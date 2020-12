Si rinnova l'appuntamento con l'oroscopo settimanale 21-27 dicembre 2020. Il Natale è alle porte, quali novità e sorprese vi attendono in questa settimana dal sapore natalizio? Quali segni zodiacali godono del favore delle stelle e quali devono, invece, pazientare ancora un po'? Amore, lavoro e salute: i tre temi trattati dalle previsioni astrologiche della settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 dicembre, rivolte ai segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Previsioni astrologiche della settimana di Natale: da Ariete a Cancro

Ariete – Settimana un pochino irritante, qualche evento inaspettato potrebbe mettere a dura prova i rapporti affettivi, soprattutto quelli già logorati dalle continue discussioni. Con le feste di mezzo e l’intromissione di parenti poco amabili l’atmosfera potrebbe surriscaldarsi. Armatevi di pazienza, le cose si calmeranno dopo le feste di Natale. Chi lavora anche nella settimana di Natale deve essere molto prudente, non cedere alle provocazioni e stare alla larga da persone che vogliono solo rovinarvi la giornata. Se avete in mente idee spericolate, evitate di metterle in cantiere in questo mese di dicembre, meglio mettere da parte i soldi per gli imprevisti che si presenteranno nell’anno nuovo.

Nel settore della salute, il vostro punto debole è l’umore, cercate di scacciare via il nervosismo praticando qualche attività sportiva o facendo yoga.

Toro – Settimana ricca novità, soprattutto in amore. Le storie iniziate per gioco potrebbero diventare qualcosa di più serio. Non è facile stabilire cosa potrebbe accadere in questa settimana di Natale, perché molto dipende da voi, dalle vostre esigenze e da quello che state cercando.

In campo lavorativo potete chiudere senza problemi i bilanci di fine anno. Nonostante le difficoltà di questo periodo critico, molti nativi del Toro non si perdono d’animo e iniziano a stilare la lista di buoni propositi per l’anno nuovo. Le stelle consigliano di fare più attenzione alla salute: ritagliate un po’ di tempo per riposarvi di più. Ripresa assicurata durante le festività.

Gemelli – Settimana stupefacente per molti nativi dei Gemelli, per altri invece un po’ meno. Se volete stupire la persona amata, fate qualcosa che non si aspetterebbe mai da voi. Sentimentalmente parlando, siete delle persone concrete e attente ai risvolti pratici di ogni faccenda. Attenzione a non far nascere sospetti e tensioni. L’accordo familiare potrebbe essere messo a dura prova dalle feste natalizie e dalle polemiche domestiche. La vostra volontà di andare avanti, di migliorare la vostra condizione, di avere più denaro, è molto forte. Tuttavia, almeno per questa settimana di Natale conviene muoversi con prudenza, perché la situazione lavorativa potrebbe farsi insidiosa. Nel settore della salute, siete attivi, energici e pronti ad affrontare tutti gli impegni quotidiani.

Cancro – Settimana di Natale a dir poco interessante. I single nati sotto il segno del Cancro non dovrebbero chiudersi in atteggiamenti negativi, soprattutto nelle festività natalizie. Siate più aperti al dialogo e più disponibili con le persone che vi frequentano, mettetevi sempre in discussione e non rifiutate un’avventura pensando che possa essere solo un fuoco di paglia. In campo lavorativo, fate attenzione a qualche imprevisto e risolvete i ritardi accumulati nei giorni scorsi. Per chi vuole mettere in cantiere qualche iniziativa importante, l’Oroscopo consiglia di aspettare il mese di gennaio 2021. Avete la grinta necessaria per fronteggiare la corsa ai regali. Prevenite gli eccessi alimentari di Natale, seguendo una dieta leggera prima e dopo pranzi e cenoni.

La settimana di Natale secondo l’oroscopo: da Leone a Scorpione

Leone – Settimana chiarificatrice, ma non per tutti i nativi del Leone. Se ci sono questioni in sospeso, affrontatele subito. I primi giorni della settimana avete la possibilità di prevenire eventuali problemi, così potete trascorrere almeno il giorno di Natale in pace. La settimana potrebbe concludersi con qualche battibecco familiare: se è possibile, fate in modo che non accada, per il bene vostro e per quello delle persone amate. Non è la settimana adatta per mettere in cantiere le nuove iniziative. Concludete i progetti in corso e verificate i risultati raggiunti nell’anno che sta per chiudersi. Nel 2021 avrete le idee più chiare per migliorare e raggiungere i vostri traguardi.

L’energia non è al massimo in questa settimana natalizia, forse dormite poco oppure siete tesi per ciò che dovete affrontare nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 dicembre.

