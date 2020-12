L'Oroscopo del giorno 11 dicembre è pronto a mettere in discussione come sarà questo venerdì. In primo piano nel frangente, oltre all'ormai immancabile classifica stelline quotidiana, ci sono le previsioni astrologiche per la sestina da Bilancia a Pesci. A dare una spinta non indifferente ai settori della vita legati ai sentimenti, agli affetti in generale nonché alle amicizie una meravigliosa Luna in Scorpione. L'Astro d'Argento prenderà possesso del settore del segno di Acqua questo venerdì alle ore 2:58 del primissimo mattino.

Sarà una splendida giornata per lo Scorpione, considerato al "Top del giorno".

Certamente a gongolare nel periodo in quanto sostenuti al massimo da ottime effemeridi, saranno anche i nativi in Bilancia e Sagittario, considerati dall'Astrologia del giorno entrambi meritevoli della 5 stelle riservate ai periodi "top".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a spulciare le previsioni zodiacali di venerdì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 11 dicembre

Questo venerdì, ultimo giorno lavorativo della corrente settimana prima dell'inizio del weekend, vede tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane ben tre segni, tra i sei analizzati nel contesto. A dominare la scena nella nostra classifica stelline interessante la giornata dell'11 dicembre, lo Scorpione. Al secondo posto intanto troviamo appaiati Bilancia e Sagittario seguiti a breve distanza da Bilancia e Sagittario.

Terza posizione, quella relativa ai periodi indicati di routine, Acquario e Pesci. Per finire, all'ultimo posto troviamo il segno del Capricorno, in questo frangente valutato con la spunta riservata alle previsioni "sottotono".

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Capricorno;

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali dell'11 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo dell'11 dicembre premette che il vostro simbolo astrale sarà tra i migliori di questo venerdì. In arrivo probabilmente un giorno molto promettente in termini di fascino e sensualità. Valutata dall'Astrologia come perfetta, la giornata restituirà a molti nativi notevoli soddisfazioni in molti campi. Ottimo il periodo per qualcuno di voi specialmente nel primo/metà pomeriggio quando, grazie ad un provvidenziale colpo di fortuna, finalmente riuscirete a risolvere una situazione che da un po' vi tiene in apprensione.

In amore, sarete davvero al settimo cielo tra le braccia del vostro partner. Come per magia, la persona al vostro fianco vi capirà intuendo ogni vostro desiderio più segreto, magari anche cercando di esaudirne qualcuno. In tanti poi raggiungerete un alto grado di positività, il che vi farà trascorrere la giornata con serenità e tanta disinvoltura. In coppia, fate dell'allegria il vostro asso nella manica. Single, avete un modo tutto vostro di esprimere i sentimenti e le emozioni. E' il momento di dichiarare il vostro amore alla persona che portate nel cuore (sapete bene di chi si parla, vero?). Prendete tutto il coraggio che avete ed iniziate a parlare dei vostri progetti di vita futuri aprendo l'anima completamente all'amore. Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici.

Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di venerdì annunciano l'ingresso nel segno di una splendida Luna in Scorpione. Giornata interessante pertanto, questa relativa alla parte finale della settimana lavorativa valutata al massimo delle probabilità grazie alla "musa dei poeti": state pur certi che sentirete appieno tutta la sua forza coinvolgente già dalle prime ore di questa giornata. In rialzo le vostre quotazioni d'amore: con grande fantasia, saprete imprimere un andamento piacevolmente bizzarro alla vita di coppia e vi divertirete a rivoluzionare le regole. La situazione astrale del vostro segno vi permetterà certamente di guardare ogni cosa in maniera molto positiva e con una rinnovata fiducia nella vita a due.

Single, i vostri sogni potranno diventare realtà se troverete il modo di procedere con spontaneità e sincerità: cercate di dare il massimo in ogni situazione, senz'altro funzionerà alla grande. Intanto, non perdete tempo con chi non è capace di stare in sintonia con voi. Nel lavoro, difenderete con le unghie e con i denti i vostri ideali. Sapete di poter raggiungere senza tante difficoltà i vostri obiettivi, ma non avete ancora capito che gran parte del vostro successo dipenderà soprattutto da chi collabora con voi. Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo quotidiano al Sagittario indica un'ottima giornata nei rapporti sentimentali. il periodo indicato sarà performante soprattutto negli affetti in generale e in ambito famigliare.

