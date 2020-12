L'Oroscopo del giorno 23 dicembre è pronto a dare consigli e fare previsioni ad una manciata di ore dal Natale. In questo caso l'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco ci relaziona sulla qualità delle effemeridi riservate all'amore e al lavoro. Dite la verità, non vedete l'ora di sapere quali sono i segni più fortunati del giorno, non è così? Bene iniziamo con il simbolo astrale ritenuto, a ragione, al massimo della positività nel periodo esaminato: lo Scorpione. A dare una marcia in più al predetto segno di Acqua saranno Luna e Marte, nel frangente in congiunzione nel segno dell'Ariete ed entrambi speculari positivi al 90%.

Proseguendo intanto il discorso, ricordiamo a coloro che ancora non lo sapessero che in questo contesto andremo ad analizzare i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dal punto di vista delle difficoltà quotidiane, le previsioni zodiacali di mercoledì indicano abbastanza complicato il periodo per gli amici Pesci e Sagittario, rispettivamente considerati in giornata "sottotono" e da "ko".

Andiamo a scoprire maggiori dettagli analizzando le analisi astrologiche del giorno e valutare come potrebbero evolvere i sentimenti e le attività quotidiane in generale. Non prima comunque di aver dato spazio alla scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 23 dicembre

Il terzo giorno di questa settimana si staglia già all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze.

Allora, cosa c'è di meglio se non il cercare di accelerare i tempi in merito a come potrebbe presentarsi la giornata? A tale scopo, come sempre, è disponibile a dare una mano la nostra attesissima classifica stelline quotidiana, logicamente interessante questo mercoledì 23 dicembre. A cantar vittoria questa volta saranno gli amici nativi dello Scorpione considerati al primo posto in classifica, pertanto meritatamente al "top del giorno".

A seguire a ruota tutti gli altri, ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato.

Scopriamo il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Previsioni zodiacali del 23 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

Si prospetta all'orizzonte un discreto mercoledì 23 dicembre, bello quanto basta e positivo per quel che potrebbe servire. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà da gestire con una certa intelligenza, senza strafare oppure cullandosi sugli allori. In amore quindi, rimetterete pure le mani su un progetto che avevate accantonato tempo addietro cercando di adattarlo ovviamente alle attuali circostanze o alle vostre necessità. Sarà tempo per molti di mettere in pratica quel rinnovo tanto atteso in ambito di coppia: in primis è consigliato favorire il buon confronto tra voi e il partner. Single, cercate di non dare troppo peso ai recenti battibecchi avuti con la persona che sapete oppure con amici o familiari, ok? Curate un po' di più look e fisico.

In merito alle altre cose, questo giorno potrebbe essere abbastanza impegnativo, sappiatelo. Nel lavoro invece, non avrete nulla da temere: il periodo scorrerà liscio, senza impegni o impacci eccessivi. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano una giornata stupenda, almeno secondo quanto appreso dalle effemeridi quotidiane. L'Astrologia applicata al segno quindi, senza dubbio predice la possibilità che possa arrivare finalmente quel poco di fortuna necessaria per quelle questioni che ben sapete. Il cielo addolcirà e renderà sensibili alle manifestazioni affettive gran parte di voi nativi. Avrete voglia di coccole: la giornata vi aiuterà a comunicare con il partner in maniera positiva, sappiatelo.

In coppia, qualcuno di seconda o terza decade troverà una magnifica notizia ad attenderlo. Una perfetta intesa sessuale renderà il periodo euforico e a tratti coinvolgente. Single, se siete in cerca dell'anima gemella guardatevi intorno, magari è proprio accanto a voi e non la vedete... Nel lavoro altresì, la giornata si aprirà molto bene chiudendo decisamente in scioltezza. Gli Astri porteranno novità che vi riguardano: alcune sembreranno essere determinanti per il vostro successo. Voto 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★. L'oroscopo del 23 dicembre al Sagittario indica che sarà una giornata di nostalgia o ripensamenti. Se così fosse potrebbe anche andare, però tenete conto comunque che avrete a che fare con un difficile periodo e fissarsi su cose passate servirebbe solamente a rendere l'umore a pezzi.