Vergine – Nonostante il periodo di tensione che il mondo sta vivendo, questa non una settimana negativa per l’amore. Dunque, c’è ampio spazio per raggiungere i vostri obiettivi sentimentali. Solo le giornate centrali sono a rischio discussione, polemiche, battibecchi. Cercate di essere prudenti in quei giorni. In campo lavorativo, questa è la settimana valida per impostare un programma, per contattare nuove aziende, sfornare nuove idee, concludere i lavori in corso. Nel campo della salute, la stanchezza accumulata nelle settimane scorse potrebbe mettervi fuori gioco, ecco perché siete più vulnerabili agli acciacchi di stagione.

Bilancia – Questa potrebbe iniziare bene e concludersi con qualche momento di tensione. Le giornate centrali, però, appaiono favorevoli, romantiche, pronte a regalare momenti magici. Se volete realizzare un desiderio affettivo, state alla larga da tutte le cose negative. Potete prevenire molte problematiche se agite con perspicacia e accortezza. Nel settore lavorativo, meglio non prendere decisioni avventate. Qualcuno potrebbe irritarvi e farvi commettere un grosso errore: tenete la guardia alta e state lontani dai guai. Cercate di contenere le spese e di prevenire eventuali cali nelle entrate. Il lavoro pesa soprattutto ai pendolari, ma finché non trovate l’alternativa dovete adattarvi.

Scorpione – Settimana altalenante. Qualche contrasto potrebbe emergere e qualche tensione potrebbe impensierirvi.

Per fortuna, si tratta di momenti che durano pochissimo. Le festività si annunciano come il periodo migliore per l’amore, per gli incontri e per le riappacificazioni. Le difficoltà lavorative ormai sono alle spalle, tuttavia, potrebbe esserci qualche tensione con i clienti o con i superiori. Munitevi di tanta pazienza e siate diplomatici. Anche la situazione economica è promettente. Potreste accusare stanchezza fisica e mentale, forse dovuta a qualche malessere stagionale.

L’oroscopo settimanale 21-27 dicembre 2020: da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’amore, in questa settimana di Natale vi sorride, si riaccende la passione nelle coppie logorate da crisi nate in questo 2020 piuttosto complicato. Non potete chiedere di più a Babbo Natale, molti sogni affettivi stanno per diventare realtà.

Ormai l’anno sta per finire e alcuni nativi del Sagittario hanno ottenuto ciò che volevano, ora devono solo mantenere il risultato. Settimana impegnativa per il lavoro, non mancano però piccole o grandi soddisfazioni. Potete raggiungere traguardi importanti, solo se ci credete veramente. Se siete precari, non pensate che le opportunità vi hanno chiuso le porte. Guardatevi in giro e prima o poi farete un salto di qualità. Potreste iniziare a smaltire qualche chilo di troppo dopo le feste natalizie. Per il bene della vostra salute, regalatevi momenti di spensieratezza nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 dicembre.

Capricorno – Settimana ricca di grandi novità. Potreste trovare una gradita sorpresa sotto l’albero di Natale, magari un evento speciale o un incontro mozzafiato.

Anche se la settimana inizia in maniera cupa, le stelle si fanno perdonare nelle giornate centrali. L'oroscopo consiglia di muovervi con prudenza nel settore economico e soprattutto negli investimenti. Settimana favorevole per le riunioni aziendali, i colloqui, per stilare la lista dei progetti da mettere in cantiere l’anno prossimo. Nel mirino delle stelle potrebbe esserci la vostra forma fisica. Certo, questa è la settimana di Natale, ma evitate di sopraccaricavi troppo altrimenti il vostro stomaco soffrirà tantissimo.

Acquario – Questa settimana promette soddisfazioni e traguardi importanti. Le coppie fresche potrebbero prendere una decisione fondamentale, magari anticipando un po' la tabella di marcia. Se dovete chiarire una storia, questa è la settimana giusta.

Con questo cielo così favorevole sarà tutto più semplice. Sono giornate buone per affrontare eventuali colloqui di lavoro o per sottoscrivere un accordo. Presto avrete anche notevoli riscontri economici. L’energia è al top per tutta la settimana natalizia, le stelle non hanno raccomandazioni particolari da farvi. Godetevi le festività e rilassatevi almeno per il Santo Natale.

Pesci – I battibecchi potrebbero rovinare questa settimana natalizia, quindi meglio evitarli, soprattutto se amate profondamente il Natale. Alcuni nativi dei Pesci potrebbero discutere con il partner su cosa fare nelle giornate del 24 e del 25 dicembre, tra familiari invadenti e soldi che non bastano mai. Se nel vostro rapporto c’è tanto amore, troverete il modo di sistemare tutto.

In questi giorni è meglio muoversi con prudenza, soprattutto sul lavoro. Discussioni, gaffe, imprecisioni, errori nel vostro operato, sono a rischio. Controllate e verificate tutto con scrupolo e cercate di essere il più possibile precisi. Lo stress diminuisce le difese immunitarie, quindi riposate di più, copritevi bene e curate di più l’alimentazione.