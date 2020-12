L'oroscopo del weekend dei giorni 26 e 27 dicembre è pronto a svelare come si concluderà questa frenetica settimana. Sul piano astrale potremo contare su Luna in Gemelli che favorisce la socialità. Si prospettano 48 ore piene di passione per i nati della Bilancia, mentre i Pesci potrebbero avere delle interessanti novità.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Previsioni del 26-27 dicembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete - L'intensa settimana non vi permetterà di riposare, poiché sabato e domenica saranno due giornate molto cariche.

Chi è a riposo dal lavoro e dallo studio, cercherà di godersi queste vacanze senza pensare a niente, tuttavia ancora qualcosa vi impensierirà, dato che non riuscite a stare sereni. State esagerando troppo con il cibo e con i dolci, perciò qualcuno si sentirà inevitabilmente male con lo stomaco.

Toro - In queste 48 ore potrete rilassarvi e recuperare quelle energie che avete consumato nei giorni scorsi tra la vigilia e il Natale. Saranno due giornate emozionanti per coloro che hanno accolto un nuovo membro in famiglia o che hanno compiuto un passo importante. Avrete modo di gustarvi i regali ricevuti e di pensare a quelle discussioni e confronti avvenuti di recente. Qualcuno vi manderà un messaggino.

Gemelli - Si concluderà al meglio questa settimana, complessivamente piena di emozioni, sorprese e sorrisi.

In queste 48 ore avrete modo di guardare la televisione, di ripensare agli ultimi accadimenti e di sistemare la casa dopo i festeggiamenti della vigilia e del Natale. Un regalo non vi è piaciuto più di tanto, ma conta il pensiero. In amore ci saranno coccole e scintille, specie per le coppie innamorate e i giovani sposini.

Cancro - Sarete un po' tristi perché anche per quest'anno il Natale sarà ormai passato.

Comunque sia, avrete un Santo Stefano emozionante e pieno di buon umore. C'è chi potrà staccare la spina e rilassarsi completamente e chi invece dovrà sistemare l'abitazione che risulterà sottosopra. Domenica, invece, vi alzerete più tardi del solito ma rischierete di fare i conti con una certa indisposizione: non preoccupatevi.

Leone - Fine settimana inarrestabile per voi che sarete ruggenti come non mai.

Ci sarà da riordinare l'abitazione e da smaltire quel cibo accumulato nei giorni precedenti. Niente e nessuno riuscirà a farvi arrabbiare, perché sarete tranquilli e contenti. Avrete modo di riflettere sugli ultimi eventi vissuti e trascorrerete del tempo di qualità con i vostri cari. Un pensiero andrà a chi non è più con voi. C'è qualche nativo del Leone che sfrutterà queste 48 ore per fare una lista dei buoni propositi del 2021.

Vergine - Sabato e domenica di festa e relax. Dopo le fatiche fatte nei giorni della vigilia e a Natale, sarete in modalità recupero. Vi rilasserete davanti alla televisione o in compagnia di un bel romanzo, qualcuno trascorrerà un po' di tempo assieme alla famiglia. Potrete dedicarvi a quelle cose che più vi stanno a cuore.

Forma fisica in calo, avete esagerato troppo con i dolci.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - La passione sarà ardente in questo fine settimana che porterà serenità e pace. La fortuna aleggerà nell'aria, quindi potrete tentare un approccio in più e fare tutte quelle cose che avete sempre desiderato fare. Non sarà possibile uscire, infatti le vostre azioni ancora saranno limitate, ciononostante trascorrerete un weekend niente male. Nel 2021 avrete delle giornate decisive.

Scorpione - Qualcuno sarà in vacanza mentre altri, per una ragione o per un'altra, dovranno lavorare. Dopo le fatiche profuse in settimana avrete modo di rivedere i conti e sistemare l'abitazione. Avrete una gran voglia di essere altrove, tuttavia di questi tempi è meglio non esporsi a inutili rischi.

Vi sembra di fare una vita piena di sacrifici, ma nel 2021 qualcosa cambierà.

Sagittario - L'Oroscopo annuncia delle buone stelle in questo weekend che chiude una settimana importante in cui diverse cose sono accadute. Il vostro Natale è stato diverso, ma non per questo meno bello. Non dovrete farvi cogliere dallo scoraggiamento perché il 2021 sarà importante. Non potete continuare a 'sopravvivere', quindi riflettete su quello che volete fare nella vita.

Capricorno - Fine settimana intenso in cui dovrete sistemare l'abitazione. Con il Natale ormai concluso, la vostra mente si proietterà all'anno nuovo e quindi inizierete a fare la resa dei conti di quello che avete vissuto negli ultimi mesi. Aspettatevi dei messaggini o delle chiamate. Bandite le cattiverie, le polemiche e siate più generosi verso il prossimo.

Acquario - Anche quest'anno sta per uscire di scena, ma il cambiamento non piove dal cielo. Quelli che sognano l'amore, la famiglia, un lavoro e del denaro dovranno impegnarsi di più nel 2021, perché solo chi si dà da fare arriva al successo. Dunque, godetevi questo weekend di riposo e fate incetta di energie: vi serviranno per la prossima settimana.

Pesci - Portate avanti i vostri progetti e non gettate la spugna al primo ostacolo. Questo weekend trascorrerà tra film, famiglia e cibo. Avrete modo di scambiare quattro chiacchiere con dei conoscenti, anche via social network. L'amore di coppia si farà incandescente e, chi sogna la cicogna, avrà 48 ore fortunate e fertili. Rinviate le preoccupazioni a lunedì e rilassatevi. Novità in arrivo.