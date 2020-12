Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di mercoledì 16 dicembre? A quanto pare la Luna in Capricorno creerà molto scompiglio ai segni d'acqua, in particolar modo ai Cancro. Al contrario, l'astro argentato tenderà una mano ai Sagittario che avranno un'ottima ripartenza. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni delle stelle e diamo un'occhiata anche alla classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche degli ultimi 4 segni zodiacali

Cancro – 12° posto - L’oroscopo del 16 dicembre dice che avrete una giornata molto brutta a causa della presenza della Luna in Capricorno e di un Saturno più pesante che mai.

Fortunatamente sarà l'ultima giornata con Saturno contro, dato che dal 17 dicembre in poi vi libererete di questa influenza. Tenete duro e non cedete alle provocazioni.

Pesci – 11° in classifica - L’oroscopo vi vede affrontare mille difficoltà, forse lavorative o familiari. Un litigio esploso di recente o una critica che avete ricevuto, vi darà del filo da torcere, ma dovrete essere abili a non lasciarvi influenzare dalla negatività. In vista del Natale, cercate di sbrogliare il prima possibile il grosso dei vostri doveri cosicché possiate essere liberi di godervi le feste.

Scorpione – 10° posto - Sbagliando si impara, ma spesse volte, per timore di commettere degli errori, vi fermate prima di cominciare. Non lasciatevi frenare dalle cantonate che avete raccolto in passato, anzi cercate di rimuginarci sopra e di perfezionare il tiro.

Siete stufi di occuparvi sempre delle solite faccende domestiche, ultimamente la vostra vita sembra un disco incantato, ma presto la musica cambierà.

Bilancia – 9° in classifica - Le previsioni astrologiche del 16 dicembre vi mettono in guardia dai parenti serpenti o da un partner/datore di lavoro nervoso che rischierà di prendersela proprio con voi.

Ultimamente sentite poco il sapore delle feste natalizie, quello che avete subito durante gli scorsi mesi vi hanno sconquassato. Lasciate che questa giornata fili via e dormiteci sopra.

Oroscopo del giorno dei quattro segni nella media

Leone – 8° posto - Sarà possibile correre ai ripari e sistemare tutti i guasti. In questo mercoledì gli astri favoriranno la riconciliazione e la comunicazione.

Niente e nessuno riuscirà più a turbarvi, anzi sarete piuttosto determinati! Dunque, sfruttate queste 24 ore per ripristinare quel vecchio progetto che avete messo da parte o per sperimentare delle cose nuove. Tutto quello che avete appreso nell'arco del 2020 vi ha reso una persona più consapevole e capace.

Vergine – 7° in classifica - Mai arrendersi nella vita! I cuori solitari al momento stanno bene da soli, soprattutto se la rottura è recente e ancora fa male. Le vostre passioni vi aiuteranno a risollevarvi, quindi non respingetele ma abbracciatele. State spendendo un po' troppo denaro, le tentazioni online sono decisamente troppe. C'è un collega o una persona che incontrate abbastanza spesso che ha messo gli occhi su di voi, ma non riesce a dichiararsi.

Toro – 6° posto - Giornata perfetta per una bella pulizia generale. Liberatevi delle scartoffie e di tutti quegli oggetti rotti. Riordinare i cassetti, la dispensa della cucina e gli armadi, sortirà dei risultati positivi soprattutto sulla vostra mente che attualmente appare in balia del caos.

Ariete – 5° in classifica - Ciò che conta è il risultato, quindi imparate ad escludere il superfluo e a perfezionare ogni singola azione. Non lasciatevi sopraffare e chiedete aiuto, tirate fuori i vostri sentimenti e siate orgogliosi delle vostre passioni, spesso avete timore dei giudizi altrui.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni dello zodiaco

Sagittario – 4° posto - Ottima ripartenza in questo mercoledì che promette emozioni, sorprese e risvolti inaspettati: qualcosa succederà!

Le stelle saranno al vostro fianco e vi offriranno il massimo supporto possibile. Tornerete a sorridere e forse anche a innamorarvi. La fiamma dell'amore farà scintille per tutti coloro che hanno il cuore impegnato.

Acquario – 3° in classifica - Il vostro focus risulterà maggiore del solito e questo vi permetterà di fare la differenza in ogni cosa. Dal lavoro alle questioni private, tutto filerà per il verso giusto. Sbarazzatevi o vendete tutte quelle cose che occupano troppo spazio e che non ritenete più necessarie. Le conoscenze risultano un pochino limitate, ma in primavera otterrete una grande ricompensa.

Capricorno – 2° posto - La Luna vi sarà amica in queste 24 ore che profumano di amore, famiglia e colpi di scena. Potrebbero arrivare delle novità sostanziali o dei consigli importanti.

Qualcosa bolle in pentola da diverso tempo, ma una serie di alti e bassi vi hanno un po' fatto demordere. Tuttavia, questa sarà la giornata migliore per dare il gas alle proprie attività o per cercare un'entrata extra per sbarcare il lunario.

Gemelli – 1° in classifica - Buon mercoledì da dedicare alla cura della propria persona. Una bella manicure o un trattamento estetico, vi rinfrancherà facendovi sentire più vivi che mai. Non rimandate nulla, perché questa sarà la giornata migliore per seminare ogni idea/progetto o per concludere qualcosa di sostanziale. Amore scintillante.