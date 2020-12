L'Oroscopo della settimana vede in primissimo piano l'ingresso di Giove nel segno dell'Acquario (19 dicembre). Questa nuova posizione del pianeta favorisce i segni d'Aria, ma anche i segni di Fuoco, che vedranno alleggerirsi molte situazioni di lavoro e non solo. Per tutti sarà molto forte la voglia di libertà, di essere al passo con i tempi. La tecnologia, in particolare, potrebbe proporre sempre più novità. Per quanto riguarda il look, Giove in Acquario renderà l'abbigliamento molto originale e anti-conformista, ma minimale. Inizia, insomma, un periodo nuovo, anche se gli effetti di questo transito si vedranno durante il corso dell'anno.

Vediamo adesso quali sono le previsioni della settimana segno per segno.

Un oroscopo super attivo per l'Ariete

Ariete - La settimana inizia con una bella Luna per voi dell'Ariete che, unita a Sole e Mercurio, sicuramente mette in primo l'attività lavorativa. Durante il 2020 avete fatto molti sacrifici da questo punto di vista: tra poco avrà inizio un periodo del tutto nuovo, grazie all'arrivo di Giove in Acquario che vi porterà molte conferme. Dal 15 dicembre, inoltre, anche Venere si sposta nel Sagittario: sono in arrivo anche novità sul lato sentimentale e piccoli colpi di fortuna potranno verificarsi per voi nel fine settimana.

Toro - Il vostro oroscopo vi suggerisce di prendere tempo prima di decidere un eventuale cambiamento definitivo sul lavoro e in amore.

L'ingresso di Giove in Acquario potrebbe diventare un poco problematico per voi, a partire dal lato finanziario che non sarà molto roseo. Cercate di gestire bene durante i prossimi mesi questo nuovo influsso e regolatevi anche a tavola scegliendo cibi genuini e ricette light. Nelle giornate del 18 e del 19 dovete fare la massima attenzione: avrete poca pazienza e tanta voglia di litigare!

Gemelli - Il periodo continua a essere super stimolante per voi Gemelli. Il vostro oroscopo parla di una settimana davvero al top sia dal punto di vista fisico che per il vostro umore. L'ingresso di Giove in Acquario vi porterà una ventata di aria freschissima, i suoi effetti li vedrete a partire dalla fine della settimana e per tutto l'anno in arrivo, per cui avete tempo per agire!

Dal 15 dicembre, con Venere in aspetto critico, la raccomandazione è di gestire meglio le vostre finanze.

Cancro - Nonostante l'influsso ancora negativo di Marte, che non facilita, a volte, i contatti con il prossimo, il vostro oroscopo vi dice di avere ancora solo un pizzico di pazienza. A fine settimana Giove, finalmente, si sposta da una posizione che per voi è stata molto critica per tutto il 2020 e va in una posizione neutra. Questo vuol dire che moltissime situazioni si andranno alleggerendo e davvero di molto! Ha inizio anche per voi del Cancro un nuovo periodo, durante il quale potrete valutare, con distacco e maturità, tutti gli ambiti della vostra vita.

Previsioni della settimana: alla Vergine è consigliato meditare

Leone - Il vostro cielo è molto dinamico.

Ci sono, infatti, molti pianeti in Sagittario che vi rendono tante cose davvero meno complicate. Dall'altro lato, però, si annuncia l'arrivo di Giove in Acquario che per voi è in posizione di opposizione, dunque molto stimolante. Ci sarà tempo per valutare quali saranno gli influssi di Giove, intanto approfittate di Marte ancora favorevolissimo per prendere qualche iniziativa lavorativa, per dedicarvi al vostro sport preferito, per ritagliare dei momenti di passione con il partner. Il vostro oroscopo della settimana non è affatto male!

Vergine - L'oroscopo di questa settimana vi porta un poco di stress in più, a cominciare proprio da lunedì. Avete in ballo tante situazioni, lavorative e di vita privata, di cui a volte avete poca voglia di occuparvi.

