I sentimenti si intrecceranno in un vortice di affetto e preoccupazione. Le emozioni avranno la meglio sulla parte razionale e guideranno le azioni dei segni zodiacali. L'oroscopo di giovedì 10 dicembre avrà in serbo tantissime novità. Cancro e Bilancia cercheranno di proteggere i loro cari in tutti i modi possibili, mentre il Leone e i Pesci saranno concentrati sul conseguimento dei loro sogni.

Per tracciare profili zodiacali definiti, è necessario osservare il cielo di domani e i transiti planetari principali. In particolare, si potrà notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno, mentre la Luna si troverà in opposizione a Marte.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 10 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 10 dicembre: Ariete in difficoltà, Cancro ansioso

Gli affetti avranno un ruolo fondamentale durante questo 10 dicembre. L'Ariete cercherà di risolvere alcune questioni lasciate in sospeso e che gli stanno molto a cuore, mentre il Toro si concentrerà, principalmente, sul suo benessere personale. I Gemelli saranno molto altruisti nei confronti dei famigliari, ma non sopporteranno intrusioni esterne e il Cancro verrà pervaso da una sensazione d'ansia.

Ariete: l'istinto vi dirà di andare avanti, ma vi renderete conto di dover risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso.

Non sarà un momento facile, dovrete prendere il coraggio a due mani e cercare di sfruttare ogni vostra risorsa. Il vostro interlocutore potrebbe reagire in modo diverso rispetto al previsto, ma non avrete potere sui suoi pensieri. L'unica cosa che potrete dimostrare sarà il desiderio di voler appianare vecchie discussioni.

Toro: forse, apparirete un po' egoisti agli occhi degli altri, ma avrete bisogno di riprendere in mano il controllo della vostra vita.

Il partner e gli amici ricopriranno solo un piccolo ruolo in questa giornata perché sarete totalmente concentrati sul vostro benessere. Vi renderete conto di dove modificare i ritmi della solita routine quotidiana per permettervi di essere più sereni. L'oroscopo consiglia di non arrendervi e di continuare a provare.

Gemelli: la famiglia sarà al centro di questo 10 dicembre.

La vostra generosità abbatterà i muri della distanza e vi consentirà di diffondere affetto e gioia. Il vostro desiderio sarebbe quello di trascorrere una giornata tutti insieme, però, vi accontenterete di telefonate e messaggi sul cellulare. Le previsioni zodiacali consigliano di mantenere alto l'umore perché, prima o poi, potrete ricongiungervi con i vostri affetti.

Cancro: sarà una giornata molto complessa dal punto di vista emotivo. Avrete paura che accada qualcosa di brutto agli affetti più cari e cercherete di diffondere consigli e raccomandazioni. Non tutti, però, comprenderanno i vostri intenti e alcuni vi considereranno un po' troppo pressanti. L'oroscopo suggerisce di distrarvi per allontanare l'ansia crescente. Inoltre, un dialogo sereno e non autoritario sarà la vostra migliore arma.

Oroscopo di domani 10 dicembre: Leone ambizioso, Sagittario esigente

La giornata si prospetterà molto interessante per il Leone. Infatti, questo segno si batterà per difendere i suoi sogni e la sua liberta, la Vergine, invece, sarà rapita da questioni pratiche, sia di tipo domestico che lavorativo. Uno stato di tensione emotiva si abbatterà sulla Bilancia e lo Scorpione dovrà risolvere alcune problematiche di natura sentimentale.

Leone: avrete degli obiettivi molto ambiziosi da realizzare e farete di tutto per riuscire a trasformare in realtà i vostri sogni. L'impegno richiesto sarà molto e ci vorrà del tempo, ma con determinazione e spirito di sacrificio, tutto andrà per il verso giusto. Forse, i vostri famigliari non saranno d'accordo e cercheranno di ostacolarvi.

Non sopporterete la loro intromissione e troverete un modo per far sentire la vostra voce.

Vergine: nuove responsabilità si sommeranno a quelle già esistenti. Avrete un grande spirito d'iniziativa, ma darete poco peso alle vostre parole. Purtroppo, discorsi bruschi o poco pensati potrebbero ferire le persone che vi saranno accanto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dare importanza solo al lavoro e alle questioni domestiche. Se metterete gli affetti al primo posto, vi sentirete meglio anche con voi stessi.

Bilancia: il vostro animo sensibile si scontrerà con le difficoltà quotidiane. Starete molto vicini ai vostri affetti e cercherete di impedirgli di compiere scelte affrettate. Purtroppo, questo atteggiamento verrà considerato un po' troppo invadente.

L'oroscopo di domani suggerisce di non prendervela: vi basterà trovare il modo giusto per interagire. Il partner, in questo, vi sarà di grande aiuto.

Scorpione: incorrerete in alcune difficoltà, a livello sentimentale. Vorreste maggiore partecipazione da parte del partner, ma otterrete solo poche parole in risposta. Cercherete di portare avanti un dialogo sano e costruttivo, però, le sue reazioni vi spingeranno a lasciar stare. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non mandare tutto già senza opporvi. Ci saranno delle cose che andranno puntualizzate e chiarite.

Previsioni astrologiche del 10 dicembre: Sagittario innovativo, creatività per Pesci

Il Sagittario avrà numerose proposte di lavoro da mostrare, mentre il Capricorno verrà travolto dall'allegria delle feste.

L'Acquario dovrà superare un momento di tristezza a causa della sua indecisione e i Pesci faranno emergere tutta la loro creatività per realizzare dei sogni nel cassetto.

Sagittario: avrete moltissime idee e cercherete di realizzarle tutte. Le presenterete, con entusiasmo, sul posto di lavoro, ma i superiori non le accoglieranno tutte con gioia. Rimarrete un po' male per questo atteggiamento, ma non vi perderete d'animo. L'oroscopo di domani consiglia di fare una scrematura in modo da non mettere troppa carne al fuoco. Consigli competenti, nel campo, potrebbero fare la differenza.

Capricorno: il vostro cuore batterà all'unisono con l'illuminazione delle lucine di Natale. Vi farete travolgere dall'entusiasmo e non permetterete a nessuno di smorzare la vostra gioia.

Le difficoltà, soprattutto in ambito sentimentale, non mancheranno, ma vi basterà lavorare su un compromesso per far tornare tutto alla normalità. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non smettere mai di sorridere.

Acquario: avrete qualche dubbio sul percorso intrapreso. Da una parte, vorreste continuare su questa strada, ma d'altra vorrete raggiungere un punto di svolta. La vostra tristezza potrebbe far sorgere preoccupazione nel cuore degli affetti più cari. Sarà fondamentale non chiudervi in voi stessi e cercare un modo per liberarvi dal dolore. L'oroscopo consiglia di non perdere fiducia nel futuro: le cose belle arriveranno all'improvviso

Pesci: avrete molti talenti da sfruttare per realizzare i vostri sogni! La creatività sarà la vostra arma migliore perché vi consentirà di dare vita a qualcosa di originale e inaspettato.

Seguire la massa non sarà nelle vostre corde. Preferirete rischiare, ma dare una possibilità agli obiettivi prefissati. Una persona speciale potrebbe rendere la giornata di domana ancora più bella. Non frenate i vostri sentimenti.