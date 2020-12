L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 dicembre 2020 è arrivato, pronto a dare conto di come saranno le stelle attraverso le previsioni, le pagelle della settimana prossima. Sotto analisi i sette giorni a venire messi sotto osservazione dall'Astrologia relativamente agli ultimi sei segni dello zodiaco. Desiderosi di sapere cosa riserveranno le stelle al vostro segno astrale di nascita? Volendo anticipare qualche chicca in merito ai migliori e peggiori del periodo partiamo subito con un'anteprima generale e poi passare a a decantare singolarmente ogni segno. A questo giro a fare ottima impressione, ovviamente tra i sei sotto analisi in questo frangente, senz'altro è il segno dei Pesci (voto 10) affiancato a brevissima distanza da un meraviglioso Capricorno (voto 9) e da un altrettanto splendido Acquario (voto 8).

Discrete soddisfazioni in programma anche per coloro nativi dello Scorpione (voto 6), valutato nel complesso mediamente positivo. Intanto, vista la poca predisposizione relative alle effemeridi, l'Astrologia non alimenta troppe speranze ai nativi della Bilancia (voto 5), nel frangente sottoposti a turbolenze astrali abbastanza difficili da arginare.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni della settimana da lunedì 14 a domenica 20 dicembre.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Negativo in generale il periodo per voi del segno, valutato nelle previsioni della settimana con il minimo voto in pagella. Pazienza, arriveranno tempi migliori. Nel frattempo, visto il periodo un po' così, l'invito è quello di non dare nulla per scontato: valutate bene le situazioni "prima", monitorate con costanza "durante" e tenete alta l'attenzione "dopo".

A chi avesse qualche situazione speciale da portare a buon fine ricordiamo che giovedì 17 dicembre porterà in dote cinque stelline fortunate, quindi datevi da fare. Il riepilogo espresso dalle stelline giornaliere:

★★★★★ giovedì 17 dicembre;

★★★★ lunedì 14, martedì 15, domenica 20;

★★★ mercoledì 16, venerdì 18;

★★ sabato 19 dicembre 2020.

♏ Scorpione: voto 6.

Il periodo, parlando in generale, per molti nativi vedrà l'alternarsi di fasi positive ad altre abbastanza impegnative a cui doversi senz'altro adeguare. Intanto cercate di mettere in gioco eventuali vostre necessità più importanti durante le giornate valutate a maggiore positività: lunedì e martedì troverete senz'altro supporto da parte degli astri, quindi approfittate.

Meno farete e meglio sarà, invece, in questo prossimo venerdì 18 dicembre (sottotono), giudicato con le tre stelline della flemma e dell'apatia generale. Peggio ancora l'ultimo giorno della settimana lavorativa (ko), classificato con la massima negatività: calma!

A disposizione il condensato da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 14, martedì 15;

★★★★ mercoledì 16, sabato 19, domenica 20;

★★★ giovedì 17 dicembre;

★★ venerdì 18 dicembre 2020.

♐ Sagittario: voto 9. La settimana fino al 20 dicembre sarà splendidamente sotto la positiva influenza di pianeti decisamente favorevoli. A dare una carica di energia in questo caso sarà Venere, presente nel segno mercoledì 16. Per le altre giornate positive, l'Astrologia settimanale annuncia buone notizie anche per lunedì, martedì e giovedì.

Ovviamente sarà da tenere sott'occhio il periodo relativo a domenica 20 dicembre, nel frangente valutato con le tre stelle del "sottotono". La migliore in assoluto invece lo ribadiamo - e consigliamo caldamente di sfruttarla a dovere - è quella relativa alla giornata del 16 dicembre, considerata al "top del giorno". Vediamo quali saranno i restanti periodi favorevoli.

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 16 dicembre - Venere nel segno;

mercoledì 16 dicembre - Venere nel segno; ★★★★★ lunedì 14, martedì 15, giovedì 17;

★★★★ venerdì 18, sabato 19;

★★★ domenica 20 dicembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. In base a quanto messo in evidenza dalla carta astrologica, la settimana in arrivo presuppone possiate contare su una splendida sequenza di giornate davvero super-positive.

