L'Oroscopo di domenica 20 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa giornata che chiude l'intera settimana. La Luna in Pesci si mostrerà decisiva nelle questioni private. Si prevede una giornata introspettiva per la maggior parte dei segni zodiacali. I nati del Toro si ritroveranno a vivere una domenica non proprio fortunata, ma le stelle spingono ad agire. Una telefonata o una certa novità busserà alla casa dei Gemelli, mentre per i nati dello Scorpione sarà la domenica ideale per un ricambio generale.

Relativamente ad amore, famiglia, lavoro, salute, approfondiamo le previsioni di questa giornata, osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche dei quattro segni zodiacali meno fortunati

Toro (12° posto) - Chiusa una porta si apre un portone, ma se aspettate che le cose vi succedano per mera casualità allora resterete sempre al solito punto di partenza. Magari per quest’anno non avete alcuna voglia di festeggiare, specialmente se avete perso una persona cara o se avete subito un forte scossone. Non è facile convivere con certi pesi sul cuore, ma è doveroso fare tutto il possibile per trascorrere al meglio le giornate con coloro che sono ancora vivi.

Acquario (11° in classifica) - Degli imprevisti vi sono piombati addosso scombussolando ogni progetto o programma che avevate. Anziché lamentarvi, cercate una soluzione che possa limitare i danni o magari sistemarli definitivamente.

A volte non si vede la via d’uscita perché si è troppo presi dal piangersi addosso. Vuotate il sacco, non continuate a custodire tutto dentro di voi altrimenti finirete per implodere. State avendo delle difficoltà a concentrarvi o forse vi sentite poco bene, prendetevi cura del vostro corpo attraverso un'alimentazione equilibrata: ne beneficerà anche la mente.

Ariete (10° posto) - La perfezione non esiste, ma è sempre possibile migliorarsi e crescere, a prescindere dall’età. Siete tristi e troppo severi nei vostri confronti, forse c’è una situazione passata o recente che non riuscite a dimenticare. Chiedete aiuto senza esitare, soprattutto se sentite che il peso che vi portate dentro è troppo doloroso: aprirvi con una persona fidata, un familiare o uno psicologo, vi sarà di enorme sostegno.

Vergine (9° in classifica) - Avete messo in pausa la vostra vita, ma più passano i giorni più ci avviciniamo alla fine di questo grande incubo. Lo stesso discorso vale anche per le delusioni d'amore, le perdite e tutte quelle ferite passate: il tempo è il miglior medico. In genere la domenica è la giornata migliore per programmare tutti gli impegni della settimana seguente. Mettete nero su bianco, distribuendo ogni compito nell’arco della settimana, vi farà sentire meno sopraffatti e più energici.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Leone (8° posto) - Purtroppo le vicende passate non si possono cambiare, perciò non va bene colpevolizzarsi tanto a lungo. Fate pace con il passato e quando un ricordo negativo vi tornerà in mente, sostituitelo subito con uno positivo.

Rimpianti, pessimismo, maleducazione, invidia, tristezza, sono tutte spazzature interiori che andrebbero gettate nell’immondizia e non riversate sugli altri o su se stessi. Il segreto per andare avanti è compiere un piccolo passo al giorno, accettando ogni eventualità, anche se dolorose.

Bilancia (7° in classifica) - Prendete in mano la vostra vita e vi si aprirà un percorso pieno di soddisfazioni e risultati importanti. Allenate la vostra volontà imponendovi di seguire determinati compiti: tempo al tempo è tutto vi riuscirà più facile. Mettete a tacere quella vocina interiore che dice che non potete farcela, che una certa cosa è impossibile e che non avete i requisiti o le conoscenze giuste: niente è impossibile e tutto può migliorare. Ultimamente siete cambiati e siete diventati chiusi e diffidenti, cercate di correre ai ripari e di riaccendere la vostra fede interiore.

Cancro (6° posto) - Il vostro è un segno che ha un dovere verso la vita, la famiglia e il mondo. Regalate gentilezza e sorrisi, fate circolare un po’ di positività in quest'epoca in cui maleducazione, pessimismo e tristezza stanno prendendo il sopravvento. Ci si aspetta tanto da voi, forse non ve ne rendete conto ma siete un esempio è uno stimolo per tutti. Anche se soffrite o avete subito una brusca caduta, è giunto il tempo che vi rialzate e andate avanti ricordando il passato, vivendo il presente e costruendo il futuro: su con la vita.

Gemelli (5° in classifica) - Siete spesso divisi tra casa, famiglia e doveri professionali perciò spesso finite per trascurarvi, dimenticando di prendervi cura di voi stessi. Una persona o una certa situazione vi sta prosciugando le energie, perciò è facile che vi sentiate messi a dura prova in questo frangente.

Le stelle lo sanno che anche l’amore è un argomento dolente. Sono giornate confuse, ma non permettete a niente e nessuno di eliminare le vostre caratteristiche interiori, anzi tiratele fuori. Novità o chiamate in arrivo.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati

Capricorno (4° posto) - Un trasferimento, una ristrutturazione, un nuovo amore, un nuovo lavoro, un progetto emozionante, fate qualcosa per aggiungere pepe alla vostra quotidianità e condurre una vita più eccitante. I limiti esistono solo nella mente e farsi frenare dai giudizi altrui è rischioso. Di solito "chi disprezza vuol comprare", perciò concedetevi la possibilità di vivere la vostra vita come più vi piace. Siete stati lasciati oppure avete perso un impiego? Anziché piangervi addosso, rimettetevi in sesto e vagliate delle nuove opportunità.

Sagittario (3° in classifica) - Collezionate esperienze e avventure, non cose materiali ed effimere. Anche se quest’anno il mondo vi è crollato addosso, avete imparato tante cose e vi siete evoluti a un grado superiore. A volte ci vuole un sonoro schiaffo per ridestarsi. L’impatto che avete subito vi ha fatto male, ma vi ha anche fatto comprendere che stavate dando troppe cose per scontate. Essere pessimisti apre le porte alla sfortuna.

Scorpione (2° posto) - Lo stress a cui siete frequentemente sottoposti, unito a una sensazione di insoddisfazione e irrequietudine, vi sta rendendo agitati, infelici e pieni di pensieri pessimisti. Avete bisogno di un ricambio generale, ovvero di dare una bella scossa alla vostra quotidianità. In queste 24 ore profumate di armonia e chiarezza interiore, lasciatevi andare anche se potrebbe risultare più facile a dirsi che a farsi.

È domenica, non pensate più ai problemi di lavoro ma concentratevi solamente su voi stessi: meritate di essere felici.

Pesci (1° in classifica) - Dopo una settimana così confusa, arriverete piuttosto provati a questa domenica che però vi permetterà di staccare la spina. Con la Luna nel vostro segno, niente di brutto vi succederà in queste 24 ore. La prossima sarà una settimana piena di cose da fare, perciò cercate di riposare il più possibile e di racimolare le energie. Anche se per il momento non vedete la luce in fondo al tunnel, dovete continuare a camminare con estrema fede. È tempo di fare dei rinnovamenti, dal look alla casa, dalle relazioni sociali alle abitudini personali, il vento sta cambiando.