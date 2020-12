L'Oroscopo di martedì 8 dicembre prosegue in questa sede mettendo in risalto l'Astrologia del giorno interessante il prossimo martedì. Ad essere valutati sono i sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. I simboli astrali appena citati sono stati sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro, ovviamente tenendo conto delle effemeridi di loro competenza. Secondo prassi consolidata andremo a evidenziare nella nostra anteprima i segni fortunati e quelli con presunte difficoltà, scelti ovviamente dalla sestina in analisi in questo contesto.

Diciamo allora che l'Astrologia applicata ai suddetti segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco ha già fatto le sue scelte: martedì saranno i simpatici amici nativi del Capricorno insieme a quelli della Bilancia e dell'Acquario a sorridere dalla felicità.

Iniziamo pure a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a decantare le previsioni zodiacali di martedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 8 dicembre

Un nuovo giorno sta per iniziare: vogliosi di scoprire a chi sorrideranno gli astri in questa parte della settimana? In evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, il segno del Capricorno insieme a Bilancia e Acquario. I preannunciati tre simboli astrali risultano meritatamente posizionati il primo al vertice della nuova classifica stelline e gli altri due al secondo posto della scaletta interessante la giornata di martedì 8 dicembre.

Per gli altri? A seguire, il risultato delle analisi astrali inerenti gli ultimi sei dello zodiaco, espresso come sempre dalle stelle del periodo.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali dell'8 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

Riceverete una bella notizia che vi rallegrerà non poco, non è escluso che arrivi un bel rinnovo o un'occasione per farsi notare. Purtroppo alcune spese risulteranno eccessive, quindi servirà da parte vostra molta più oculatezza del solito. Intanto si prevede una fase interessante per l'amore, per gli incontri anche a distanza e per alcune relazioni "mordi e fuggi" che in questo periodo possono nascere anche all'improvviso.

Con pazienza e dedizione potrete avere quello che più desiderate, anche in questi giorni sentirete la necessità di arrabbiarvi con qualcuno irriconoscente o che non stia aiutando abbastanza. Nel lavoro, ottime sensazioni e intuizioni si prospettano in arrivo. Le decisioni che prenderete in questo periodo avranno un seguito positivo soprattutto in futuro. Cercate di rendere solida la vostra posizione portando avanti al meglio alcuni progetti importanti. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★. Un giorno complicato da incertezze, quindi in alcune situazioni è consigliabile girare lontano da eventuali piccole incomprensioni. Un amico/a vi farà da confidente e in base a ciò che potrà rivelare potreste innervosirvi non poco. In generale cercate di dare più fiducia al rapporto sentimentale e disponibilità al buon dialogo.

Se c'è stata in passato una separazione, il momento potrebbe essere adatto per trovare un accordo o dare un segnale per una eventuale rappacificazione. Chi ha figli dovrà cercare di riavvicinarsi piano piano, magari sfruttando gli interessi di quest'ultimi. Nel lavoro, per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti e acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli. Voto 6.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo dell'8 dicembre al Sagittario pone l'accento su quelle storie d'amore attualmente un po' complicate da gestire. Attenzione a chi è lontano, già legato e magari impossibile da raggiungere. Intanto cercate di recuperare la tranquillità in famiglia, favorendo i rapporti con ognuno dei componenti il nucleo.

Tutto dipenderà dalle proprie qualità e dalla capacità nell'interagire con gli altri. Tuttavia entro il 25 dicembre è possibile ricevere una bella conferma oppure una buona notizia: difficile dire se in amore o sul piano lavorativo. Le coppie che sono ben assortite fanno sicuramente progetti per i figli mentre chi è solo potrebbe (ma non è detto) fare conoscenze importanti ai fini sentimentali. Nel lavoro invece, se nonostante le precauzioni dovesse saltar fuori qualche piccola complicazione, con calma e sangue freddo troverete la giusta soluzione. Voto 8.

Oroscopo di martedì 8 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno' . La giornata in esame, quella appunto relativa al prossimo martedì, sarà interamente buona e confortevole.

Ad avere meravigliosi riscontri in primis potrebbe risultare il campo sentimentale: ottima la Luna in transito nel segno della Vergine, per voi nativi in trigono a Giove, Saturno e Plutone, i vostri pianeti di settore. E' un periodo ideale per pensare a nuovi investimenti oppure all'acquisto di cose importanti come una casa o un'automobile: attenzione, però, a non fare il passo più lungo della gamba. In arrivo incontri importanti a livello passionale, anche inaspettati, forse proposte interessanti (qualcuna anche abbastanza indecente). Converrebbe guardarsi attorno ed eventualmente cedere anche a una certa voglia d'amare, specialmente se il cuore è solo da tempo. Nel lavoro, godrete di transiti planetari molto favorevoli: la giornata lavorativa partirà con il turbo nel motore e di certo sarà facile come bere un bicchiere d'acqua.

Qualcuno conquisterà una meta professionale. Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. I ricordi sono come le foglie secche, se tristi andrebbero spazzati via al più presto. Questo per voi nativi è ottimo periodo, importante per cercare di cancellare eventuali emozioni negative e magari recuperare qualcosa, soprattutto in amore. Se aveste qualche situazione da rattoppare, ovviamente che ne valga la pena, impegnatevi affinché tutto possa tornare alla realtà che merita. Voi del segno avete senz'altro la bella capacità di auto-rigenerarsi pertanto, se ci fosse stata una qualche delusione o una difficoltà di tipo sentimentale, si deve e si può andare avanti. La Luna in Vergine, per voi speculare positiva al 85%, è pronta a regalare emozioni speciali o incontri importanti, in primis a coloro single.

Nel lavoro, avrete l'occasione giusta per dimostrare le vostre capacità professionali: vedrete realizzarsi le vostre idee più geniali e proporrete con molta energia dei cambiamenti. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di martedì 8 dicembre indica l'arrivo di una giornata all'insegna del problematico "sottotono", con la parte centrale del periodo pronto a dare problemi in alcuni campi della vita. Suvvia un po' di entusiasmo! Non sempre si può avere ciò che piace: la vita non va a comando purtroppo. amore invitano alla calma e al rispetto di alcune regole fondamentali di buona convivenza. Servirà tanta calma e altrettanta concentrazione specie in coppia: l'andamento generale si profila abbastanza stressante, difficile gestire eventuali problemi affettivi sotto l'egida di un periodo segnato dal 'ko'.

In generale, per quanto riguarda il comportamento da osservare, saranno da evitare assolutamente gelosie, rancori o insane voglie di rivalsa. Nel lavoro, per concludere, sarete provati da tensioni pregresse e potreste dire delle cose di cui vi potreste pentire quasi subito. Quindi, cercate di contenervi di più e magari rimanere positivi il più possibile. Voto 7.