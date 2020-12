L’Oroscopo del giorno 24 dicembre annuncia stelle importanti nella vigilia di Natale. La Luna in Toro promette ai nati di questo segno di Terra una giornata molto intensa. Saranno 24 ore piene di emozioni e sorprese, ci sarà modo di sentirsi più uniti e solidali. Chi avrà a che fare con dei parenti, dovrà evitare di aprire discorsi spinosi. Non tutti avranno modo di festeggiare in compagnia, ma questa giornata non risparmierà nemmeno i tipi solitari. Scopriamo nel dettaglio come sarà questa vigilia di Natale attraverso le previsioni degli astri e relativa classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Sagittario (12° posto) - Vivete la vita come meritate, senza auto-denigrarvi o dare le cose per scontate. Anche se siete soli in questa giornata, niente vi impedisce di festeggiare poiché potete cucinare tutto quello che vi pare e piace, inoltre potete guardare dei programmi di Natale e mandare gli auguri agli affetti lontani: imparate ad amarvi di più. È il momento ideale per pianificare un futuro migliore attraverso dei progetti. Svagatevi ed evitate di parlare di argomenti scottanti.

Capricorno (11° in classifica) - I soldi e il lavoro vi hanno dato del filo da torcere durante l’annata che si appresta a volgere a conclusione. Prossimamente, tante nuove situazione nasceranno, per cui non dovete spaventarvi ogni qualvolta pensate al 2021 e a tutto quello che potrebbe succedere.

Ed ecco che l’oroscopo del giorno 24 dicembre invita a lasciarsi andare. Trascorrete più tempo con la famiglia e il partner, godetevi le feste senza troppi patemi. Avete pianto abbastanza, è giunto il tempo di alzare lo sguardo e affrontare il futuro.

Leone (10° posto) - Avete iniziato l’anno con il cuore colmo di speranza e buoni propositi, ma poi la situazione generale vi ha messo alle strette costringendovi a stoppare i vostri progetti/sogni.

L’anno nuovo inizierà con il freno a mano, ma vedrà l’alba di una nuova era, più ricca ed emozionante. In questa vigilia avrete modo di trascorrere del tempo assieme alle persone che vi stanno attorno e di ridere e chiacchierare. Allietate l’atmosfera proponendo un bel gioco.

Vergine (9° in classifica) - Giornata florida di emozioni, sorprese e unione.

Anche se queste feste saranno di gran lunga diverse rispetto agli anni passati, la vostra creatività riuscirà a renderle uniche e memorabili. C’è chi dovrà cucinare, allora in questo caso cercate di non strafare perché poi potreste avere delle difficoltà digestive. Chi cerca consensi, li riceverà! Farete le ore piccole, specie se avete gente in casa, qualcuno infatti è riuscito ad organizzarsi in tempo.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Ariete (8° posto) - Periodo in cui avete bisogno di mettervi alla prova e di sperimentare nuovi contesti. In questo 2020 vi siete sentiti limitati, soprattutto perché avete affrontato una certa situazione avendo a disposizione pochissimo spazio. Probabilmente, in un contesto differente avreste preso un’altra decisione, ma ormai il più e fatto.

Cercate di trascorrere la vigilia senza pensare ai problemi e senza alimentare le discussioni. Giocate, chiacchierate e soprattutto mangiate.

Acquario (7° in classifica) - I primi sei mesi del 2021 saranno fondamentali e decisivi, ma in questa vigilia sarà meglio non fare troppi viaggi mentali. Avrete molte cose da fare in casa, specialmente in cucina. Coinvolgete i famigliari e i più piccoli, fate in modo che queste feste natalizie siano speciali e armoniche. Nonostante le rinunce che avete dovuto fare durante l'anno, potete ancora farvi valere: fallisce solo chi si arrende e non persevera.

Bilancia (6° posto) - Il mattino ha l’oro in bocca, perciò cercate di iniziare bene le prime ore della giornata senza guardare la televisione o leggendo notizie pessimiste che non fanno altro che buttarvi giù.

Questa sarà una vigilia particolarmente insolita e piena di sorpresine, una persona che vi vuole molto bene vi sorprenderà anche se non potrà essere accanto a voi. Dietro ai fornelli sarete un vulcano di fantasia e questo vi porterà a ricevere tanti complimenti. Anche se vivete da soli, festeggiate: accendete delle candele, cucinate, mettetevi un bel vestito e amatevi per quello che siete.

Scorpione (5° in classifica) - La voglia di divertirsi e di non pensare più ai problemi, sarà elevata in questa vigilia di Natale che si presenta speciale. Anche se non sarà come gli altri anni, avrete comunque modo di ricordarvi questa giornata. Sfavoriti gli incontri, ma poco importa perché ci saranno altre occasioni per allacciare contatti e socializzare.

Tutto ciò che avete passato durante l’anno vi ha messo all’angolo, ma vi ha anche costretto a tirar fuori il vostro carattere. È prevista una crescita da qui a fine anno. Occhio ai fornelli, fatevi dare una mano oppure aiutate chi deve cucinare.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro (4° posto) - Adorate le feste e le tradizioni, ma c’è da dire che quest’anno avete sentito molto meno l’atmosfera natalizia. Ciononostante, il vostro è un segno che non può permettersi di lasciarsi abbattere dall’apatia e dalla pigrizia, soprattutto in questa vigilia che richiederà tanto impegno da parte vostra. Mettetecela tutta per rendere questa giornata importante e speciale. Una parola affettuosa o una sorpresa, vi emozioneranno.

Gemelli (3° in classifica) - L'oroscopo afferma che, rispetto agli altri anni, questa sarà una vigilia di Natale diversa e con meno gente attorno. Avete battagliato moltissimo in questo 2020 e si può dire che adesso siete più forti. Avete risentito di una certa apatia e incertezza, ma a partire da questo 24 dicembre vi sentirete più fiduciosi e speranzosi. Un messaggio o un discorso, vi rincuorerà moltissimo. Qualcuno vi metterà al corrente di un certo pettegolezzo o di una particolare informazione.

Pesci (2° posto) - Buona vigilia di Natale per tutti voi nativi del Pesci. Romantici e sognatori come siete, non avrete difficoltà a trascorrere una bella giornata. In serata sono previsti movimenti e tante emozioni. Qualcuno riuscirà a sorprendervi lasciandovi a bocca aperta.

Aspettatevi dei messaggi d’auguri e tanto amore, c’è chi si dirà pronto a tagliare via i rami secchi e ad abbracciare le novità che giungeranno prossimamente. Un consiglio vi sarà di grande utilità, per cui prestate attenzione. I vostri modi di fare, spesso vengono visti come dei capricci, ma andate avanti così.

Toro (1° in classifica) - Giornata che richiederà molta presenza da parte vostra, specie se avete gente in casa per le feste. Molte famiglie, che si sono ricongiunte per il Natale, avranno modo di trascorrere una vigilia molto intensa e piacevole. Cercate di non pensare alle vostre insicurezze e ammorbiditevi un po’. Maggiori sicurezze e conferme arriveranno entro gennaio, perciò lasciatevi andare ed immergetevi nell’atmosfera natalizia.