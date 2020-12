Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di sabato 19 dicembre? La Luna farà i bagagli e dall'Acquario transiterà nella casa dei Pesci.

In linea di massima si prevede un sabato interessante per molti. Grazie all'aspetto astrale, i nati del Leone avranno molto sprint e fascino. Delle novità busseranno alla porta della Bilancia che dovrà anche prendere delle decisioni.

Relativamente ad amore, famiglia, lavoro, salute, approfondiamo le previsioni dello zodiaco di questa giornata, osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche dei quattro segni zodiacali meno fortunati

Acquario (12° posto) - La Luna fa i bagagli e lascia il vostro segno per transitare in Pesci.

Tutto questo movimento causerà un po' di confusione mentale. Se c'è qualcosa da fare, allora cercate di sbrigarvi entro l'ora di pranzo, infatti le stelle suggeriscono di tenersi il più possibilmente liberi nel pomeriggio-sera. Da tempo bramate un po' di libertà e di riposo, siete molto stanchi e vi sentite come se un peso vi fosse piombato addosso.

Toro (11° in classifica) - In questo momento la pressione su di voi è fin troppa, ma anziché lasciarvene pervadere completamente cercate di risalire dal fondo. Questo si prevede un sabato al cardiopalma, qualcosa o qualcuno vi lascerà perplessi. La vita non è sempre limpida e lineare, infatti le cose sono in perenne mutazione. Sfruttate queste 24 ore per chiudere i conti con il passato e tutte quelle situazioni negative: per Natale regalatevi l'opportunità di ricominciare da capo.

Sagittario (10° posto) - L'oroscopo si presenta un po' spinoso dato che avrete una bella matassa da sbrogliare. La settimana è stata abbastanza complicata, infatti un imprevisto o una notizia vi ha scombussolato ogni programma. Sarà proprio il caso di ridefinire la vostra routine, perché non potete continuare così. In serata rilassatevi con una bella serie tv o un film natalizio, evitate quei programmi che tendono a farvi il sangue amaro.

Scorpione (9° in classifica) - Quello che accadrà in queste 24 ore potrebbe rivelarsi decisivo. Da tempo vi sentite confusi, come se qualcosa di brutto dovesse succedere da un momento all'altro. Liberatevi di questi pensieri negativi e fate uno sforzo in più per far andare le cose nel verso giusto. Niente piove dal cielo, la fortuna va conquistata passo dopo passo.

Dedicate le vostre energie a coloro che vi apprezzano così come siete, sia nel bene che nel male.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - Le relazioni contano e necessitano di presenza, condivisione e incoraggiamento. Ci sono state delle situazioni che vi hanno costretto a prendere le distanze da alcune persone che magari prima frequentavate più assiduamente. La socialità è fondamentale, perciò dovete curare questo aspetto e tornare sui vostri passi, grazie a internet tutto è possibile. Entro domenica cercate di muovervi e di ultimare tutti quei servizi/obblighi natalizi altrimenti rischierete di incontrare delle complicazioni.

Bilancia (7° in classifica) - Le previsioni astrologiche parlano di novità in arrivo.

Sarà un sabato molto importante e pieno di movimento, specie se avete una famiglia numerosa o se convivete. Ci saranno delle decisioni da prendere, magari riguardanti il Natale/Capodanno. Qualcuno dovrà lavorare o uscire per delle incombenze urgenti, le stelle vi mettono in guarda dal traffico. Detestate fare la coda, ma nella vita non si può avere tutto. Amore/famiglia da curare con più attenzione.

Capricorno (6° posto) - Spesso vi incaponite fino a diventare irragionevoli, ma questo sarà un sabato da maneggiare con estrema cura. Tirate fuori i vostri molteplici talenti e perfezionateli, l'amore e la cultura non hanno età. Ne avete vissute di cotte e crude, quindi si può dire che avete un bel bagaglio di esperienza di cui andare fieri, perché vi hanno reso la straordinaria persona che oggi siete.

Le coppie innamorate avranno una marcia in più in queste 24 ore.

Cancro (5° in classifica) - Dicembre è un mese estremamente stressante per voi che vi sentite messi un po' sotto pressione dato che tutte le responsabilità gravitano sulle vostre delicate spalle. Tuttavia, questo sabato promette colpi di scena e cambi di programma. Fissate degli obiettivi da raggiungere, preparate una sorta di piano personale da mettere in atto a partire da gennaio. Lasciatevi andare, ritornare bambini e gustatevi questo periodo natalizio senza troppi pensieri o sensi di colpa.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Gemelli (4° posto) - Ultimamente avete perso fiducia in qualcosa che per voi rappresentava la quotidianità, ma le stelle vi spingono a rientrare in carreggiata, perché niente è perduto.

Una grande avventura è in serbo per voi a partire dal 2021, dovete essere più fiduciosi. Siete un segno pieno di risorse, chi vi conosce vi ama profondamente. Non è facile andare avanti quando si ha la sensazione che il mondo vi remi contro, ma in giornata avrete tutto il necessario per scrollarvi questa spiacevole sensazione di dosso.

Pesci (3° in classifica) - L’oroscopo di sabato 19 dicembre fa chiarezza su tutte quelle questioni poco limpide che si stanno prendendo gioco di voi. Ultimamente è facile che vi siate sentiti poco tranquilli e sicuri, ma una collaborazione o un aiuto extra sta per bussare alla vostra porta. Gli under 50 che non sanno che strada prendere o che magari sono confusi e vorrebbero rifare tutto daccapo, non dovranno disperare.

Non cedete alla sedentarietà, perché l'esercizio fisico regolare oppure una bella sessione meditativa, vi aiuteranno grossomodo. Dopo pranzo, tutto sarà migliore.

Vergine (2° posto) - In queste 24 ore sarete magnifici e inarrestabili. Coloro che lavorano o studiano, riceveranno degli elogi e delle novità in più. Delle risposte stanno per arrivare e presto vi lascerete alle spalle il turbolento periodo che vi ha tormentato. Non dovete smettere di avere fiducia nelle vostre capacità, anzi non prendete per oro colato le critiche altrui, specialmente se provengono dalla bocca di quelle persone invidiose e pigre. Delle amicizie andranno messe al bando al più presto poiché c'è qualche mela marcia che vi rema contro.

Leone (1° in classifica) - Giornata piena di risorse e fascino.

La fortuna sarà con voi per tutto il tempo. Grazie alle numerose energie che vi ritroverete ad avere, riuscirete ad assolvere tutti i vostri doveri. Una pratica legale o burocratica, sarà finalmente in via di risoluzione. Un nuovo progetto arricchirà la vostra quotidianità ed anche le coppie vivranno una serie di emozionanti avventure. Sarete abbastanza forti e pronti a chiudere le relazioni distruttive.