L'Oroscopo di domani 21 dicembre annuncia l'arrivo del Sole nel segno del Capricorno. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle ad inizio settimana? A tal proposito pronte da consultare, le previsioni astrali sull'amore e sul lavoro riguardanti la prima tranche dello zodiaco. Dunque sotto analisi da parte dell'Astrologia esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A questo punto passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto a questa parte della settimana. Di sicuro l'Astrologia annuncia un periodo altamente positivo per i nati in Ariete, Gemelli e Vergine, supportati da astri generosi, altamente positivi verso i rispettivi comparti.

Invece, a dover lottare contro forze astrali abbastanza avverse, sempre secondo quanto messo in evidenza dalle effemeridi giornaliere, i nativi del Toro. Il metodico segno di Terra avrà a che fare con una "pericolosa" quanto negativa specularità in arrivo dal Sole, di suo già in dura quadratura con la Luna in Pesci. Vediamo allora di appurare qualcosa di più dalla scaletta con le stelle quotidiane per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di lunedì segno per segno.

Classifica stelline 21 dicembre

Un nuovo lunedì sta per arrivare, come sempre indice di ansia e stress per tutti noi che ci accingiamo a riprendere il faticoso tran-tran settimanale. Ansiosi di conoscere il segno migliore del momento? A dare risposte come al solito sarà la mostra classifica stelline quotidiana, ovviamente interessante la giornata del 21 dicembre.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In apertura abbiamo già parlato dell'ingresso del Sole in Capricorno e dei tre segni più fortunati nel periodo, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite da tale transito agli amici del Toro.

A questo punto andiamo pure a mettere in chiaro il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Toro.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 21 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo del 21 dicembre al segno dell'Ariete annuncia una giornata estremamente fortunata per tantissimi nativi.

Valutata dall'Astrologia con le cinque stelline della fortuna, la giornata in amore darà sicuramente modo di apprezzare la capacità di spirito del partner. In coppia troverete probabilmente un’idea geniale per risolvere eventuali problematiche in corso o difficili da risolvere. Vi renderete così conto che a volte basta solo cambiare il punto di vista di uno o di entrambi per rendere la vita a due serena e vivibile in ogni situazione. Single, stuzzicate la persona che vi più piace con qualche piccola sorpresa: non dovete aspettare però che faccia la prima mossa, anche perché dice il saggio che "chi si ferma è perduto" e ad aspettare finireste con l'invecchiare... Prendete in mano la vostra vita senza timore, tutto fa esperienza, anche gli eventi dai risvolti diversi da quelli auspicati.

Nel lavoro, sarà un giorno interessante per il segno. Saprete sfruttare le vostre qualità con mosse intelligenti e soprattutto con l'esperienza acquisita nei periodi passati. Se si dovessero presentare opportunità inaspettate, prima di prendere decisioni assicuratevi di conoscerne tutti i particolari e poi agire di conseguenza. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì preannunciano una giornata valutata con il segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Sul fronte affettivo in generale, forse ci sarà qualche turbolenza momentanea a cui dover porre rimedio. Diciamo che al 90% ogni negatività sfumerà in serata, quando finalmente vi ritroverete nel caldo tepore famigliare, gli uni di fronte agli altri.

In amore, sarete turbati e vi comporterete in modo scontroso con gli altri. Il motivo è perché vorrete seguire solo il vostro istinto, senza preoccuparvi di fornire al partner una spiegazione ai vostri atteggiamenti. Single, il procedere lento delle cose vi renderà irritanti ed irrequieti, ma quando meno ve l'aspettate le cose ripartiranno e con loro il vostro buon umore e la vostra grinta. Nel lavoro, purtroppo le stelle del periodo vi gireranno le spalle. Scelte professionali si presentano sul vostro cammino per modificare oppure tagliare ciò che non dovesse andare. Ci potrebbe essere delle probabili tensioni sul lavoro, ma al vostro attivo avrete una buona capacità di intuire dove tirerà il vento ed agire di conseguenza. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede una giornata davvero molto sentita, decisamente ottima da vivere nel complesso. Ben sostenuta da stelle magnanime, sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo come in quello puramente lavorativo. Quindi, altamente positivo per voi del segno questo avvio settimanale: le stelle del giorno sono già pronte a scommettere su di voi e sulle vostre buone energie. In campo sentimentale sarete sulla stessa lunghezza d’onda del vostro partner, lo sentirete più vicino che mai. Basterà un solo sguardo perché vi capiate per trascorrere una serata speciale, solamente voi due. Single, non abbiate timore ad avanzare le vostre richieste perché gli astri saranno dalla vostra parte, e le persone si dimostreranno più attente alle vostre parole.

