L'Oroscopo dal 4 al 10 gennaio 2021 apre le porte a una settimana al cardiopalma. Archiviate le feste di Natale e Capodanno, finalmente si ripartirà con il lavoro, l'amore e tutte quelle faccende personali. Saranno delle giornate che porteranno ulteriori cambiamenti generali, s'intravederà uno spiraglio di luce. I nati dei Pesci saranno alle prese con i loro progetti, mentre per l'Acquario si registreranno dei risvolti importanti. Approfondiamo il discorso leggendo le previsioni delle stelle di questa settimana promettente.

Oroscopo settimanale dall’Ariete al Cancro

Ariete - Settimana importante per prendere in mano le redini della vostra vita e per tentare di ripartire dopo lo stop delle ultime settimane.

Avrete un po’ di cose da fare anche in casa, oltre che a lavoro: ci sarà da mettere via gli addobbi natalizi e riordinare il tutto. Per quanto riguarda la situazione economica, le stelle parlano di una netta ripresa: finalmente avete smesso di spendere! In amore ci sarà qualcosa da chiarire o da progettare, in ogni caso cercate di non sminuire l’altro. I single potrebbero vivere un’emozione in più.

Toro - Settimana ideale per mettere in atto i buoni propositi per l'anno nuovo. Dovete impegnarvi di più in questo mese di gennaio, soprattutto se c’è stata una grossa perdita economica tra novembre e dicembre. Partite con il piglio giusto e lavorate sulla concentrazione e sulla vostra motivazione che andrà tenuta alta. Chi è stufo di fare sempre le stesse cose potrà riscrivere la quotidianità.

Possibili incongruenze, le stelle invitano a fare attenzione ai fornelli e alla guida.

Gemelli - Le previsioni astrali di questa settimana si presentano nella media. Via gli addobbi di Natale e largo ai progetti che avete promesso di avviare nel nuovo anno. C’è chi dovrà sostenere un esame o un colloquio, cercate di non stressarvi e bandite le perdite di tempo.

L’amore vi sarà di supporto, perciò confidatevi con il partner e apritevi alle novità. Il 2021 sarà l'anno della ripresa economica e generale, ma ci sarà da sudare moltissimo prima di rivedere la luce del sole.

Cancro - Le sfera economica e professionale sorriderà ai nati di questo segno di Acqua, che da anni portano avanti un progetto ben dettagliato.

L'inverno non porterà grandi risultati, ma sarà la stagione migliore per gettare delle fondamenta durature e stabili. Tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, perciò bandite le inutili chiacchiere e partite all'attacco. Possibili incontri, ma il maltempo potrebbe tenervi un po' a freno, perché siete dei tipi freddolosi. In certe giornate vi sentirete poco in forma, tenete a bada la negatività.

Previsioni astrali della settimana, dal Leone allo Scorpione

Leone - Una rivoluzione sarà in atto in questa settimana, che promette nuove variazioni generali. Dovrete tenere gli occhi bene aperti e non dare niente e nessuno per scontato. Una certa indisposizione o tristezza potrebbe cogliervi in certe giornate, ma dovrete cercare di tenere duro.

Le relazioni andranno curate, soprattutto se c'è stato un allontanamento o una dimenticanza. Evitate di sperperare ulteriore denaro, specie nel caso in cui dicembre vi abbia colto alla sprovvista. Riciclate quello che avete: non tutto è da buttare.

Vergine - L'oroscopo parla di una settimana forte, soprattutto il lunedì che sarà caratterizzato dalla Luna nel vostro domicilio. Ci saranno dei cambiamenti da adoperare e dei provvedimenti da prendere. Non mancheranno discussioni, specie in famiglia o in amore. Tra colleghi ci potrebbe essere un po' di distanza, non è facile andare d'accordo di questi tempi. Cercate di curare il vostro corpo: è tempo di mettersi a dieta e smaltire i chili accumulati durante le feste. Fine settimana pieno di stanchezza e confusione mentale.

Bilancia - Settimana molto interessante, i giorni migliori saranno quelli tra martedì e mercoledì. Avrete delle questioni da rivedere e sistemare, sarete in attesa di qualcosa che finalmente arriverà. L'amore ha vissuto una brutta turbolenza, ma a partire dalle prossime giornate sarà possibile recuperare terreno. In famiglia, specialmente se avete dei figli piccoli, sarà bene cercare di seguirli prestandoli una maggiore attenzione. Un consiglio ricevuto in passato vi sarà di grande utilità.

Scorpione - La vostra concentrazione sarà maggiore nelle giornate di giovedì e venerdì, quando potrete contare sul supporto lunare. Delle vecchie situazioni potrebbero riaccendersi, ma tutto dipenderà da voi. Gli ultimi mesi sono stati a dir poco turbolenti, perciò cercate di non alimentare negatività e fate in modo che sia tutto migliore.

Weekend teso, avrete un diavolo per capello o troppi pensieri per la testa. Le stelle intravedono dei trasferimenti o dei nuovi incarichi di lavoro.

L'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Si prevede una settimana speciale dal punto di vista personale e amoroso. A trionfare saranno prevalentemente le coppie e tutti coloro che sono nella fase delle conoscenze. Approfondite di più, non fermatevi all'apparenza. Occorrerà avviare un progetto o rilanciare qualcosa d'importante, inoltre all'interno della sfera professionale sarà fondamentale che vi diate da fare. Forse attualmente non vi garba l'atmosfera che si respira a lavoro oppure non vi entusiasma ciò che state facendo, in ogni caso ricordate che soltanto voi potete prendere in pugno la situazione e darle la svolta che merita.

Al momento cercate di tenere i nervi saldi, perché a breve ci saranno delle spese da sostenere.

Capricorno - Le stelle parlano d'importanti discussioni da sostenere e che rischieranno di confondervi le idee. Sarà bene cercare di affidarsi al proprio istinto e di riflettere attentamente prima di aprir bocca, anche se ciò non vi sarà per niente facile. C'è stato qualche disagio ultimamente, il 2020 vi ha messo con le spalle al muro dandovi del filo da torcere. In settimana riuscirete a trovare il bandolo della matassa, perciò non disperate! Si prevedono anche emozioni e sensazioni mai provate. Per quanto concerne l'amore, per il momento tutto tace.

Acquario - Occorrerà fare chiarezza in questa nuova settimana, in cui finalmente vi lascerete alle spalle l'anno vecchio e partirete con i nuovi propositi.

Lunedì vi metterete a dieta, ma l'oroscopo invita a non strafare, perché il vostro organismo sarà ancora in fase di recupero. Sarete in lieve calo, occorrerà portare molta pazienza. Per quanto riguarda l'amore, c'è da evidenziare che non tutto è limpido come dovrebbe. Sfruttate queste giornate per ottenere una risposta o per fare luce sulle questioni più oscure. Avrete tanta voglia di essere liberi, vi sentite un uccellino in gabbia. Arriveranno delle nuove regole!

Pesci - Settimana piena di lavoro e di progetti. Sarete determinati a essere una versione migliore di voi stessi, ma occhio a non esagerare, altrimenti rischierete di ottenere un effetto contrario a quello sperato. Avete bisogno di viaggiare, di conoscere gente nuova, di scoprire dei posti inesplorati, insomma avete fame di vita!

Aspettatevi dei cambiamenti, ci saranno ancora delle questioni da affrontare. L'amore potrebbe risentire di una certa tensione che vi sarà possibile recuperare, tutto dipenderà dal vostro tipo di rapporto.