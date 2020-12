L'Oroscopo dell'anno 2021 prevede per i nativi Leone un periodo così così. La maggiore causa sarà dovuta a Giove in opposizione dal segno dell'Acquario, che vi renderà la vita un po’ difficile. Chiaramente ci saranno dei successi in amore o al lavoro, ma dopo un estremo impegno. Per la Vergine il fascino non mancherà dal punto di vista sentimentale, garantendo momenti brillanti in amore e anche qualche successo in più a lavoro, mentre Bilancia vivrà un periodo fisicamente e mentalmente ottimo, perfetto per mettere in piedi progetti lavorativi anche piuttosto dispendiosi. Infine per Scorpione ci sarà un po’ di tensione per quanto riguarda il settore professionale, probabilmente anche per alcuni cambiamenti piuttosto importanti.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo dell'anno 2021 per quanto riguarda la seconda quartina dello zodiaco.

Oroscopo e previsioni per l'anno 2021, 2ª quartina

Leone: un anno sicuramente non eccezionale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerata soprattutto la posizione sfavorevole di Giove. In ambito lavorativo potrebbe essere una buona idea non prendere iniziative professionali fuori dalla vostra portata. Va bene cercare di guadagnare, ma senza correre troppi rischi. Continuate per la vostra strada, senza sbilanciarvi troppo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, durante l'anno avrete pianeti favorevoli come Venere e Marte, che renderanno piuttosto stabile la vostra relazione di coppia. Ciò nonostante, non sempre ci saranno bei momenti da vivere insieme alla vostra anima gemella e proprio in questi casi dovrete dimostrare ancor di più il vostro affetto per il partner.

In ogni caso, con il giusto approccio sarà un anno tutto sommato positivo per i sentimenti. Se siete single l'amore potrebbe presto bussare alla vostra porta, dovrete solamente aprire e accoglierlo. Voto - 7-

Vergine: dopo un 2020 abbastanza soddisfacente, l'anno che verrà sarà piuttosto discreto per voi nativi del segno. Certo, non ci sarà più Giove a sostenervi e magari l'inizio dell'anno non sarà particolarmente promettente per fare progetti, ma non preoccupatevi, perché la situazione migliorerà presto e si spanderà per tutto l'anno.

A quel punto avrete modo d'investire su progetti di più ampio respiro, anche se un po’ di cautela sarà comunque raccomandata. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, secondo l'oroscopo il fascino continuerà a essere abbondante e preferirete puntare proprio su questo aspetto, soprattutto voi single, almeno per attirare l'attenzione della persona che vi piace.

Se invece avete una relazione stabile darete libero sfogo alle emozioni che contenete nel vostro cuore, soprattutto nella prima parte dell'anno. In merito a eventuali progetti di coppia, l'oroscopo vi consiglia di non investire ingenti risorse proprio in questo periodo. In generale non sarà un anno eccellente, ma abbastanza positivo. Voto - 7,5

Bilancia: avere Giove e Saturno in una posizione favorevole per tutto l'anno vi consentirà di vivere un periodo ottimale. In ambito lavorativo già delle ultime giornate del 2020 vedrete che ci saranno dei miglioramenti, con qualche piccola novità o opportunità che vi garantirà discreti guadagni. Saturno, in trigono dal segno dell'Acquario, vi garantirà stabilità, aiutandovi a consolidare tutto quello che riuscirete a raggiungere.

Dal punto di vista sentimentale qualche piccola modifica nella vostra vita di coppia sarà più che sufficiente per godere di una storia d'amore più stabile. Ottimo anche l'aspetto di Marte, che vi darà tante energie e voglia di mettervi in gioco, soprattutto se siete single. Datevi da fare se volete trovare l'amore, particolarmente nella parte centrale dell'anno. Per quanto riguarda la salute, se nell'anno precedente non sempre siete stati al top della forma, a partire dal 2021 vi sentirete decisamente più energici, soprattutto coloro nati nella terza decade. In generale, un anno ottimo, ma con qualche piccola sbavatura, che però non andrà a intaccare quanto di buono riuscirete a fare. Voto - 8,5

Scorpione: dopo un 2020 che si conclude piuttosto bene, ecco che dal prossimo anno vi ritroverete nuovamente a fare i conti con un cielo non particolarmente promettente.

Giove e Saturno si troveranno in quadratura dal segno dell'Acquario per molto tempo, portandovi via quel poco di fortuna che avevate. Per quanto riguarda il lavoro, potreste accumulare un po’ di tensione, che potrebbe rendere l'inverno piuttosto difficile da sostenere. Situazione che dovrebbe migliorare in primavera, ma neanche più di tanto. In ogni caso, se proprio dovete fare qualcosa, agite tra aprile e giugno. In amore Marte opposto potrebbe creare qualche problema di comunicazione con il partner, meglio esprimervi senza doppi sensi. Anche in merito al lavoro, la situazione dovrebbe migliorare dai mesi primaverili, ma in ogni caso sarà meglio prestare notevole cautela per non causare ulteriori guai. Se siete single potrebbero presentarsi delle opportunità solo durante la seconda metà dell'anno.

Ciò nonostante, se riuscirete a buttarvi in una nuova relazione, questa potrebbe rivelarsi particolarmente appagante. Tentate, ma consapevoli di poter fallire. In generale sarà un anno discreto. Voto - 7-

Le previsioni astrali dell'anno 2021 continuano con la terza e ultima quartina dello zodiaco, dal segno del Sagittario a quello dei Pesci.