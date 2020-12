Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di mercoledì 9 dicembre 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del giorno

Ariete: quella di mercoledì 9 dicembre sarà una giornata importante in campo amoroso, soprattutto se desiderate affrontare delle questioni rimaste in sospeso negli ultimi tempi. A livello lavorativo siete pronti alle nuove sfide.

Toro: momento sottotono, ma siete pronti ad affrontare un recupero sentimentale. Se ci sono però delle discussioni in sospeso, non rimandate le e affrontate la questione.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale in campo amoroso la giornata non sarà il top. Per questo motivo, se ci sono dei discorsi da affrontare, sarà meglio farlo nei prossimi giorni. A livello lavorativo se ci sono dei progetti da portare avanti, cercate di circondarvi di persone di cui vi fidate.

Cancro: ottimo momento per i sentimenti, sarà possibile anche fare degli incontri. Se siete in coppia da tempo, potrete portare avanti dei progetti con il partner.

Leone: bella giornata per il campo sentimentale, potrete fare dei passi avanti anche a livello lavorativo. Cercate però di non perdere troppo tempo in attesa di risposte.

Vergine: è importante che siete pazienti in questa giornata di mercoledì 9 dicembre. Nel lavoro è possibile che sopraggiunga la stanchezza, non avete molta voglia di portare avanti delle pratiche.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: momento interessante per il segno, in amore potrete cercare un riscatto. Per quel che riguarda il lato professionale sarà una buona giornata per pensare a nuovi progetti.

Scorpione: momento di recupero per il segno, in particolare a livello lavorativo. Degli incontri potrebbero avere un risvolto importante per i progetti ai quali siete interessati.

Sagittario: non manca la voglia di fare, soprattutto nel lavoro siete disposti a dare il massimo. Per quel che riguarda il campo sentimentale, cercate di non commettere passi falsi.

Capricorno: giornata importante per i nati sotto il terzultimo segno zodiacale. In particolare nel lavoro sarà possibile risolvere alcune problematiche. Attenzione alle divergenze che possono nascere in amore.

Acquario: giornata sottotono, gli ultimi tempi sono stati favorevoli, ma in questo momento sentite di dover rivedere degli amori e di fare un bilancio economico.

Pesci: in campo amoroso in queste giornate sarà difficile ottenere delle risposte, per avere dei riscontri importanti, bisogna aspettare tempi migliori. Nel lavoro nuovi progetti sono in vista.