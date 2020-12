L'oroscopo di mercoledì 30 dicembre prevede emozioni in contrapposizione per i nativi sotto il segno del Capricorno a causa della Luna opposta, mentre sarà richiesta calma per i nativi Ariete, che in ambito sentimentale potrebbero correre un po’ troppo. Questa giornata potrebbe rivelarsi sorprendente per i nativi Scorpione, soprattutto in fatto di sentimenti, mentre Bilancia potrebbe essere un po’ insensibile ai richiami d'amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 30 dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di mercoledì 30 dicembre segno per segno

Ariete: sarà richiesta calma e pazienza in questa giornata secondo l'Oroscopo.

La Luna si contrappone al vostro cielo, e dal punto di vista sentimentale potreste correre un po’ troppo. Lasciate un po’ di spazio in più al partner. Se foste single vorrete tutto e subito, ma sappiate che non funziona così. Nel lavoro le cose stanno per cambiare e in vista dell'anno nuovo potrebbe esserci un'opportunità per iniziare al meglio questo periodo. Salute davvero buona con Marte in congiunzione che vi riempie di energie. Voto - 7-

Toro: previsioni astrali del 30 dicembre discrete per voi nativi del segno. La Luna in sestile dal segno del Cancro vi metterà a vostro agio con il partner, e con il vostro umore cangiante avrete le idee chiare su cosa fare per rendere felice la persona che amate. Se foste single potrebbe essere un buon momento per esprimere i vostri sentimenti.

In ambito lavorativo Mercurio è favorevole, dunque avrete tutte le carte in regola per affrontare al meglio la giornata e anche alcune novità in arrivo nel prossimo anno. Voto - 8

Gemelli: le tensioni non mancano dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La Luna vi ha dato una mano nelle precedenti giornate, ciò nonostante ci sarà ancora qualcosa da sistemare nella vostra relazione di coppia, e sarà richiesto un po’ di tempo.

Se foste single sarete propensi ad instaurare nuovi legami. Nel lavoro con Giove in trigono dal segno dell'Acquario non mancheranno energie e voglia di impegnarsi al massimo. Voto - 7

Cancro: bellissima giornata quella di mercoledì per voi nativi del segno. La Luna si troverà in congiunzione al vostro cielo e dal punto di vista sentimentale avrete modo di chiudere l'anno in maniera impeccabile.

Vi sentirete particolarmente attraenti, e vi godrete la giornata sperando che ne arrivino altre così. Se foste single se non riuscite a far uscire parole dolci, un gesto romantico a volte sarà più che sufficiente. Nel lavoro potrebbero esserci idee e intuizioni interessanti, ciò nonostante forse dovrete aspettare un po’ in quanto Mercurio è opposto. Voto - 7,5

Leone: Marte e Venere in ottimo aspetto vi renderanno scoppiettanti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Quest'ultima parte dell'anno si rivelerà promettente e sarete piuttosto fiduciosi nei confronti del partner. Se foste single ultimamente state frequentando un po’ di gente, e vi piacerà stare in compagnia di persone che vi apprezzano. Nel lavoro vi renderete conto che non potrete rilassarvi e dovrete dare il vostro meglio per cercare di risalire la china.

Voto - 7+

Vergine: darete più spazio alle questioni di cuore in questo periodo secondo l'oroscopo di mercoledì. La Luna in buona posizione vi permetterà di stabilire un’intesa maggiore con il partner, dimenticando o mettendo da parte eventuali questioni rimaste in sospeso. Se foste single sappiate solo che non tutti i mali vengono per nuocere. In ambito lavorativo state vivendo un periodo discreto, e saprete come muovervi per essere il più efficaci possibile. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale poco favorevole per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale potreste decidere di mantenere le distanze dal partner, e ciò inciderà negativamente per la vostra relazione di coppia. Se foste single e qualcuno cerca di mettere le distanze da voi, meglio non forzare la cosa.

Per quanto riguarda il lavoro cercate di tenere lontane le agitazioni e rimanete concentrati sull'obiettivo. Voto - 6

Scorpione: cielo favorevole in questa giornata secondo l'oroscopo del 30 dicembre. In amore questo periodo potrebbe rivelarsi sorprendete, merito della Luna in trigono dal segno del Cancro. Se foste single nei nuovi rapporti ci sarà una gran voglia di fare passi avanti, di rendere tali rapporti qualcosa di più. Nel lavoro capire il punto di vista degli altri potrebbe essere difficile. Meglio dunque non essere precipitosi e non imporre le proprie idee. Voto - 8-

Sagittario: oroscopo di mercoledì positivo per voi nativi del segno. In ambito lavorativo cercherete di usare la logica per portare a termine le vostre mansioni, soprattutto se foste nati nella prima decade.

In amore avrete una prospettiva più completa della vostra relazione di coppia, e passerete il più tempo possibile con il partner, godendo di magici momenti. Se foste single dedicherete molto tempo sui rapporti sociali e sarete felici di poter godere della compagnia delle persone che amate. Voto - 8,5

Capricorno: emozioni in contrasto tra loro durante la giornata di mercoledì. Secondo l'oroscopo infatti la Luna si troverà in opposizione, e che siate single oppure impegnati in una relazione, potreste avere le idee poco chiare nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro la situazione sarà stabile. Farete il vostro lavoro senza troppi problemi, soddisfacendo al meglio le esigenze del vostro capo o dei clienti. Voto - 7-

Acquario: Venere in sestile dal segno del Sagittario e Giove in congiunzione rendono questo periodo gradevole sotto diversi ambiti secondo l'oroscopo.

In amore il partner vi ama, e voi non potete chiedere di più. Se foste single e c'è una persona speciale nel vostro cuore deciderete di essere sinceri e aprirvi a lei. In ambito lavorativo con un po’ di fortuna riuscirete a farvi strada tra le mille mansioni da svolgere, e piano piano arriverete alla vetta. Voto - 8,5

Pesci: con la Luna in posizione favorevole, avrete la possibilità di vivere una giornata discreta dal punto di vista sentimentale. Se foste single le emozioni che provate verso la persona che vi piace potrebbero cambiare e assumere un significato differente. Se foste già impegnati invece provate a migliorare la comunicazione con il partner. Nel lavoro le energie non mancheranno, ma forse potreste avere bisogno di un po’ di motivazione in più.

Voto - 7