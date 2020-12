L'Oroscopo di domani 16 dicembre è pronto ad analizzare la terza giornata dell'attuale settimana. Posti sotto osservazione quest'oggi i simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Ovviamente, l'attenzione sarà tutta puntata su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: ansiosi di conoscere il segno più fortunato di questo giovedì? Prima di iniziare a dare una valutazione al periodo, è d'obbligo mettere in evidenza un transito astrale avvenuto questo martedì riguardante l'ingresso di Venere in Sagittario. Per effetto di tale passaggio si prevedono scintille e tanta positività nei rapporti sentimentali, ovviamente per i soli segni "baciati" dai buoni flussi generati dal pianeta dei buoni sentimenti e del bon fare.

Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, un solo simbolo preventivato con massima positività: il Leone. Invece, secondo quanto analizzato e messo in chiaro nelle previsioni zodiacali di mercoledì, ad avere il periodo segnato da problemi abbastanza ostici da risolvere sarà purtroppo il segno della Vergine, nel frangente classificato con la spunta relativa al "ko". Invece, un pelino più su del segno di Terra appena enunciato, il Toro, in questo caso indicato in giornata "sottotono".

Classifica stelline 16 dicembre

In primo piano nella nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 16 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Questo mercoledì, terza giornata della corrente settimana, vede tra i vincenti assoluti in amore ma anche nelle attività quotidiane solo il Leone. In coda alla scaletta del periodo invece Toro e Vergine, purtroppo entrambi sottomessi a dura prova da astri particolarmente dissonanti.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Leone;

★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 16 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo del 16 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia un mercoledì importante, preludio ad un centro settimana ricco di novità. Il periodo vi vedrà ancora un pochino tesi o indecisi su qualcosa che sapete bene (di cosa si tratta?). La famiglia intanto potrebbe lasciare a voi di prendere una decisione molto importante: valutate accuratamente le varie alternative e possibilità senza lamentarvi di questo compito.

Se siete stati scelti sarà per la fiducia di cui godete e qualsiasi cosa decidiate verrà comunque ben apprezzata, soprattutto dal vostro partner. Single, il vostro mercoledì, adombrato dalla Luna in quadratura, non sarà un giorno troppo brillante, perché alla porta potrebbe bussare una fastidiosa seccatura. Converrà fare buon viso a cattiva sorte e sorridere all'inatteso ospite: che tutto sommato non dovrebbe essere così male, ma potrebbe risultare davvero interessante. Nel lavoro, avrete molta pazienza e questo sicuramente giocherà a vostro vantaggio in quelle occasioni che sembrano andare un po' per le lunghe. Non scoraggiatevi, perché chi saprà attendere il momento giusto per agire, sarà il più saggio e più fortunato, rispetto agli altri.

Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano una giornata con i pessimi auspici legati ai periodi "sottotono". Diciamo che sarà molto importante per voi cercare di salvare le vostre idee dalle interferenze altrui. Anche se non vi permetteranno di metterle in pratica, non dovrete perdere comunque la speranza che un giorno possiate finalmente ottenere quello che volete. In amore, se state vivendo un rapporto di coppia faticoso, intervenite con decisione e sensibilità nei confronti del partner, là dove ci fosse qualcosa che non andasse o non vi soddisfi. Single, il desiderio di novità, di emozioni nuove, potrebbe portarvi fuori rotta; non fatevi deviare e restate coi vostri piedi ben piantati per terra.

In coppia, lasciatevi trasportare da un sentimento che sta crescendo a poco a poco: perché non sempre serve il colpo di fulmine per far nascere una storia. Nel lavoro, a livello economico si stanno affacciando delle piccole difficoltà che, se prontamente tamponate, si potranno arginare e risolvere. Rivalutate le vostre spese, eliminate il superfluo e vedete che i conti riprenderanno il loro equilibrio facendovi abbandonare il vostro costante senso di ansia. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo sarà una giornata bella ma a tratti abbastanza farraginosa valutata nelle odierne predizioni con le quattro stelle relative ai periodi di routine. In amore, avrete una migliore comprensione delle situazioni, in modo da superare certi ostacoli, quindi evitando di radicarvi solamente nel vostro punto di vista.

