Cosa prevede l'Oroscopo del giorno lunedì 21 dicembre? Partiamo premettendo l'aspetto astrale caratterizzato ancora da Luna in Pesci, ma con il primo quarto volto ad illuminare non solo questa giornata ma anche l'intera settimana. In queste 24 ore qualcuno sarà pronto a fare un salto nel buio o un cambio di look, come nel caso dell'Acquario. Amore, lavoro, denaro e fortuna, scopriamo le previsioni del giorno per ciascun segno e relativa classifica.

Previsioni astrali del 21 dicembre, gli ultimi quattro segni in classifica

Vergine (12° posto) - Ancora di corsa in questo 21 dicembre che vi costringe a muovervi d’anticipo onde evitare di trascorrere le festività lontano dai propri affetti o di fare un buco nell’acqua.

Rispolverate le vostre passioni, tuffatevi in nuovi hobby e avventure. Sfruttate questa settimana per ritornare bambini e prendete la vita con assoluta leggerezza anche se potreste non sentirvi in vena. Bandite i sensi di colpa.

Leone (11° in classifica) - Vi sentite sopraffatti dallo stress e da tutti gli accadimenti più recenti. Ciononostante riponete ampie speranze sul 2021 che sperate vi possa restituire quella normalità di un tempo. A partire da questo lunedì potrete fare ogni cosa con calma e gustarvi dei bei film o libri emozionanti. State mettendo su troppi chili, ma siete decisi a mettervi a dieta subito dopo le feste.

Sagittario (10° posto) - Ha inizio una settimana piuttosto frenetica in cui dovrete stare dietro a centinaia di faccende.

Le attese saranno molteplici in questo 21 dicembre e l'oroscopo invita a non strafare. Rischierete di prendervela con una persona cara a causa del vostro umore irascibile e lunatico. Ultimamente state spendendo molto, avete difficoltà a resistere alle tentazioni o forse state solamente sfogando le vostre frustrazioni attraverso lo shopping online.

Capricorno (9° in classifica) - Questo 2020 sarebbe dovuto essere il vostro anno fortunato e invece vi sembra di aver collezionato solamente delusioni e sofferenze.

Vi siete sentiti incatenati, ma l'oroscopo rivela che presto vi libererete di questa situazione opprimente ed otterrete la giusta ricompensa. Sarà la settimana della rivincita, ma in queste 24 ore sarà meglio che teniate alta la guardia. Mal di testa o problemi alla pressione.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Gemelli (8° posto) - Questa giornata sarà perfetta per concedersi un trattamento estetico come un vapore o una maschera facciale.

Prendersi cura del proprio corpo sortirà degli effetti positivi anche sulla mente e voi ne avete vissute di cotte e crude ultimamente. Le stelle annunciano tempi migliori in dirittura d’arrivo, perciò non trascuratevi e fatevi trovare pronti per il grande giorno.

Toro (7° in classifica) - Approfittate di queste giornate fresche per ossigenare la mente e il corpo. Alzatevi un po’ più tardi, soprattutto se siete in vacanza e avete meno obblighi e doveri del solito. La settimana di Natale vi consentirà di recuperare le energie e di dare una scossa al solito trantran. Supererete tutto, dovete solo riporre fiducia nel tempo e in voi stessi.

Acquario (6° posto) - L'oroscopo del 21 dicembre parla di un ritrovamento dell'ispirazione. Sarà una giornata nella media e questo significa che non dovreste avere a che fare con particolari problemi.

Si prevedono code, uscite, incontri, spese natalizie e arrivi, insomma qualcosa succederà da qui al 24 dicembre! Possibili cambiamenti del look, qualche nativo di questo segno potrebbe fare dei cambiamenti ai capelli o al vestiario. Comincerete a schiarirvi le idee in vista dell'anno nuovo.

Bilancia (5° in classifica) - Ultimamente la vostra vita poco vi garba, avete bisogno di uno stimolo in più e di maggiore supporto. Dunque, ponetevi una nuova sfida! Il periodo attuale è l’ideale per pensare e soprattutto per pianificare le azioni/obiettivi del prossimo anno. Qualunque sia il vostro desiderio o sogno nel cassetto, lavorateci su e partite all’attacco. Niente piove dal cielo, la fortuna aiuta chi si da da fare e non chi accampa improbabili scuse.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati

Ariete (4° posto) - Meglio soli che male accompagnati. In questo momento è importante ridefinire le priorità, specie nel caso in cui ci dovessero essere delle cose che non girano nel verso giusto. La fretta è cattiva consigliera, per cui prendetevi tutto il tempo necessario per riflettere. Prendetevela comoda per tutta la settimana e non mettetevi in secondo piano.

Cancro (3° in classifica) - Questa non è la settimana giusta per instaurare nuove e buone abitudini, ma lo è sicuramente per resettare la mente e ripulirla dalle tossine e dallo stress accumulato. Dunque, mettete un freno a preoccupazioni e pensieri negativi di ogni specie. A partire da questo lunedì cercate di prendere le giornate alla leggera e di lasciarvi andare.

Avrete tempo, nel 2021, di ripartire e seminare nuovi progetti.

Pesci (2° posto) - Il primo quarto lunare favorirà le idee e i ricongiungimenti. Qualcosa o qualcuno vi saprà sorprendere in queste 24 ore. Sarà possibile prendersi una meritata vacanza o fare meno fatica del consueto, anche se non per tutti i nati del Pesci ciò sarà possibile. Il partner si mostrerà più comprensivo nei vostri confronti, ma tra il 24-25-26 dicembre potrebbero spuntare delle discussioni anche con dei parenti. Qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi o bussare alla vostra porta.

Scorpione (1° in classifica) - In giornata vi sentirete scattanti e questo vi spingerà a correre dei rischi in più facendo il famoso salto nel buio. Le stelle prevedono che qualunque decisione prendiate, vi condurrà nel posto giusto per voi.

L'amore sarà nell'aria anche per i cuori solitari che aspettano da tempo l'anima gemella. Passione alle stelle per tutte le coppie, anche quelle che vivono a distanza e che per una ragione o per un'altra non potranno vedersi durante le feste. Qualcuno vi strapperà una risata.