Il consiglio è quello di fermarvi un attimo (o anche qualche giorno), di riprendere fiato e magari di trovare il tempo per fare un po' di meditazione: vi aiuterà a rilassarvi e ad avere una visione più chiara dei vostri problemi. Dal 15 dicembre avrete anche Venere negativa: potrebbe esserci un'uscita di denaro non preventivata!

Bilancia - Per voi della Bilancia l'ingresso di Giove in Acquario è molto positivo. Avete passato mesi davvero complicati durante il 2020, avete avuto tante incombenze e tante problematiche da risolvere, a cominciare dal lato economico e delle finanze. Dal 19 dicembre il vostro cielo si fa più sereno e nei prossimi mesi vedrete molte cose trasformarsi, a cominciare dal vostro umore. L'oroscopo della settimana per voi è positivo: avrete molti contatti, occasioni nuove per il lavoro e, soprattutto, il vostro fascino aumenterà!

Oroscopo critico per lo Scorpione, Sagittario sempre in forma

Scorpione - Calma e sangue freddo: ecco le parole d'ordine per voi per questa settimana e per i prossimi mesi. Nel vostro oroscopo l'ingresso di Giove in Acquario potrebbe portare qualche complicazione in più. Chi di voi è già in crisi nel rapporto di coppia, dovrà decidere sulla fine del rapporto, per altri che sono già divisi dal partner arriva il momento del divorzio. La settimana scorrerà, comunque, in modo neutro, senza novità, ma nel weekend potrete riprendervi: per gli artisti, in particolare, inizia un periodo molto fecondo di ispirazione.

Sagittario - Venere entra nel vostro segno a metà settimana e vi porta ottime occasioni su tutti i fronti, anche per i contatti di lavoro e per nuovi eventuali contratti di collaborazione.

Il vostro oroscopo parla di grande attività, di dinamismo, di movimento e con l'arrivo di Giove in Acquario arriveranno anche molte occasioni fortunate per voi. La settimana sarà molto dinamica: rischiate di arrivare scarichi al weekend, quindi non esagerate (anche a tavola).

Capricorno - Il 16 e il 17 dicembre la Luna transita nel vostro segno e vi rende un pochino più malleabili. Il giorno 19, però, Giove lascia il Capricorno e anche se questo vi renderà un poco più leggeri (anche dal punto di vista fisico), va ricordato che da quella data inizieranno a mancarvi i colpi di fortuna che hanno caratterizzato questo 2020. Il vostro oroscopo della settimana, però, nel complesso è positivo, anche se sarete ancora più silenziosi del solito.

Acquario - Il vostro oroscopo ci parla dell'inizio di un periodo che dovrete saper sfruttare.

Giove entra nel vostro segno e la lista di quello che potrebbe accadere è davvero lunga: nuove opportunità, nuove conoscenze, per qualcuno addirittura il matrimonio o la convivenza con il partner! Questo transito potrebbe rendervi ancora più pigri, quindi niente scuse: è ora di iniziare a progettare concretamente situazioni nuove, soprattutto in campo lavorativo. Prendete carta, penna e computer e fate una lista di quello che va messo in pratica! La settimana per voi sarà davvero ottima su tutti i fronti e in particolare per chi ha un amore lontano.

Pesci - Non siete molto comunicativi in questo periodo e l'ingresso di Venere nel Sagittario potrebbe rendervi addirittura pessimisti. Per alcuni di voi, in effetti, le cose, soprattutto in amore, non vanno benissimo e la nuova posizione di Giove in Acquario non vi renderà facile trovare una soluzione ai vostri problemi.

La settimana vi vede concentrati sulle questioni sentimentali e potrebbe esserci qualche tensione con il partner tra sabato e domenica. Il consiglio è di vivere alla giornata: arriveranno tempi migliori!