Molte delle aspettative non andranno di sicuro deluse, siatene certi! Nel lavoro, sarà un'ottimo lunedì. Socievolezza ed entusiasmo saranno alla base dei vostri successi personali. Un giorno magnifico per mettere punti fermi nella vostra vita: stabilizzare la vostra attività professionale, fare progetti per il futuro. Investirete tempo e denaro in un progetto destinato sicuramente al successo. Voto 9.

Oroscopo lunedì 21 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì presume possa partire mediamente bene questo avvio di settimana, senza troppi patemi d'animo con i quali confrontarsi. In generale, la qualità della vostra vita migliorerà solo se saprete prendere in mano le redini dell'intraprendenza (non senza un po' di sana "faccia tosta!").

In merito ai sentimenti, dovrete superare un'opposizione prima di poter dissipare alcuni malintesi con il partner. Solo se riuscirete ad essere più calmi sarete in grado di portare luce sulle cose nel modo giusto, magari rendendo la giornata perfetta. Single, per poter andare d'accordo con le persone che avete intorno a volte è necessario mostrarsi diplomatici: mettete a freno il vostro istinto. Imparate a trattenervi da qualsiasi giudizio o rimprovero, senza tuttavia assecondare troppo le iniziative altrui o dimenticare le vostre esigenze. Nel lavoro, con una buona dose di elasticità e prudenza tutto andrà per il meglio con belle occasioni per consolidare la professione. Avrete molti impegni, questo è vero, come anche vero che la strada sarà tutta in salita.

Tranquilli, la sfortuna dovrà fare i conti con la vostra tenacia e con la vostra pazienza: riuscirete ad avere esattamente ciò che desiderate. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede che questa parte della settimana possa essere all’insegna delle normali attività. Pertanto sarà un lunedì preventivato in gran parte nella norma soprattutto in amore. Come superare il solito tran-tran e vivere in tranquillità e serenità questa giornata? Semplice, dovrete solamente riuscire ad essere un po' meno lunatici e più fiduciosi nelle vostre qualità. In coppia le vostre idee saranno chiare: è davvero il momento di portare il vostro partner nella direzione desiderata. Diciamo che avete già tutte le carte e gli argomenti per riuscire a sedurre chi amate, convincendolo a rafforzare il vostro magnifico legame.

Single, scrollarsi di dosso un po' di razionalità, alle volte è meglio che reagire con eccessiva freddezza, specialmente nelle occasioni che non avete messo in programma. Il vostro realismo, senso logico e pratico non faranno una piega. Cercate comunque di essere un po' più aperti e di accettare la spontaneità con la quale si manifesteranno certi eventi. Nel lavoro, sicuramente non vi annoierete. Nonostante imprevisti e difficoltà riuscirete a risolvere questioni che vi hanno dato del filo da torcere nel realizzare un progetto ritenuto impossibile fino a pochi giorni fa. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 21 dicembre, prevede un periodo sereno, quanto basta per farvi chiudere la giornata in bellezza.

Diciamo che l'avvio della settimana sarà favolosa soprattutto in campo sentimentale. In molti casi, si preannuncia un sentore di novità: il giorno in questione sarà all’insegna dei sogni, delle belle illusioni e del romanticismo, soprattutto per chi è già stabilmente in coppia. In campo sentimentale, il partner vi porterà nei suoi sogni, vi coinvolgerà nei suoi progetti e così scaccerà ogni dubbio dal vostro cuore. Il vostro fascino spianerà la strada trasformandovi in un sentiero tranquillo, un viale alberato dove passeggiare con la persona amata. Pronti a regalarvi dei momenti speciali? Single, sono in arrivo delle ottime notizie per voi nativi. L'Astrologia disegnerà un bel cerchio positivo nei confronti del segno, ribaltando tutte quelle situazioni che non hanno funzionato fino a questo momento.

Così, chiuderete la porta sul passato con una chiave a doppia mandata ed aprirete il cassetto dei sogni: tenetevi pronti a realizzarli per il futuro prossimo. Nel lavoro, le vostre quotazioni sociali saranno sicuramente in rialzo. Bene cercare di mettere in cantiere progetti ambiziosi. Voto 9.

