Cosa dice l'oroscopo di martedì? Scopriamolo insieme leggendo le previsioni astrologiche del 15 dicembre valide per tutti i segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci. Tra i segni più fortunati figurano l'Ariete con il Toro. In lieve difficoltà invece i Gemelli e Vergine.

Vediamo di approfondire il discorso entrando nel merito dei singoli segni, con l'amore, il lavoro e la salute assoluti protagonisti dell'Oroscopo del 15 dicembre.

Previsioni zodiacali del 15 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete: Sembra proprio che questa parte di dicembre vi voglia concedere una piccola tregua, un momento di calma silenziosa dedicata a una comprensione migliore, a un modo diverso di concepire e di guardare al vostro presente.

Lasciatevi andare alla lentezza delle cose che hanno tanto bisogno di ritrovarsi. Questo martedì vi godrete l’energia leggera e intelligente di una Luna in buon aspetto: questa cosa vi aiuterà certamente a stare bene in amore, senza perdere di vista le cose importanti. Divertitevi evitando però di esagerare, magari allontanandovi troppo da dove dovreste invece essere.

Toro: Nella prima mattinata di questo secondo giorno dell'attuale settimana, ecco che la Luna renderà facile e immediato il vostro rapporto con la comprensione, con l’elaborazione delle idee, con l’attenzione e il pensiero. Per questo comincerete molto bene con il lavoro e le tante cose da fare, perché niente (o molto poco) vi sfuggirà. Qualcuno in questo periodo potrebbe dire o fare qualcosa che accenderà inaspettatamente il rapporto sentimentale (non facile, in verità).

Marte in avvicinamento al segno non favorirà il cambiamento, negando in parte le possibilità future. E siccome Marte si sa, fa sempre sul serio, potreste mettere tanta passione e rimanere con le mosche in mano.

Gemelli: Tutti i buoni propositi del lunedì spesso si infrangono contro la realtà del martedì, con le sue fatiche e le sue piccole paure. Avrete così voglia di cambiare realtà e relazioni, ma non sempre ne avrete possibilità come anche il coraggio.

Potrebbe succedere di tutto, intanto voi fate solo ciò che sentite giusto. Mettete in conto che non tutti vivano o credano nelle stesse vostre idee o intenzioni. È normale che vi sia qualcuno molto meno disposto a sorridere oppure a fidarsi delle persone con cui avrà o vorrebbe avere a che fare. Non rimaneteci male, provate solo ad essere più consapevoli di possedere le energie migliori per affrontare qualsiasi questione.

Cancro: Nuove energie in arrivo. Alla passione per le idee e per tutto ciò che sia davvero interessante, il vostro segno saprà unire l’intelligenza, la forza calda delle idee o dei pensieri che sapranno come essere credibili. Vi piacerà condividere quello che avete in mente in questi giorni, convinti che sia vero o che sia possibile. Siate geniali, abituatevi a pensare in modo coraggioso e originale lasciando che la mente si muova non solo con la logica, ma anche sul terreno fragile e amico delle emozioni. Lasciate insomma che idee e intenzioni, non solo oggi o domani, facciano di testa loro come gli pare e piace. Questo martedì sappiate che potreste farcela per davvero.

L'oroscopo di martedì 15 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone: La forza di Venere si farà vedere e sentire anche attraverso le piccole cose, magari con impalpabili piccoli dettagli.

Un esempio? Questo martedì saprete come vivere in modo intenso passioni e sentimenti, nonostante tutto. Mettete da parte i sogni inutili o le solite illusioni per affrontare solamente la realtà che vi circonda. Nient'altro. Potrebbe essere una giornata un po’ avara di risposte, mai troppo chiara o precisa. Un momento che vivrete insomma minuto per minuto, capendo che non saranno facili i progetti o i programmi, perché nulla sembra essere definitivo o affidabile. Mercoledì però, forse vedrete che andrà meglio del solito.

Vergine: Qualcuno sembra deludervi con la sua immobilità, con la sua evidente non voglia di cambiare, di mantenere le promesse di crescita, quelle che forse avrebbero semplificato ogni cosa. Insomma non caricatevi di aspettative, accettate e accogliete invece sempre e soltanto la realtà.

