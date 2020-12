Martedì 22 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Marte transitare nel segno dell'Ariete, mentre Venere sosterà in Sagittario. Plutone, Il Sole e Mercurio permarranno in Capricorno, così come Urano proseguirà l'orbita in Toro. Infine, Nettuno resterà stabile sui gradi dei Pesci e il Nodo Lunare rimarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali. La verve sotto le lenzuola potrebbe essere la protagonista del martedì di casa Ariete, coi nativi che godranno a piene mani del sestile che la Luna formerà con Giove e Saturno, nonché del trigono che il Luminare notturno ingaggerà con Venere nel loro Elemento.

2° posto Gemelli: strategici. Grazie alle due lezioni impartite da Saturno nel corso dell'ultimo triennio e da Giove nel 2020, i nati Gemelli potrebbero riscoprirsi strategici nella professione, dove ogni mossa sarà ponderata a dovere per raccogliere i frutti più floridi.

3° posto Leone: stacanovisti. Il secondo segno di Fuoco parrà instancabile in questa giornata sul fronte lavorativo, mettendo in campo un mood stacanovista che favorirà soprattutto la terza decade del segno. Amore in stand-by.

I mezzani

4° posto Sagittario: amore top. Alle languidezze sentimentali del lunedì seguiranno presumibilmente, in queste 24 ore, le doverose attenzioni che i nati Sagittario riserberanno al partner, in particolar modo in materia di regali da scegliere per il giorno di Natale.

5° posto Acquario: indaffarati. La mole di incombenze pratiche da portare a compimento in questa giornata saranno, con tutta probabilità, molteplici ma i nati Acquario non si perderanno d'animo, ultimandole tutte con dovizia. Così facendo, arriveranno a sera stremati ma al contempo oltremodo soddisfatti.

6° posto Capricorno: chiarimenti. Queste 24 ore potrebbero risultare ideali in casa Capricorno per lanciarsi in un chiarimento con una persona cara, che avrà ottime possibilità di avere un felice epilogo.

Così facendo, non soltanto appianeranno i contrasti ma si toglieranno un peso dal groppone.

7° posto Toro: risultati blandi. Per quanto impegno e dedizione possa metterci questo martedì i nati Toro nelle questioni professionali, è probabile che i risultati che ne deriveranno saranno al di sotto delle loro aspettative. Crucciarsi, però, sarebbe una mossa controproducente.

8° posto Cancro: accuse ingiustificate. Il primo segno d'Acqua nella giornata del 22 dicembre sarà, con ogni probabilità, accusato di qualcosa che non ha realmente commesso, probabilmente da una figura lavorativa. Tale ingiustizia sarà figlia di invidia nei loro confronti a cui, però, non dovrebbero dare molto peso. Ciò servirà ai nativi per aprire gli occhi su determinate persone, magari fidandosi meno delle stesse.

9° posto Scorpione: spossati. Il bottino energetico di casa Scorpione potrebbe non rientrare negli standard abituali, coi nativi che faranno fatica a svolgere tutte le attività quotidiane, prendendosi ampi spazi di relax per rimettersi in forze. Meglio rinviare o delegare qualche incombenza, in modo da scongiurare lo stress.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: lavoro flop. Giornata che si prospetta da bollino rosso per le faccende lavorative del secondo segno di Terra, il quale dovrebbe prendersi un giorno di ferie, ove possibile, magari dedicandosi a quelle attività domestiche troppo spesso rimandate.

11° posto Bilancia: domande inopportune. Il clima festivo può risultare piacevole, ma lo diventa un po' meno quando ci vengono rivolte delle domande fuori luogo. Ed è ciò che potrebbe accadere questo martedì ai nati Bilancia, presi di mira dall'invadenza di un parente.

12° posto Pesci: amore flop. Dopo un lunedì coi fiocchi, ecco che questa giornata non avrà molte chance di essere parimenti favorevole al dodicesimo segno zodiacale, il quale potrebbe dover sorbirsi le lamentele reiterate del partner.