L'Oroscopo del giorno 16 dicembre sottolinea il transito di Venere in Sagittario e mette sotto la buona luce delle stelle tre segni in particolare. Ad avere massima fortuna in amore e in parte anche nel lavoro certamente il già preannunciato Sagittario, posizionato in questo caso al "Top del giorno". Parlando ancora di periodo positivo, a non avere problemi saranno anche gli amici del Capricorno come anche quelli dei Pesci, entrambi sottoscritti con le cinque stelline della buona sorte. Continuando a dare informazioni in merito ai sei simboli sotto controllo quest'oggi, ancora due i segni a non avere quasi alcuna difficoltà in campo sentimentale come pure nei confronti delle attività lavorative: Scorpione e Acquario, entrambi sottoscritti con le quattro stelle della positiva quotidianità.

Curiosi di scoprire qualcosa di più concreto? Bene, iniziamo pure a dare fiato alle trombe andando a mettere in chiaro la scaletta con le stelline e le previsioni zodiacali di mercoledì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 16 dicembre

L'astrologia ha già emesso la sentenza in merito alla qualità del prossimo giro di boa settimanale: pronti a scoprire la nuova classifica stelline? Bene, iniziamo subito con il sottolineare che la scaletta in esame quest'oggi è relativa alle stelline quotidiane, dunque andrà ad impattare solo ed unicamente sulla giornata di mercoledì 16 dicembre. A fare la differenza tra i segni, come sempre, è l'Astrologia applicata al periodo, vero anello della bilancia in fatto di positività o negatività. Come anticipato in apertura, degni di indossare la corona relativa alla prima posizione tra i sei sotto analisi nel contesto, gli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno del Sagittario.

Invece, cosa dovranno aspettarsi gli altri segni? Lo scopriremo immediatamente.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 16 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

Il prossimo mercoledì sarà sottotono per voi del segno, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi relative al segno). In amore vivrete un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza delle vostre prospettive. Pertanto sarete a sprazzi molto lunatici ed il partner non apprezzerà di certo questi vostri sbalzi di umore improvvisi: mantenete la calma e cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia reciproca.

Single, tensione ed agitazione saranno alle porte, quindi prendete tempo e non fidatevi troppo delle vostre sensazioni, potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate. Qualcuno potrebbe avere una sorpresa poco gradita da un amico/a su cui contava. Sotterfugi e malelingue potrebbero incrinare la vostra credibilità: correte ai ripari. Nel lavoro intanto, non inquietatevi se gli eventi vi obbligheranno a rinunciare momentaneamente a qualche importante obiettivo. Sfruttate invece l'occasione per studiare la situazione. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Giornata decisamente più sopportabile nella prima parte, senz'altro molto positiva, poi a partire da metà pomeriggio fino alla fine potrebbero esserci impuntamenti o situazioni poco positive.

La parte migliore invece arriverà dall'amore: riuscirete a porre rimedio ad eventuali recenti incomprensioni, soprattutto a livello di coppia. Parlando in generale, i rapporti sentimentali scivoleranno via in scioltezza, in attesa di consolidarsi ulteriormente: in giornata avrete occasione per chiarire eventuali punti oscuri e/o mettere punti fermi al vostro rapporto. In famiglia o nel lavoro vi sentirete annoiati e in parte confusi, forse lo stress potrebbe fare brutti scherzi. Quindi cercate di concedervi una pausa staccando la spina per un po'. Ricordate voi single, che in amore non è tutto oro quello che luccica, per cui anche avendo ottime referenze astrali non fidatevi delle apparenze. In questo caso l'Astrologia invita senz'altro a stare più attenti del solito.