Attenti solo a due giornate in particolare, presente nella parte finale del periodo: certamente da tenere sotto controllo saranno venerdì e sabato, rispettivamente indicati da "ko" e "sottotono". Da segnalare invece la splendida giornata al "top" del prossimo 15 dicembre, sostenuta alla grande dalla spettacolare Luna in Capricorno. Bene, senza tergiversare oltre, passiamo pure a identificare le altre giornate.

Le stelline quotidiane di vostra competenza:

T op del giorno martedì 15 dicembre - Luna nel segno;

martedì 15 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 14, mercoledì 16, domenica 20;

★★★★ giovedì 17 dicembre;

★★★ sabato 19 dicembre;

★★ venerdì 18 dicembre 2020.

♒ Acquario: voto 8. Le giornate sotto controllo in questo contesto indicano che saranno nel complesso positive per voi del segno.

Avete fiducia nella buona Astrologia, si o no? Allora, dando ovviamente per scontata la risposta affermativa, vi diciamo tranquillamente che state serenamente riposti nella classica "botte di ferro". Il periodo migliore nel vostro caso poggerà tutto sulla parte centrale e finale. A tal proposito diciamo che sono molto interessanti i giorni a cinque stelle relativi a venerdì 18, sabato 19, domenica 20. Ovviamente in testa a tutti risulta giovedì 17 dicembre, indicato con "top del giorno" grazie all'ingresso della Luna in Acquario. Invece poco da sperare per le giornate di partenza della settimana: lunedì e martedì saranno assolutamente da tenere sotto controllo.

Il responso restituito dalle stelline quotidiane:

Top del giorno giovedì 17 dicembre - Luna nel segno;

giovedì 17 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 18, sabato 19, domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 dicembre;

★★★ lunedì 14 dicembre;

★★ martedì 15 dicembre.

♓ Pesci: voto 10.

In arrivo una settimana da considerare davvero super, certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, una meravigliosa Luna in Pesci in arrivo nel comparto a partire dalle ore 13:38 di sabato 19 dicembre. A dare spettacolo nel firmamento anche gli astri relativi alle giornate di mercoledì 16, venerdì 18 e domenica 20, tutte considerate a cinque stelle, quindi a massima positività. A seguire le giornate migliori altre tre davvero non male, anche se non proprio prorompenti: lunedì, martedì e giovedì del mese attuale saranno da considerare giornate tranquille, indicate con le quattro stelle della scontata routine. Andiamo a scoprire qualcosa di più sui prossimi sette giorni.

La scaletta settimanale giorno per giorno:

Le stelline giornaliere applicate ai singoli giorni del periodo:

Top del giorno sabato 19 dicembre - Luna nel segno;

sabato 19 dicembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 16, venerdì 18, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, martedì 15, giovedì 17.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronti a togliere il velo alla nuova classifica della settimana da lunedì 14 a domenica 20 dicembre? Certo che si ovviamente. In questo caso, come ormai prassi, la scaletta risulta essere quella definitiva, quindi valida per l'intero comparto zodiacale dall'Ariete a Pesci. Ansiosi di sapere in quale posizione risulta il vostro simbolo astrale di nascita? Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà quello dei Pesci con gli altri a seguire.

La scaletta con le pagelle al completo:

1° Pesci , voto 10, segno al ' top della settimana ';

, voto 10, segno al ' '; 2° Sagittario, voto 9;

3° Leone, Capricorno e Acquario, voto 8;

4° Gemelli e Vergine, voto 7;

5° Ariete, Toro, Cancro e Scorpione, voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

Il report relativo all'oroscopo settimanale dal 14 al 20 dicembre 2020, nel contesto impegnato sulla seconda settimana dell'attuale mese è arrivato al capolinea. Come consuetudine ricordiamo di non saltare il prossimo incontro con l'Astrologia, le predizioni sui segni, la classifica e le pagelle. Il periodo che andremo ad analizzare sarà quello con Natale, quindi dal 21 al 27 di dicembre.