La flessibilità sarà il vostro alleato e vi porterà a seguire la strada insieme senza discussioni inutili. In coppia, consigliatissimo lasciare al partner l'iniziativa amorosa. Potrebbe questa essere un'ottima strategia: niente lo gratificherà di più e senz'altro regalerà enormi soddisfazioni. Single, l'amicizia è per voi veramente importante, e questo mercoledì vi regalerà sicuramente l'occasione per una nuova conoscenza. Vi attendono piacevoli momenti, nella reciproca stima ed in un fervido scambio d'idee interessanti per il vostro cuore. Nel lavoro, i pianeti vi renderanno particolarmente intuitivi e strateghi. Sarete degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali saranno i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete sicuramente, scacco matto ai vostri colleghi.

Voto 8.

Oroscopo mercoledì 16 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica un periodo sottoposto al classico momento "buono ma non tanto": il giro di boa settimanale non farà registrare nulla di cui vantarsi o temere. Pertanto si consiglia di non dare troppo per scontate certe cose: certamente la giornata potrebbe non essere quella opportuna o sufficientemente giusta per mettere in campo progetti a cui tenete in particolar modo, sappiatelo! In amore, sarete su di giri ed avete una gran voglia di stare con la vostra famiglia. Magari, anche trovare stimoli nuovi, interessi improvvisati in grado di regalare un brivido d'insolito piacere, ovviamente da condividere con chi si ama.

Single, in amore non siate bloccati dalla timidezza, perché avrete fascino e lo sapete. Vi manca solamente quel pizzico di grinta in più ed il gioco sarà presto fatto: preparatevi a conquistare chi vi interessa. Nel lavoro, impegno e fortuna regaleranno tante soddisfazioni. La Luna sorreggerà i progetti ma questi richiederanno programmazione, decisione e forza di volontà. La buona sorte sarà dalla vostra parte, quindi non potete desiderare nulla di più. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede l'arrivo di un mercoledì splendido e in linea generale vivibile davvero alla grande. La giornata di metà settimana si presuppone possa essere fantastica in primis in amore: avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi finalmente in piena sintonia con il vostro grande amore.

Le stelle vi regaleranno un periodo all'insegna della felicità. Se gli impegni familiari e lavorativi lo permetteranno, cogliete l'occasione di questa manna celeste per trascorrere dei momenti indimenticabili con la persona amata. Single, la vostra affascinante personalità, stimolata da un cielo amico, sarà un mix vincente in tutte le occasioni e soprattutto in mezzo agli altri. Verrete così notati da più persone, perché in questo momento non potrete fare a meno di essere sempre al centro della pista. Nel lavoro, nelle faccende pratiche, recupererete il tempo perduto con mosse astute e precise strategie. A quanto pare, state facendo proprio ciò che serve per raggiungere la meta prefissata. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 16 dicembre, preannuncia un periodo non troppo favorevole a voi nativi, sottoscritto con le due stelline relative ai frangenti da "ko".

Diciamo che il barometro della felicità, secondo l'Astrologia del giorno, non segnerà di certo qualcosa di strabiliante. La parte centrale di questa settimana potrebbe riservare delle novità, forse "a rovescio" per qualcuno. In campo sentimentale, vi aspetta una lunga e ripida salita per via di alcune influenze planetarie non proprio positive: non spaventatevi ma organizzatevi al meglio per affrontare con la giusta forza e determinazione qualsiasi vicissitudine potreste avere sulla vostra strada. Vedrete che anche nei periodi più bui ed impegnativi della vostra vita imparerete delle buone lezioni e ne uscirete persone migliori. Single, in ambito affettivo sarete inclini a prendere tutto sul serio e se qualcuno a cui tenete dovesse fare una battuta poco carina sul vostro conto, sarà soltanto per rompere il ghiaccio, quindi non ve la prendete più di tanto ma rilassatevi.

Nel lavoro, la verità a volte fa male, ma è pur sempre meglio che vivere di menzogne. Dite quindi apertamente ai colleghi o a tutti quelli che dovessero intralciare il vostro lavoro, che questa cosa non vi sta bene e che arriverete presto ad un punto di n on ritorno. Voto 6.

Per i segni restanti, è possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.