L'Oroscopo del giorno 10 dicembre è pronto a iniziare una nuova tornata di previsioni. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e le indispensabili predizioni astrali interessanti i comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere cosa avranno in serbo le stelle di giovedì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, la presenza della Luna in Bilancia. Intanto ricordiamo che in primo piano vi sono i simboli astrali riguardanti la seconda sestina dello zodiaco.

In questo caso parliamo dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra questi si celano senz'altro i migliori e i peggiori del momento, certamente destinati ad avere un periodo fortunato o, al contrario, decisamente complicato. Partiamo immediatamente con l'affermare che ad avere una giornata positiva saranno in tre: Bilancia, Scorpione e Pesci, trio valutato con le cinque stelle della buona sorte.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana, per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di giovedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 10 dicembre

Eccoci giunti a un nuovo incontro con l'astrologia, in questo frangente come sapete applicata ai sei segni dello zodiaco compresi nella seconda metà.

Come al solito su queste pagine l'espressione massima sul grado di positività attribuita ai singoli segni, ovviamente messi in relazione con la giornata in esame, è data dalla classifica stelline giornaliera, in questo frangente interessante la giornata di giovedì 10 dicembre. Tra i favoriti figurano, oltre al già citato trio relativo a Bilancia, Scorpione e Pesci, anche altri due fortunati segni che andremo a svelare a breve.

Intanto, un'ultima precisazione: il quarto giorno della settimana non sarà troppo positivo per gli amici dell'Acquario, messi alle strette da configurazioni astrali poco convincenti.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: nessuno;

★★: Acquario.

Previsioni astrologiche del 10 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo del 10 dicembre indica che il periodo partirà con grande slancio. Questa parte della settimana quasi certamente riserverà un giovedì di prim'ordine da poter sfruttare al meglio. Volendo, potreste cogliere al volo tutte le occasioni che vi si offriranno, soprattutto in campo sentimentale: le vostre certezze saranno ben programmate e in grado di farvi ritrovare il filo conduttore ai vostri più intimi desideri.

In amore, pertanto, le previsioni attuali invitano a dare il massimo soprattutto nelle situazioni importanti, magari con eventuali problematiche aperte da risolvere. In coppia, specialmente, quasi ogni cosa andrà a gonfie vele e finalmente, dopo tanto tempo, sembrerà rifiorire quell'intesa speciale che mancava con il partner.

Single, sarà questo un giorno fortunato per molti di voi, almeno secondo le stelle del giorno. Diciamo che tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto. Allora, senza perdere tempo, iniziate con convinzione e fiducia: in bocca al lupo!

Nel lavoro potrete contare su una sensibilità speciale che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che si verifichino. Grazie al vostro fiuto riuscirete a essere sempre un passo avanti a chiunque. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni astrologiche per questo giovedì preannunciano una giornata più che ottima. Il periodo dovrebbe trascorrere nella più totale della serenità, anche perché le persone alle quali volete bene si sentiranno molto gratificate dalla vostra presenza: nulla rovinerà questa bella armonia e quasi ogni tipo di rapporto sarà vissuto in modo ottimale.

In amore sarete particolarmente attraenti agli occhi del partner, al punto che l’affiatamento di coppia salirà ancora di più di livello. Avrete voglia di staccare da tutto e tutti per rimanere da soli con la persona amata: pronti a rilassarvi e a godere una meritata pausa a base passionale? Single, astri a favore vi spingeranno verso ciò che più vi piace: seguite le tracce che le stelle vi invieranno, alcune mettendole proprio davanti ai vostri occhi, solo così arriverete davanti all'anima gemella senza sforzo.

Nel lavoro, per concludere, avrete la giusta intraprendenza per trattare affari, osare investimenti, trovare nuove forme di guadagno. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★.

L'oroscopo del giorno 10 dicembre al Sagittario indica che la giornata di giovedì sarà quasi tutta all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi.

In campo sentimentale potreste avere perfino attimi di positività da sfruttare al meglio. Consiglio: provate a guardare da un altro punto di vista la persona al vostro fianco, in questo modo risulterete più sensibili ai suoi occhi e capirete anche molte cose sul suo conto. Single, pronti a provare nuove emozioni? Certo che sì anche se, forse, incontrerete una persona interessante che, seppur a fatica, riuscirete a conquistare. Di certo, dopo una lunga attesa, potrete raccogliere ciò che avete seminato: la vostra pazienza alla fine si è rilevata una mossa vincente.