Allora, visto il cielo astrale sarà in media poco positivo, si consiglia soprattutto in amore tanta prudenza in più. In molti casi, specialmente per quelle coppie con problemi in corso, potrebbe essere la giornata perfetta per prendersi una pausa da tutto e tutti e riflettere bene su ogni cosa... Gli eventi intanto si rincorreranno e voi sarete di fronte ad una decisione importante: fate chiarezza con la persona amata, ascoltando soprattutto il vostro cuore. Nel lavoro intanto, non sarà questa la vostra giornata ideale: avrete diversi grattacapi oppure potrebbero esserci questioni molto importanti da affrontare. Sappiate che quest'ultime andranno assolutamente gestite con la calma e la tranquillità necessaria. Voto 6.

Oroscopo mercoledì 23 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì 23 dicembre predice possa arrivare un periodo pieno di gioia e con buone occasioni da sfruttare nei diversi comparti. Da tenere a bada come sempre possibili umori altalenanti e/o le solite immancabili lamentele da parte di chi ben sapete... In amore, parlando di rapporti attualmente un po' infelici, il cielo vi vuole bene spingendovi a giocare il tutto per tutto sulla buona fantasia e sull'inventiva. Al contrario, il settore legato ai sentimenti specie per coloro in stato single si colorerà di rosso passione e potrebbe portare in dono ben oltre ciò che sperato o desiderato. Grazie ad alcune sorprese, sicuramente inaspettate e assolutamente non messe in conto, sarete in vena di festeggiare insieme alla persona della vostra vita.

Nel lavoro invece, certe scelte potrebbero incoraggiarne altre molto più ardite. Benissimo, diciamo pure che in questo periodo alcuni avvenimenti permetteranno di osare, altre invece saranno da guardare con sospetto: a voi fare una giusta cernita. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì indicano che potrebbe evolvere nella più scontata delle normalità questa parte centrale della settimana. Dunque sarà un giorno a fasi alterne, a volte impegnativo o difficile da interpretare e in altre sufficientemente buono da vivere. Per l'amore invece, finalmente potrebbe arrivare quella famosa boccata d’ossigeno! In molti riuscirete a trovare il giusto equilibrio con la persona amata e sarete anche più che mai pronti a vivere una serata indimenticabile.

Single, sarete stanchi di aspettare l’amore e al momento preferirete divertirvi insieme agli amici di sempre anziché strapazzare il cuore per quella persona che sapete... Bene così, ottima scelta per voi e per il vostro umore (che senz'altro ringrazierà). Nel lavoro, per concludere questa previsione, l'avvio di questa nuova giornata senz'altro scorrerà abbastanza velocemente, privo di cattive sorprese o colpi di scena fuori dalle righe. Solo nel finale potrebbero esserci dei piccoli intermezzi non attesi: calma! Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo del giorno 23 dicembre per questo mercoledì invita a mettersi con l'anima in pace (come si suol dire) e armarsi di molta pazienza. Perché? Ovviamente, il motivo è uno solo: il periodo si profila per tanti del segno abbastanza "sottotono", quindi degno di attenzione.

In questo caso l'Astrologia quotidiana consiglia, specialmente in merito ai rapporti d'amore, un po' di calma e di tanta tolleranza in più del solito. Nel frangente la vostra situazione astrale non sarà troppo buona nemmeno verso la parte finale del periodo: non sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con il partner. Allora, se non subito, più in là fatelo senza tergiversare oltre. Single, per molti di voi tutto cambia e questo lo sapete bene. In questi giorni però sembrate diversi dal solito: non lasciatevi turbare dalle cose che non vanno, piuttosto cercate di rimanere tranquilli e pensare solo positivo. Nel lavoro invece, potreste avere dei cambiamenti d'umore: cercate di contenervi per evitare contrasti con i vostri colleghi o comunque con i propri superiori.

Voto 7.