Sarete invogliati ad intraprendere percorsi nuovi, forse più impegnativi ma in grado di regalare tantissime emozioni. A dominare nel corso del venerdì anche un sottile ma senso di passione abbastanza difficile da tenere a freno, ovviamente indirizzato alla persona che più amate al mondo: speriamo caldamente possa essere il partner abituale. In amore, avrete campo libero a qualsiasi interesse o desiderio. Specialmente per voi già in coppia, diverse situazioni consentiranno di vivere momenti idilliaci con le persone alle quali volete bene: familiari, amici, colleghi fidati. La possibilità di saper gestire eventuali disaccordi da o verso la persona di turno, darà una grossa mano nel risolvere qualsiasi problema. Single, qualcuno vi odia per quello che gli avete fatto passare tempi (anni?) addietro: occhio a possibili vendette, quelle "d'amore" sono sempre le più crudeli.

Invece parlando più in generale, non lasciatevi abbindolare da storielle poco credibili: siate realisti. Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare (forse) anche nuovi e validi investimenti. Voto 9.

Oroscopo venerdì 11 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì 11 dicembre annuncia un giovedì davvero poco sostenibile, soprattutto sul lato affettivo e, più in generale, nei rapporti interpersonali. A rendere poco confortevole la giornata, rendendola in questo caso "sottotono", certamente Marte, nel contesto in pessima quadratura ai vostri Plutone e Giove.

Il periodo quindi, visto il momento poco positivo, attraverserà attimi di vera e propria confusione: non lasciatevi abbattere perché le cose miglioreranno più rapidamente di quanto possiate immaginare. In amore, avrete degli scontri a causa di una vostra eccessiva rigidità. Dimostrerete la vostra testa dura e sarete parecchio scontrosi nei riguardi di chi vi vuole bene, sicuramente senza un motivo preciso: calma, ragionate. Single, probabilmente potreste sentirvi soli a causa dell'ambiente che frequentate, troppo rigido rispetto alle occasioni offerte dalla realtà quotidiana. Sarete combattuti sul fatto di arrendervi o rimanere prigionieri dei vostri schemi mentali, senza alcuna via d'uscita. A volte cambiare fa bene, provateci... Nel lavoro invece, in questa giornata troverete pane per i vostri denti e la vostra ostinazione verrà messa a dura prova da una persona che forse lo sarà molto più di voi.

Più che di caparbietà si parlerà di farvi cambiare opinione, considerato che siete spesso irremovibili su alcune posizioni, facendole passare erroneamente per vostre verità. Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del momento, per quanto concerne la giornata di venerdì, cosa prevedono a voi del segno? Diciamo subito che a molti di voi nativi la giornata scorrerà abbastanza tranquilla, seppur impostata sulla normale gestione della quotidianità. La situazione astrologica non contempla pertanto troppe disfunzioni a livello planetario, anzi, diciamo che arriveranno pochissime interferenze verso il settore. In amore, lo schema Venere-Nettuno tra loro in perfetto trigono astrale, con sullo sfondo il discreto rapporto in essere con la Luna in Scorpione, renderanno sufficientemente vivi i rapporti sentimentali e di amicizia.

In coppia, possibilità di rimediare a piccoli problemi dovuti ad incompatibilità di carattere. Single, a molti di voi comincerà a pesare questa condizione, tanto da avvertire il bisogno impellente di avere qualcuno vicino. Non riusciamo a capire che cosa state aspettando: dai, datevi da fare. Nel lavoro invece, impegnatevi di più se volete raggiungere risultati. Smettetela di essere troppo apprensivi ma armatevi di pazienza e cercate di portare avanti quel progetto che vi sta tanto a cuore, senza mai mollare. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di venerdì 11 dicembre predice che questa parte della settimana partirà bene ma non finirà troppo in positivo per voi del segno. La giornata potrebbe riservare qualche problemino non messo in preventivo, perciò prestate attenzione a ciò che avete intenzione di fare in questo periodo.

In linea di massima però gli astri non vedono il frangente impossibile da portare a buon fine: potreste avere sorprese di un certo pregio, anche se questo richiederà di essere in grado di usare tanto buon intuito. In amore, il cielo vi aiuterà a mantenere la lucidità mentale, utilissima per raggiungere una chiara definizione della vostra condizione sentimentale. Dedicherete energie alla vita di coppia, per rivedere i rapporti e migliorarli se ce ne sarà bisogno, insieme ovviamente alla persona amata. Single, se siete ancora in questo status, ovviamente non per scelta, un vostro progetto esclusivo - chiamatelo pure "sogno nel cassetto" - potrebbe davvero trasformarsi in interessante realtà: credete di più in voi stessi. Nel lavoro, in questa giornata sarà l'istinto a guidarvi.

La situazione lavorativa sta crescendo e dovete solamente imparare a gestirla con metodo e organizzazione. Voto 8.