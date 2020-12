L'Oroscopo del giorno 10 dicembre è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Durante la fase calante, con la Luna in Bilancia è normale essere in cerca di certezze e garanzie che di questi ultimi tempi scarseggiano. Questa giornata, piuttosto transitoria, permetterà di effettuare una ricerca introspettiva e riflettere su ogni aspetto. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni zodiacali

Capricorno – 12° - Giornata da prendere con le pinzette dato che gli ostacoli saranno in agguato.

Questo è stato un anno particolarmente travagliato, ci sono state delle perdite che ancora dovete metabolizzare. Non pretendete troppo da voi stessi e concedetevi l'opportunità di sbagliare. La perfezione si raggiunge fallendo e imparando. L'amore andrà rivisto, qualcosa non sembra funzionare.

Vergine – 11° - Il vostro oroscopo si presenta spinoso a causa di una certa problematica lavorativa o economica da risolvere. Forse ci sono dei conti che non quadrano o qualche programma è andato in fumo proprio all'ultimo minuto: niente panico. Anche se il vostro umore sarà ballerino, dovrete cercare di tenere duro e non allontanare le persone a voi care. Possibili divergenze e scambi d'opinione animati.

Scorpione – 10° - Cercate di essere il meno possibile invadenti e pessimisti, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui è bene pensare positivo e spronare il prossimo.

Accendete la vostra vita e di quella di chi vi circonda senza dare spazio all'invidia e alla gelosia. Se vi copiano o sparlano di voi, significa che vorrebbero essere al vostro posto. Dunque, intercedete senza alcun timore e fidatevi del vostro infallibile istinto.

Ariete – 9° - Spesse volte nelle difficoltà si apre la strada delle opportunità. Vedere il bicchiere mezzo pieno, anziché mezzo vuoto, è un'abilità che si acquisisce con l'allenamento.

Dunque, cominciate a pensare positivo, cambiate prospettiva di vita e cercate di dare maggior importanza alle cose che vanno bene. Tempo al tempo e vi abituerete ad essere più ottimisti ed attrarrete solamente le cose positive.

Bilancia – 8° - Le previsioni astrologiche parlano di impegni da rispettare e promesse da mantenere. Le coppie che stanno insieme da più di 5 anni sembrano entrate nella fase dell'apatia, ma non commettete l'errore di dare per scontato il partner.

Riesplorate la vostra interiorità, questo è il momento perfetto per fare una revisione generale e puntare nuovi orizzonti da raggiungere. Il prossimo anno porterà un trasferimento o un cambiamento epocale.

Toro – 7° - Mancano diverse settimane all'inizio del 2021, ma è già tempo di pianificare e riflettere sui nuovi propositi da applicare per l'anno nuovo. In questa giornata non dovrete commettere l'errore di dare per scontata una certa situazione o una persona in particolare. I ritorni di fiamma saranno dietro l'angolo in questo dicembre, soprattutto in queste 24 ore, ma fate attenzione a non commettere gli errori di una volta.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Cancro – 6° - Avrete molto da fare in questo giovedì 10 dicembre.

La vostra sensibilità è un'arma a doppio taglio dato che spesso, per paura di perdere le persone a voi care, finite per soffocarle. Amare significa mettere il bene altrui prima del proprio, perciò lasciate andare i figli e tutti coloro che vi stanno veramente a cuore. Avete mille sogni, ma spesso c'è sempre qualcuno che vi demoralizza e manda i vostri programmi in fumo: prendetene le distanze prima che sia troppo tardi.

Gemelli – 5° - Giornata con delle notizie o movimenti interessanti. Riponete ampie speranze nel 2021, ma allo stesso tempo avete paura di raccogliere delle nuove delusioni. In famiglia, la tensione sta rendendo difficile andare d'amore e d'accordo, ma evitate di rifugiarvi in voi stessi. Cercate di mantenere un atteggiamento positivo e lungimirante, la vita è troppo breve per trascorrerla con il muso lungo.

Acquario – 4° - Le vostre difficoltà scemeranno finalmente via in questo giovedì. Man mano che si avvicina la fine della settimana, vi sentirete sempre meglio sia a livello mentale che a livello fisico. Risulteranno favoriti i sentimenti e l'amore, lasciatevi andare e prendete la vita con leggerezza. Anche se il prossimo Natale/Capodanno non sarà identico a quello dello scorso anno, vi divertirete ugualmente, quindi siate più positivi.

Pesci – 3° - L’oroscopo vi vede in ottima posizione nella classifica del giorno. Nel caso in cui fosse stati poco bene, sarete in via di guarigione. Sarà la giornata ideale per andare dal parrucchiere e rinnovare il look. Concedetevi un trattamento estetico, prendetevi cura di voi stessi perché siete un segno speciale e molto altruista.

Non saranno da escludersi delle sorprese all'interno della sfera lavorativa o familiare. Chi si occupa del focolare domestico avrà a che fare con un improvviso guasto, ma niente di irreparabile.

Leone – 2° - Giovedì ruggente, vi sentirete inarrestabili e pieni di sprint. Dovrete occuparvi dell'abitazione domestica, magari non avete ancora finito di addobbare o forse siete in ritardo con dei lavoretti/ristrutturazioni. In queste 24 ore riuscirete ad essere un passo più avanti rispetto a tutti gli altri, ma ricordatevi di tendere una mano ai familiari più stretti. L'amore vi salverà. In serata, premiatevi per l'impegno speso in giornata.

Sagittario – 1° - Giornata da vivere tutta di un fiato, non saranno da escludersi delle sorprese o emozioni.

Qualcuno spegnerà le candeline del compleanno, altri prepareranno dei regali di Natale e altri ancora avranno modo di uscire e sbrigare delle importantissime incombenze. Nel tardo pomeriggio potrete mettere ogni cosa da parte e dedicarvi alle vostre passioni. C'è chi gusterà una dolcissima cioccolata calda davanti al camino e chi invece si lancerà in una maratona televisiva, comunque sia, non fate le ore piccole.