

Dovrete cercare di non essere impulsivi, di attendere il momento giusto per agire senza strafare troppo con la fantasia. Mantenere un basso profilo aiuterà molto a non mettere a frutto idee che per il momento potrebbero non trovare un terreno fertile.

Marte sarà molto attivo a partire dalla primavera, e dopo un paio di mesi sottotono sicuramente ritroverete una grinta che sarà essenziale per molti ambiti, a partire dal lavoro e dal tempo libero.