Nel lavoro vi sentirete in prima linea e ambirete ad assaporare i risultati dei vostri sforzi. Non abbiate fretta, ma cercate di pazientare ancora un po': alla fine tutto si sistemerà per il meglio. Voto 8.

Oroscopo di giovedì 10 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo quotidiano indica questa parte centrale della settimana sottoposta a eventi con discrete possibilità di riuscita. Sia in campo sentimentale che nella parte riguardante le attività quotidiane, ci vorrebbe un drastico quanto necessario cambiamento: iniziate e proponete, ok? Diciamo che sarete animati da molta speranza: cercate di non affaticarvi troppo per essere pronti al grande incontro, qualora se ne presentasse l'occasione.

In amore niente male il vostro cielo, senz'altro ben disposto nei vostri confronti e in qualche caso anche determinante in alcune questioni che vi stanno a cuore. In coppia, forse, non tutto andrà a buon fine come piacerebbe alla maggior parte di voi. In questo caso il consiglio è quello di non prendersela più di tanto: animati dall'ottimismo, dalla fiducia e in massima parte favoriti da Venere in sestile alla Luna in Bilancia, il rapporto di coppia potrebbe vivere davvero istanti deliziosi. Single, il vostro entusiasmo e lo spirito d’iniziativa non conosceranno limiti: sarete un fermento continuo d'inventiva e simpatia, che vi daranno sicuramente belle soddisfazioni.

Nel lavoro l'orbita giusta di alcuni astri influirà positivamente sul vostro operato, il quale viaggerà percorrendo i soliti binari quotidiani ma in modo vincente e veloce.

Avrete la possibilità di tenere in pugno una situazione. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni zodiacali del giorno preannunciano una giornata pessima, valutata dall'astrologia del periodo con le due stelle negative relative ai periodi da "ko". Le informazioni ricavate dalla carta del cielo purtroppo, per molti del segno, propendono per tale infausta ipotesi, poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro. Comunque sia, pensare e agire da positivi, sempre!

In amore, quasi sicuramente, il comparto legato agli affetti o ai sentimenti in generale sarà sottoposto a varie incomprensioni. Agitazioni o alterchi altereranno il grado di positività nel rapporto di alcune coppie. Per fortuna sarà solo una bufera passeggera e presto questa parentesi pesante si chiuderà.

Single, spesso vi sentite in gabbia e avete sempre più spesso l'esigenza di voler evadere, di vivere delle ore di libertà lontani da tutto e tutti. Fate pace con voi stessi per capire da dove nasce questo bisogno, se è reale o meno, e poi cercate di ritagliarvi dei momenti da dedicare esclusivamente a ciò che più vi piace, da soli o in compagnia.

Nel lavoro, per chiudere, potrete contare su sufficienti energie che daranno sicuramente buoni frutti, ma solo se saprete indirizzarle verso una fase creativa mantenendo alta la concentrazione. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì 10 dicembre predice una giornata molto positiva per i sentimenti. Il prossimo giorno in calendario, pertanto, sarà senz'altro molto performante in termini di fortuna e positività per voi del segno (ascendente permettendo, ovviamente).

In alcuni casi noterete nuovi aspetti emotivi nella normale vita di tutti i giorni: non siatene sorpresi! Se doveste scoprirvi più attenti alle esigenze delle persone che più stimate, di certo riavrete indietro momenti pieni di positività da gestire secondo le personali esigenze.

In amore, visto il periodo, il segno risulterà al top. La vostra vita di coppia sarà in aspetto molto positivo e sarete più convincenti del solito. Il bisogno di brillare ispirerà il vostro partner, che senz'altro potrebbe immedesimarsi in voi adeguandosi di conseguenza. Single, domani o massimo dopodomani scoprirete che forse è arrivato il momento d'iniziare un nuovo amore. Ovviamente il tutto dovrà essere improntato alla curiosità e alla voglia di conoscersi reciprocamente.

I sogni a volte si avverano: se così fosse, buttatevi!

Nel lavoro, infine, non dovrete ingigantire eventuali problemi, perché a tutto c'è una soluzione, sappiatelo. Occorrerà solamente darsi da fare ancora per un po', poi però alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni. Voto 9.