Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 dicembre 2020 non mancheranno nostalgie e pensieri che torneranno a galla dopo tanto tempo, qualcosa che, comunque, potrebbe abbattere l'umore già abbastanza complicato. Sarà il caso dello Scorpione, così come il segno del Cancro. In quanto segni di acqua, in questo periodo si sentiranno in balia di acque agitate, mentre per i segni di aria, come i Gemelli, ci sarà modo di divertirsi anche con poco.

Toro rilassato

Ariete: sentirete di meno il peso di determinati presupposti lavorativi. Sarete maggiormente in grado di gestire le vostre giornate come meglio credete, soprattutto se lavorate a casa.

In amore si creerà una complicità magnifica che vi farà dimenticare i recenti litigi.

Toro: ora come ora dovrete pensare semplicemente a rilassarvi e a non pensare a niente, specialmente ad eventi negativi. Con gli affetti, vi lascerete alle spalle qualche dissenso che, invece di dissolversi, era rimasto nell'aria.

Gemelli: anche se avrete da fare, la vostra mente sarà ancora proiettata verso un campo puramente ludico, quindi non risulterà strana una voglia di giocherellare ancora. Nonostante gli impegni, potreste avere anche del tempo per dedicarvi ad un passatempo lasciato in sospeso.

Cancro: ancora piuttosto inquieti, riuscirete a rilassarvi solamente con una chiacchierata al telefono con un amico. Nella giornata di domenica, potrebbe sopraggiungere un grande senso di noia che fortunatamente sarà smorzato, in parte, da qualcosa di inaspettato.

Leone: sarete abbastanza indisponenti e difficilmente riuscirete ad intavolare un discorso sereno e ricco di scambi di opinioni. Quindi sarà meglio darsi da fare affinché possiate lavorare in solitaria ed organizzarvi per poter riprendere in mano un passatempo che appartiene al passato.

Vergine: sarà un periodo senza infamia né lode, ma sicuramente la mente si abbandonerà a qualche nostalgia del passato e sarà molto difficile tornare al presente.

Lasciarvi andare ai ricordi in modo troppo intenso potrebbe essere dannoso.

Pesci impegnati

Bilancia: ci saranno delle decisioni da prendere in merito alla sfera amorosa o affettiva. Fate attenzione alla salute o comunque alle energie: avrete bisogno di recuperarle quanto prima, così come dovrete recuperare il buonumore che recentemente avete perso.

Scorpione: dovrete fare qualcosa per poter risollevare il vostro morale, per potervi interessare nuovamente a qualcosa che non sia necessariamente il lavoro o l'ambito professionale, nel senso più esteso del termine.

Qualche piccolo cavillo sul lavoro potrebbe crearvi qualche perplessità.

Sagittario: vi troverete decisamente meglio al lavoro, piuttosto che nell'ambiente casalingo e familiare. Non vi mancherà un certo affiatamento di squadra, ma avrete a disposizione molti impegni a cui adempiere da soli.

Capricorno: qualche novità sul posto di lavoro sicuramente vi salverà in extremis, ma dovrete necessariamente rimettervi alla pari con qualcosa rimasto in sospeso come lo studio o semplicemente il lavoro. In amore ci sarà qualche momento di “freddezza”.

Acquario: sarà il momento di fermarvi un attimo per pensare di più a voi stessi, dal momento che ultimamente avete fatto tanto per gli altri. Sarà anche il momento di mettere da parte le vicissitudini spiacevoli, pensando sempre e solo in positivo.

Pesci: ammettere i vostri errori sarà la cosa più giusta da fare, ma anche quella che vi consentirà di rimettervi in pace con il mondo. Evitate di essere negligenti o addirittura pigri in una faccenda importante che non conosce “festività”.