L'Oroscopo dei giorni 19 e 20 dicembre è pronto a svelare come sarà questo weekend. Alle porte della settimana natalizia, molti segni avranno un grosso daffare come nel caso dei Pesci. Non mancheranno notizie importanti per il Capricorno e il Sagittario, mentre l'Acquario sarà colto da una bella ventata di ispirazione. Amore, famiglia e salute, scopriamo cosa hanno in serbo gli astri per queste 48 ore.

Previsioni astrali del 19-20 dicembre dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Weekend all'insegna del buon umore, grazie in parte ad una persona che riuscirà a tranquillizzarvi e a restituirvi il sorriso.

Lavoro, studi, corsi ed ecc, finalmente sarà possibile lasciare tutto in stand-by e rilassarsi un po'. Avete avuto delle settimane parecchio turbolente, quindi mettete un freno alle preoccupazioni.

Toro - Sabato avrete modo di trascorrere una serata interessante assieme alla famiglia, al partner o anche da soli. Un bel programma televisivo vi distrarrà la mente dai soliti pensieri attanaglianti. Domenica avrete delle spese da sbrigare e dei conti da rivedere. Pulizie e bucato in vista delle festività anche se sarà un Natale alternativo.

Gemelli - Divertimento favorito in questo promettente weekend che precede la settimana natalizia. Non saranno da escludersi degli arrivi o delle partenze, qualche famiglia potrà ricongiungersi e l'atmosfera si farà più dolce.

Coloro che sono indietro con i regali dovranno sbrigarsela piuttosto in fretta, perché qualcosa si muoverà lentamente durante i prossimi giorni: giocate d'anticipo.

Cancro - Weekend volto a favorire i ritrovamenti, la socialità, l'unione familiare e lo svago. Con Saturno non più in aspetto contrario, vi sentirete leggeri e pieni di brio. Emanerete un fascino strepitoso e questo permetterà all'amore di infiammarsi.

Anche le vostre idee risulteranno fattibili! Saranno due giornate piuttosto creative ed emozionanti.

Leone - In questo fine settimana riuscirete a pareggiare dei conti in sospeso e a liberarvi dai vostri soliti obblighi. Qualcuno non è soddisfatto del proprio mestiere a causa dei colleghi o del capo. Comunque sia, tra sabato e domenica ripenserete ad un certo investimento o a un cambiamento e finalmente troverete la chiave destinata ad aprire la porta giusta.

Vergine - In questo weekend esulteranno tutti coloro che sono a dieta e che possono concedersi uno strappo solamente in queste 48 ore. Non sarà di certo un fine settimana tranquillo dato che ci sarà da sistemare l'abitazione, fare le spese natalizie e riprogrammare l'agenda o gli spazi in vista dei prossimi giorni che si preannunciano intensi. Dunque, cercate di non farvi trovare impreparati.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche di questo weekend parlano di netto recupero. Lo stress e le tensioni che vi hanno sommerso sin dall'inizio di questo lunghissimo anno, cominceranno finalmente ad affievolirsi. Avrete modo di dedicare queste due giornate esclusivamente alla vostra persona. Aspettatevi una visita di famiglia o una chiamata.

I vostri impegni saranno riconosciuti.

Scorpione - Siete un segno sempre in apprensione per la famiglia, ma in questo 2020 avete vissuto un vero e proprio incubo. La prossima sarà una settimana importante, perciò in queste 48 ore dovrete cercare di rilassarvi il più possibile. Qualcuno dovrà uscire per sbrigare delle commissioni urgenti. Vi sembra di fare una vita piena di sacrifici e di non avere un secondo di tregua.

Sagittario - Trascorrerete un fine settimana niente male. In genere siete sempre presi tra mille impegni e obblighi, ma finalmente potrete stoppare il tutto e lasciarvi andare. Si prevedono degli scambi di sorrisi e delle emozioni in più. Le stelle vedono arrivare delle notizie particolari, forse dei consigli utili o delle proposte, comunque sia cercate di tenere gli occhi aperti.

Capricorno - Sabato con dei lavoretti da sbrigare, cercate di concludere ogni incombenza senza procrastinare. In settimana delle cose non sono andate come sperato, ma cercate di non pensarci più e voltate pagina. Domenica avrete modo di dormire qualche ora in più e questo vi consentirà di svegliarvi in maniera soddisfacente. Le stelle prevedono l'arrivo di notizie importanti.

Acquario - Coloro che durante la settimana non hanno mai tempo da dedicare alle proprie passioni, potranno finalmente farlo in questo splendido weekend. L'ispirazione vi inonderà la mente spingendovi a provare dei nuovi percorsi. Sabato o domenica sera con pizza e tv.

Pesci - Da tempo ci sono dei progetti che state portando avanti e non vedete l'ora che tutto prenda forma.

Sabato e domenica saranno due giornate indaffarate, ma i vostri obiettivi saranno ben chiari e questo vi spingerà a tenere duro. Qualcuno correrà in vostro soccorso e sarete ben contenti di farvi aiutare. Le coppie trascorreranno delle serate intense e piene di amore, ma anche chi è single avrà un weekend fantastico.