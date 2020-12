Un altro anno è terminato e i segni zodiacali sfrutteranno questa giornata per progettare gli obiettivi successivi. L'oroscopo di giovedì 31 dicembre si concentrerà sulle aspettative e sui desideri di ciascuno di noi. Sarà il momento di tirare le somme, ma non tutti saranno soddisfatti del loro operato. Osservando la volta celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno e quella di Giove e Saturno in Acquario. Occhi puntati anche su Luna, Venere e Marte che si troveranno rispettivamente in Cancro, Sagittario e Ariete. Per finire, Urano sarà in Toro e Nettuno in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 31 dicembre. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 31 dicembre: Toro ottimista, Cancro soddisfatto

Ariete: vorrete terminare l'anno senza avere conti in sospeso con nessuno. Deciderete di riprendere in mano vecchie in comprensioni per darvi la possibilità di sanare vecchi rapporti. Non otterrete i risultati sperati, ma sicuramente ne varrà la pena. L'amore della persona amata darà un tocco di romanticismo a questa giornata festiva. Il suo affetto vi donerà un'energia incontenibile. Voto: 7

Toro: un pizzico di ottimismo vi consentirà di svegliarvi con umore positivo e tanta voglia di fare. Trascorrerete molto tempo in cucina perché vorrete realizzare una cena con i fiocchi.

Sarà l'occasione perfetta per sprigionare la vostra creatività. La famiglia sarà molto orgogliosa di voi e vi rivolgerà complimenti entusiasti. Un pizzico di malinconia potrebbe presentarsi verso mezzanotte. Voto: 7.5

Gemelli: sarà una giornata difficile dal punto di vista emotivo. Non riuscirete ad affrontare le preoccupazioni più pressanti e tenderete a chiudervi in voi stessi.

Sarà difficile intraprendere una conversazione con voi perché non offrirete stimoli di dialogo. L'oroscopo suggerisce di prendervi dei momenti solo per voi. Potreste riflettere sul da farsi e giungere, velocemente, a una soluzione. Voto: 5

Cancro: vi sentirete soddisfatti dell'anno appena passato. Vi concentrerete sulle cose positive e cercherete di non pensare a ciò che è andato storto.

Vi augurerete di poter migliorare sempre di più dal punto di vista lavorativo e sentimentale. Avrete grandi progetti per il futuro e farete di tutto per impedire agli altri di mettervi i bastoni tra le ruote. Sarete infastiditi da festeggiamenti eccessivi. Voto: 6.5

Oroscopo dalle stelle del 31 dicembre: Leone energico, tristezza per Vergine

Leone: i vostri progetti per l'anno prossimo spiccheranno in tutto il loro splendore. Non vedrete l'ora che arrivi la mezzanotte per iniziare a dare il meglio di voi. Sarà una svolta molto importante per la vostra routine quotidiana. Forse, gli altri non comprenderanno il vostro entusiasmo, ma voi saprete di poter realizzare grandi cose. Determinazione e coraggio saranno le parole chiave di questa giornata.

Voto: 8.5

Vergine: offrirete sorrisi stentati e poco ottimismo. Preferirete chiudervi in voi stessi e attendere che questa giornata finisca. Il vostro malumore sarà causato dalla paura per il futuro. Non sarà facile accettare determinati cambiamenti, soprattutto se riguarderanno i rapporti tra le persone. La famiglia impiegherà tutte le sue energie per restituirvi l'allegria. Dopo cena, vi ammorbidirete un pochino. Voto: 5

Bilancia: darete libero spazio ai vostri sentimenti. Sarete stufi di dover reprimere determinate emozioni. Non sarà facile parlare a cuore aperto, ma la vostra sensibilità, in questo, vi sarà di grande aiuto. Riceverete una sorpresa speciale da una persona inaspettata. Rimarrete a bocca aperta, però, non riuscirete a nascondere un sorriso di felicità.

Preferirete concentrarvi sul momento presente e pianificare più avanti. Voto: 7.5

Scorpione: vorrete trascorrere serenamente questo ultimo giorno dell'anno. Non vi mancherà l'abituale aria festiva perché vorrete semplicemente avere accanto la vostra famiglia. Qualcuno noterà un cambio d'umore in voi e vi chiederà spiegazioni. Non avrete molta voglia di confidarvi, ma vi renderete conto di essere più silenziosi del solito. Per fortuna, non impiegherete molto a lasciarvi alle spalle questo momento. Voto: 6

Previsioni astrologiche di domani 31 dicembre: Capricorno attivo, Pesci indecisi

Sagittario: tenderete a fare un bilancio dell'anno appena trascorso. Non vi sentirete del tutto soddisfatti perché avrete voluto raggiungere un successo maggiore.

In ogni caso, non vi farete scoraggiare e sarete pronti a tornare più combattivi di prima. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non aver paura di mostrarvi vulnerabili. I vostri sentimenti costituiranno un punto di forza e non di debolezza. Voto: 7

Capricorno: sarete molto attivi durante questa giornata. Dedicherete il 31 dicembre alle persone che vi vogliono bene. La vostra presenza diffonderà entusiasmo e armonia, ma qualcuno potrebbe imputare il vostro atteggiamento al desiderio di protagonismo. In realtà, sarete semplicemente gioiosi. Ci sarà qualche piccola incomprensione con il partner, ma nulla di serio o preoccupante. Voto: 7

Acquario: il partner occuperà una posizione centrale nel vostro cuore. Nei futuri progetti di vita, vi immaginerete un rapporto saldo e in crescita.

La dolcezza che sprigionerete sarà molta apprezzata e valorizzata. Avvertirete una nota di leggerezza nell'anima grazie alle premure della persona amata. Anche la famiglia e gli amici saranno molto presenti. Potrete considerarvi soddisfatti e felici. Voto: 8

Pesci: proverete dei sentimenti contrastanti nei confronti dell'anno nuovo. Da una parte, sarete felici di poter ricominciare da capo, ma dall'altra temerete di non riuscire a organizzarvi in modo funzionale. L'oroscopo suggerisce di compiere un passo alla volta, senza fretta. Se metterete passione nei vostri impegni, tutto andrà per il verso giusto. Il partner donerà serenità al vostro umore agitato. Voto: 6.5