Ci sono piccoli peccati che davvero meritano di essere fatti e vissuti, perché sono la cosa migliore che abbiamo. Comportarsi in modo leggero e poco concentrato sarà qualcosa che vi farà sentire forse in colpa ma che, allo stesso tempo, vi regalerà gli stimoli e le sensazioni migliori. Consiglio: divertitevi e basta.

Bilancia: Avrete a che fare con persone che vi proporranno spesso cambiamenti o correzioni, con chi vive fortemente il bisogno di mutare, di fare qualcosa di nuovo e di diverso (Urano non lascia scampo, non concede un'alternativa). Provate solo a capire se ciò che vi sarà offerto questo martedì possa funzionare oppure no. Proverete a nascondere le piccole insicurezze che Giove in Capricorno fa nascere in voi quando vivete o vi muovete in pubblico.

Invece grazie alla Luna, all'energia delle emozioni che nel periodo saranno dispensate, qualcuno troverà l'anima gemella. Usate la giornata per dire quello che pensate, per mostrare quello che davvero sentite.

Scorpione: Con il passare delle ore (e grazie al movimento della Luna) il vostro rapporto con il presente andrà certamente migliorando, rilassandovi e addolcendovi. Vi sentirete così più vicini a chi amate, convincendo persino qualcuno a non avere fretta, a vivere il suo presente senza bisogno di rincorrerlo. Provate a non giudicare il modo di fare e di muoversi di una persona che sapete. Perché, sebbene chi avete a cuore sembri mancare di direzione o di un progetto preciso, probabilmente arriverà comunque al risultato. Non immischiatevi per non sembrare eccessivi oppure per non sprecare inutilmente troppa energia.

Astrologia del giorno 15 dicembre da Sagittario a Pesci

Sagittario: Provate ad ascoltarvi, a percepire le direzioni e le preferenze che le stelle del periodo sono pronte a tracciare dentro di voi. Perché Venere proverà a farvi vivere e ad accettare le cose nuove, diverse, quelle che non vi riguardano troppo da vicino ma con le quali farete prima o poi i conti. Ci sono giorni in cui tutto improvvisamente accelera e non può tacere. In questi giorni la Luna vi obbligherà a osservare certi limiti legati alle problematiche di alcuni vostri recenti impegni. Cercate di cambiare il modo di vivere e di affrontare il lavoro con le sue complicazioni. Intanto Venere vi convincerà a essere gentile con voi stessi.

Capricorno: Non sempre impegni e doveri di inizio settimana possono essere un peso.

Questo martedì, per esempio, doversi occupare di tutte le cose in agenda potrebbe rivelarsi un’ottima distrazione, un'alternativa a musi lunghi e umori instabili. Lavorando dimenticherete ciò che non vi piace. Fate attenzione alle prime ore della giornata, quando un’ultima parola detta in uno scatto di nervi potrebbe porre le vostre emozioni in posizione di scontro con chi amate, con qualcuno a cui tenete davvero. Poi, già da metà mattina vedrete come energie e pensieri si alleggeriranno, diventando più facili da vivere.

Acquario: Ci sono giorni in cui, provando a pensare a qualcosa di importante ma di diverso, finite per non fidarvi né della fantasia né della ragione, restando nei fatti un po’ in bilico tra i vari pensieri e le possibili risposte.

Provate ad accettare che la verità possa avere più facce, che non sia mai una sola. Non sempre, per stare bene o essere felici, abbiamo bisogno di essere in perfetta sintonia con chi amiamo, con chi ci è vicino. A volte ti basta infatti fare tutto da soli, ritrovando in sé stessi fiducia e un pizzico di entusiasmo per il presente. Così che tutto ti sembri più facile e interessante.

Pesci: Partirà a rilento e chiuderà ugualmente a rilento questa parte della settimana, con un martedì abbastanza difficile da affrontare. In amore, il periodo sottotono si farà sentire eccome: difficoltà in famiglia e/o con la dolce metà: martedì respirerete un po', poi mercoledì sarete nuovamente punto e accapo. Provate a usare la pazienza per rallentare e mettere da parte idee e intenzioni che, per funzionare veramente hanno bisogno di una maggiore calma.

Perché correre senza avere le idee chiare davvero non vi serve, davvero non funziona. Meglio di no.