Nel lavoro infine non siate impazienti se gli obiettivi che state perseguendo ancora non saranno raggiunti: non sarà certo la tenacia che vi farà difetto, pertanto occorrerà trovare delle strategie da studiare a tavolino. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): 'top del giorno'. L'oroscopo del 16 dicembre al Sagittario indica una giornata al massimo delle possibilità, ovviamente tutte o quasi da investire in campo sentimentale. Il perché lo abbiamo già anticipato: la presenza nel settore di una rigogliosa Venere favorirà senz'altro i contatti a sfondo sentimentale/affettivo. In amore, affronterete questa giornata con il pensiero giusto, positivo quanto basta. Organizzerete eventuali impegni al meglio in modo da poter programmare una serata romantica con la persona amata.

In generale, la vostra convinzione sarà la vostra vera forza: saprete chiedere ciò che desiderate e farvi capire senza urtare la suscettibilità del partner. Single, l'atmosfera sarà molto tranquilla e priva di circostanze impegnative: chi vi circonda di certo sarà rassicurato nel vedervi così soddisfatti e fiduciosi per il futuro. Allora lasciatevi andare in serenità e scioltezza: gli astri saranno dalla vostra. Infine in ambito lavorativo, grazie ad una forza di volontà invidiabile, riuscirete a eccellere in svariati e impensabili settori con grande determinazione con il risultato di trarne un vero e proprio beneficio. Voto 10.

Oroscopo di mercoledì 16 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. Una giornata semplicemente spettacolare si staglia per voi all'orizzonte.

Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente" risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In alcune cose finalmente riuscirete ad organizzarvi al meglio delle possibilità: bene così! In molti altresì, sarete puntuali e precisi, senz'altro sostenuti da uno spirito votato alle buone iniziative, decisamente molto positivo. In amore pertanto, corpo e anima saranno allineati e senz'altro vi sentirete forti, molto convinti delle vostre capacità. Diciamo che in maggioranza sarete fantasiosi e saprete stuzzicare il partner nei punti giusti, se non altro per ravvivare un rapporto ultimamente un po' in declino. Single, anche se la giornata sarà piena di impegni, tranquilli, le stelle vi regaleranno senza meno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo a chi lo merita.

Nel lavoro tendenza positiva: potrebbero arrivare quelle "famose" risposte o riscontri che in tanti stavate aspettando. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. In arrivo un mercoledì decisamente buono, anche se classificato con le quattro stelle della normalità. Questa parte della settimana sarà piacevole su molti fronti, anche se potrebbe dare un po' da fare impegnandovi più del necessario in alcune situazioni che vi stanno particolarmente a cuore. In amore, vi sentirete amati e compresi da chi vi sta accanto. Probabilmente vi sarete già auto-convinti del fatto che bisogna accettare le cose per come sono evitando di portare al limite certe discussioni... Single, risposte importanti in merito a domande che aspettavate da tanto tempo potrebbero arrivare proprio questo mercoledì o al massimo entro domenica prossima!

In linea di massima, un nuovo entusiasmo prenderà possesso della vostra futura vita sentimentale: potrebbe accadere di tutto in questo giorno, quindi tenete pronta l'audacia, certamente vi tornerà molto utile. Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato recuperando in parte alcune spese eventualmente sostenute; chi invece lavora sotto contratto avrà una giornata certamente impegnativa. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di mercoledì 16 dicembre indica che partirà molto bene questa parte della settimana, con alcuni momenti davvero pieni di novità o grosse opportunità da sfruttare soprattutto nei sentimenti ma anche nelle attività professionali. In amore, giornata super-positiva! Per merito di Venere in Sagittario le coppie sentiranno la passione risvegliarsi potendo giovare senz'altro di questa eccellente formazione astrologica: se non altro permetterà di cementare ancor di più l'unione con la persona amata.

In molti sarete affascinanti e seducenti, colpirete nel segno? Noi ne siamo certi, ma voi? Single, buono il periodo: saprete come e dove fare sforzi per migliorare la vostra vita sentimentale e le vostre emozioni vi spingeranno nella direzione giusta. Tranquilli, secondo le stelle i prossimi incontri sembrano essere estremamente promettenti, almeno sulla carta. Nel lavoro, intanto, vi metterete alla prova in una questione complicata: considerate i problemi del momento sotto diversi punti di vista e provate diverse soluzioni. Voto 9.