L'inizio della settimana metterà a dura prova tutti i segni zodiacali. Sarà un momento di svolta, ma occorrerà impegno e determinazione per poterlo sfruttare al meglio. L'oroscopo di lunedì 7 dicembre avrà in serbo moltissime novità. Alcuni segni, come Vergine e Pesci si dedicheranno all'organizzazione degli addobbi natalizi mentre altri, come Ariete e Scorpione preferiranno dedicarsi al lavoro e al rapporto con gli altri.

Per delineare i profili zodiacali di domani, sarà necessario osservare i movimenti degli astri e i transiti planetari. In particolare, sarà possibile notare la congiunzione tra Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone.

Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte e in quadratura a Nettuno. Non andrà sottovalutata la posizione di Venere che sarà in trigono a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 7 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 7 dicembre: Toro impegnato con i regali, Cancro affettuoso

Sarà una giornata di duro lavoro per l'Ariete, mentre il Toro sarà interamente concentrato sulla scelta dei regali. I Gemelli rifiuteranno l'attuale atmosfera natalizia e il Cancro cercherà di passare più tempo possibile con i suoi affetti più cari.

Ariete: non vi risparmierete affatto durante la giornata di domani. Punterete al raggiungimento di grandi risultati, tanto da non avvertire il bisogno di riposare.

Forse, alcuni dei vostri colleghi cercheranno di scoraggiarvi, ma voi saprete di non dovergli dare retta. La vostra competitività vi spingerà a non arrendervi davanti a nessun ostacolo. Il partner, vedendovi distanti e poco interessati alla relazione amorosa, potrebbe richiedere maggiori attenzioni!

Toro: amerete questo periodo dell'anno perché, finalmente, potrete dedicarvi alla scelta dei regali.

Per voi, non sarà un dovere da portare a termine, ma qualcosa di stimolante e divertente. Non vedrete l'ora di consegnare i doni per osservare l'espressione di gioia e stupori sui volti dei vostri affetti più cari. Se riuscirete a coinvolgere il partner, potreste avere nuove idee e godervi di più la giornata di domani.

Gemelli: le lucine sulle insegne dei negozi e gli addobbi natalizi non vi renderanno contenti.

Avvertirete una nota di malinconia farsi strada dentro di voi. Proverete a mandarla via, ma saprete che la cosa migliore sarà far passare, velocemente, questo periodo. Cercherete di concentrarvi sul lavoro e sui vostri amici. Le richieste del partner potrebbero mettervi a dura prova, ma cercherete di soddisfare in ogni modo possibile.

Cancro: l'amore avrà un ruolo determinante. Non solo quello verso il partner, ma soprattutto quello rivolto ad amici e famigliari. Regali e addobbi, per voi, avranno solo un valore simbolico: l'importante sarà rimanere in contatto Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di sfruttare, al massimo, gli strumenti tecnologici per riuscire a raggiungere tutti i vostri affetti. Vi mancherà la loro presenza fisica, ma dolcezza percepita vi aiuterà a superare la cosa.

Oroscopo di domani 7 dicembre: Vergine desiderosa di addobbi, Scorpione determinato

Il Leone avrà bisogno di aggiungere un po' di frutta e verdura alla sua dieta, mentre la Vergine non vedrà l'ora di decorare la casa con i nuovi addobbi. La Bilancia sentirà il bisogno di riappacificarsi con un vecchio amico e lo Scorpione sarà impegnato nella realizzazione dei suoi obiettivi.

Leone: dovrete affrontare una giornata molto impegnativa, soprattutto a causa delle questioni lavorative. Lo stress eccessivo potrebbe spingervi a sfogare l'ansia nel cibo, ma non sarà un'ottima idea. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di aggiungere frutta e verdura alla vostra dieta in modo da avere un'alimentazione più bilanciata. Così facendo, riuscirete anche ad aumentare le vostre energie.

Vergine: dedicherete questo 7 dicembre alle grandi pulizie. L'obiettivo sarà quello di preparare la casa per gli addobbi natalizi. Non vedrete l'ora di montare l'albero di Natale e di coinvolgere tutta la vostra famiglia. Forse, faticherete un po', ma ne varrà la pena e sarete fieri del risultato. Il partner si mostrerà collaborativo e cercherà di aiutarvi in tutti i modi possibile. Amore e dolcezza vi infonderanno lo spirito giusto.

Bilancia: avvertirete il bisogno di rimettervi in contatto con vecchi amici. In particolare, vorrete riallacciare i rapporti con una persona molto speciale. Non saprete se riuscirete nell'intento, ma non vorrete arrendervi davanti alle prime difficoltà. I consigli degli amici potrebbero essere determinanti in questa situazione perché vi aiuteranno a trovare delle soluzioni valide.

Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non forzare troppo la mano.

Scorpione: niente e nessuno potrà distogliere la vostra attenzione dagli obiettivi da realizzare. Chiederete molto a voi stessi perché vorrete sentirvi soddisfatti e fieri di ciò che diventerete. Forse, esagererete un po' con gli impegni da portare a termine e lo stress diventerà difficile da gestire. L'oroscopo suggerisce di non perdere di vista i vostri affetti più cari. Il giusto equilibrio tra dovere e piacere vi aiuterà a non perdere la motivazione.

Astrologia del 7 dicembre: Capricorno stimato, Acquario insoddisfatto

L'Acquario vorrà migliorare la sua situazione economica per avere maggiore libertà, mentre il Capricorno avrà molto successo sul luogo di lavoro.

I Pesci saranno maggiormente concentrati nel rapporto con gli altri e il Sagittario scoprirà di essere oggetto di un interesse romantico.

Sagittario: vorrete concentrarvi solo sul lavoro, ma i vostri piani verranno alterati da un particolare interesse romantico. Non sarete voi a provare certi sentimenti: questa volta li riceverete! La cosa non vi entusiasmerà perché non avrete alcuna voglia di lanciarvi in una nuova relazione sentimentale. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di essere gentili perché, in questa situazione, sarà molto facile ferire le emozioni altrui.

Capricorno: sul posto di lavoro, sarete apprezzati da tutti. Superiori e colleghi ammireranno le vostre doti e vi sproneranno a dare di più. L'oroscopo, però, consiglia di fare attenzione a qualcuno in particolare.

La sua invidia, infatti, potrebbe destabilizzarvi e rendervi di cattivo umore. Per fortuna, l'amore dei vostri cari compenserà la frustrazione provata e vi aiuterà ad adottare delle strategie efficaci.

Acquario: non sarete ancora soddisfatti della vostra situazione economica. Ci saranno delle cose da migliorare e non vi tirerete indietro davanti al duro lavoro. Purtroppo, l'ansia potrebbe portarvi fuori strada e rendervi eccessivamente nervosi. Il partner non sarà felice di dover sopportare i vostri sfoghi e cercherà di affrontare l'argomento. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non chiudervi in voi stessi.

Pesci: le decorazioni natalizie occuperanno un ruolo importante nel vostro cuore, ma la cosa che vi piacerà più, sarà la vicinanza emotiva alle altre persone.

Avvertirete una grande gioia e cercherete di esprimerla con parole ricche di stima. Parlerete dei vostri sentimenti al partner e cercherete di essere il più onesti possibile. La sua reazione migliorerà di molto questo 7 dicembre e vi permetterà di migliorare l'armonia di coppia.