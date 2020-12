L’Oroscopo di martedì 22 dicembre parla di Luna in Ariete, che si prepara a regalare una giornata sorprendente e significativa per buona parte dei segni zodiacali. I nati del Pesci e del Cancro avranno modo di trascorrere 24 ore piuttosto diverse dal consueto. Gli astri, che sorridono in modo particolare alla Bilancia, riserveranno anche delle novità a dir poco interessanti. Relativamente ad amore, lavoro, salute, soldi e famiglia, approfondiamo il discorso attraverso le previsioni del giorno e l’annessa classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Sagittario (12° posto) - Un fastidioso malessere vi sta perseguitando da giorni e in queste 24 ore vi sentirete più giù del solito.

La stanchezza vi pervaderà costringendovi a rinviare alcune mansioni. Non sottovalutate i segnali che il vostro corpo vi manda, perciò se state poco bene staccate la spina e riposatevi. Basterà una bella e lunga dormita per ripristinare tutte le vostre forze

Capricorno (11° in classifica) - Delle cattive influenze vi stanno togliendo il fiato, ma forse per voi non è facile sbarazzarvene. Anche se questa giornata non sarà affatto favorevole, riuscirete comunque a cavarvela. L'intera settimana sarà molto faticosa per coloro che avranno ospiti o familiari in casa e dovranno cucinare, lavorare, intrattenere gente. Nel 2021 gli astri si faranno perdonare per l'annata che avete trascorso, perciò fatevi forza e metteteci tutta la vostra buona volontà.

Toro (10° posto) - Martedì freddo ma con qualche grattacapo in meno da risolvere. Siete consapevoli che le prossime due settimane saranno tutt'altre che una passeggiata, perciò la sola idea vi manda nel panico o vi stressa. Qualcuno avrà bisogno di voi in queste 24 ore, ma non sarete dell'umore migliore per far felice gli altri, tuttavia, cercate di non fare gli antipatici.

Qualche nativo, ultimamente sta rinviando la sveglia facendo enormemente fatica ad alzarsi dal letto.

Acquario (9° in classifica) - State esagerando con la caffeina e il cibo, ma in questo periodo avete molta fame per via della tensione accumulata o della fase depressiva che state vivendo. Attenzione, però, a non strafare altrimenti rischierete di trascorrere le festività con dei problemi gastrointestinali.

Sfruttate questo martedì per impegnarvi in qualche faccenda casalinga o per portarvi avanti nei vostri compiti. Dei conti non tornano, avete bisogno di maggiori entrate economiche.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Leone (8° posto) - L'oroscopo del 22 dicembre prevede un martedì piuttosto sereno, a tratti noioso. Potreste ritrovarvi a sbadigliare, perché starvene fermi non fa per voi. Chi lavora in proprio, non ha un solo giorno di vacanza ed è molto provato. Avete necessariamente bisogno di una scossa che vi invogli a fare dei cambiamenti positivi e soprattutto significativi. L'amore in questo periodo potrebbe risultare distante, ma si tratta di una fase passeggera.

Ariete (7° in classifica) - Il nervosismo odierno rischierà di farvi perdere il controllo della situazione.

Avrete da sistemare un paio di faccende importanti e non potrete rinunciare. Le stelle parlano di insidie in agguato, soprattutto sul web dove la maleducazione predomina. Sarà meglio prendere le distanze da certi commenti che non riscuotono la vostra approvazione, del resto non si può piacere a tutti e in questo periodo avete un assoluto bisogno di tranquillità.

Cancro (6° posto) - L’Oroscopo del giorno dice che avrete modo di trascorrere un martedì diverso dal solito. Vi sentirete bene e in pace con voi stessi, magari perché avete risolto delle questioni spinose o forse avete meno doveri da svolgere. Natale alle porte richiederà il massimo sforzo da parte vostra, perciò se potete riposare, allora fatelo senza sentirvi in colpa. Sarà bene rivedere i conti prima di effettuare ulteriori acquisti, del resto avete già troppa roba in casa e qualcosa potete riciclarla.

Non rinviate le faccende domestiche, perché mercoledì avete altre cose importanti da fare.

Gemelli (5° in classifica) - In queste 24 ore ci sarà bisogno della vostra presenza. Un'idea geniale vi verrà in mente e questo grazie all'alto livello di ispirazione fornitovi dagli astri. Il vostro spirito grintoso e socievole è stato un po' messo alla prova di recente, ma continuate a seminare sorrisi e buone parole perché in questo mondo la maleducazione e la tristezza stanno prendendo il sopravvento. Giornata ideale per effettuare acquisti di pesce e verdura, non rinviate.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Vergine (4° posto) - Ultimamente vi siete forse sentiti invisibili in famiglia, in amore o tra la gente, ma in questa giornata tutto tornerà a colorarsi positivamente ed anche i vostri complessi scemeranno.

Questa sarà una settimana piena di sprint, non vi annoierete un secondo. Curate il vostro fisico, andate dal parrucchiere oppure concedetevi un trattamento estetico. Prendervi cura del corpo vi restituirà l'energia e il buon umore. L'amore tornerà protagonista e le coppie fresche di matrimonio/convivenza si lasceranno andare alla passione.

Scorpione (3° in classifica) - Avete fatto tante cose in questo mese di dicembre e siete ancora in attesa di qualcosa di più grande ed emozionante. Tutto andrà secondo i vostri piani, gli astri dicono che potrebbero arrivare degli ordini o delle sorpresine inaspettate. Qualche nativo di questo segno avrà molte cose da fare sia in casa che fuori e sarà sconcertato dall'idea di sborsare denaro in vista del cenone e del pranzo natalizio.

Preparatevi ad un bel cambiamento.

Pesci (2° posto) - L’oroscopo preannuncia un martedì diverso e al contempo interessante. Alcuni nati di questo segno dovranno uscire per comprare del pesce o per gli acquisti dell'ultimo minuto: occhio alle code e al traffico. Avrete una settimana impegnativa, perciò evitate di fare troppo tardi la sera o di sottoporre il vostro corpo a stress eccessivo. Ammorbiditevi un po', rinviate qualche lavoro e lasciatevi andare. In serata vi gusterete un bel film natalizio, magari in compagnia dei vostri cari o del partner.

Bilancia (1° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 22 dicembre vi sorridono più che mai dato che avrete un martedì strepitoso e soprattutto fruttuoso. Ultimamente avete sborsato molti soldi tra spese, tasse e regali vari, ma a partire da gennaio il vostro conto tornerà a crescere.

Siete in attesa di qualcosa, forse un evento importante e soprattutto emozionante. Comunque sia, si prospetta un martedì interessante anche per i cuori solitari, che grazie al fascino odierno potranno fare conquiste. Cambiate la foto profilo del vostro social network, aggiornatevi un po'.