L'Oroscopo del giorno 21 dicembre, è disponibile alla consultazione: iniziamo subito mettendo in rilievo i più fortunati tra i nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A fare bella figura, visti gli astri altamente di parte, senz'altro il Capricorno forte dell'ingresso del Sole nel segno. Ottimo periodo anche per Bilancia e Pesci, valutati in giornata a cinque stelle. Per quello che concerne il lato negativo della giornata, a dover lottare contro astri abbastanza avversi, gli amici nativi in Acquario: a quest'ultimo si prospetta un lunedì abbastanza impegnativo, fatto sta che il periodo è stato sottolineato dalle tre stelline del "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di lunedì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 21 dicembre

Ansiosi di scoprire come saranno le stelle il prossimo lunedì? La risposta, come al solito la possiamo trovare nella nuova classifica stelline per la giornata del 21 dicembre. In merito alla periodo sotto analisi, pochi i dubbi da parte delle effemeridi quotidiane: il primo giorno della settimana evolverà in massima parte a favore di tutti quelli nativi in Capricorno, segno meritatamente inserito al primo posto della scaletta. Cosa spetterà ai restanti segni? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno - Sole nel segno;

: Capricorno - Sole nel segno; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 21 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. Ottimo l'andamento riservato dalle stelle alla giornata di di lunedì.

Il primo giorno della settimana sarà ambasciatore certamente di felicità, belle notizie o di inaspettate novità pronte a farvi sorridere riportando quella serenità che mancava da un pezzo. Un consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni o problemi che avete eventualmente in lista d'attesa. Diciamo pure che la giornata di avvio settimanale sarà splendida sul lato sentimentale/affettivo: infatti, in amore in questa giornata avrete modo di alleggerire i vostri impegni più pressanti concedendovi momenti di sano relax con la vostra dolce metà.

Single, approfittate di questo ottimo periodo per mettervi in mostra agli occhi di chi vi piace: giocate eventuali assi che avete nascosti nella manica e siate sereni! Nel lavoro invece, avrete una prontezza di spirito che vi porterà a finire tutti gli incarichi in corso: i risultati, ottimi, saranno evidenti a tutti. Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Una giornata semplice quella in arrivo questo lunedì, senz'altro in linea con la più scontata delle routine ma non affatto negativa. In campo sentimentale d'obbligo guardare al classico "bicchiere mezzo pieno!". Diciamo pure che potreste già migliorare il dialogo all'interno del vostro rapporto affettivo e, nello stesso tempo, avere anche l'occasione di divertirvi come pazzi con il partner soprattutto in cose che non avete mai fatto.

In amore invece, i vostri sforzi potrebbero essere sottovalutati dalla persona che portate nel cuore: le stelle invitano in questo caso a perfezionare eventuali iniziative mettendo un freno all'esuberanza di carattere. Single, dovete riflettere un tantino su certe questioni ormai giunte davvero al capolinea: fermatevi ogni tanto e fate un grosso respiro. Nel lavoro, anche con gli affari previsti a gonfie vele imparate a regolarizzare le spese accessorie cercando di tenere tutto sotto controllo. No a scelte avventate. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del 21 dicembre al Sagittario indica che partirà sufficientemente positiva questa parte iniziale della settimana. Dunque periodo abbastanza vivibile in svariate situazioni.

Insomma, potrebbe anche essere un periodo soddisfacente, abbastanza per promuovere la vostra immagine oppure (chi lo sa!) per averla vinta su un rivale. In amore, cercate di non litigare con la vostra metà, ok? Trovate invece un punto di incontro e dedicatele più tempo. In coppia, se siete d’umore alterno per motivi personali non fatene un mistero ma sfogatevi pure in tranquillità con la persona amata. Single, questa giornata favorirà gli incontri, quindi non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi con un sorriso. L'amore potrebbe essere dietro l'angolo, sappiatelo! Nel lavoro intanto, saprete applicarvi con abilità e competenza anche a quei noiosi compiti quotidiani che non vi esaltano ma che bisogna necessariamente svolgere. In arrivo nuove responsabilità capaci di dare basi concrete per il vostro futuro.

Voto 8.

Oroscopo lunedì 21 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): top del giorno. L'oroscopo sulla giornata del 21 dicembre preannuncia l'ingresso del Sole in Capricorno in questa questa parte iniziale della settimana. Sicuramente all'altezza delle attese sia in campo sentimentale che nei rapporti interpersonali in generale. In amore, fiducia e relax mentale: quando il cielo astrale regala un giorno tranquillo come questo, bisogna saperlo giustamente sfruttare, ringraziare e meditare. In coppia, i risultati conseguenti alcune vostre scelte/azioni finalmente cominceranno a dare i desiderati frutti. In effetti potrebbe succedere veramente di tutto: occhio comunque a eventuali avventure fuori programma. Single, la vostra giornata si prospetta più che positiva.

Sarete efficacemente rilassati e tranquilli: qualcuno tra voi constaterà con piacere una lenta ma progressiva attenuazione di eventuali tensioni interiori. Ciò dimostrerà che le domande che attendevate sul vostro futuro avranno le relative risposte (alcune veramente piacevoli). Nel lavoro infine, la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti. Per dirla con un proverbio, "Chi ben comincia è a metà dell'opera!": meditate! Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Giornata valutata in gran parte "sottotono", questo è ciò che si profila per voi nativi all'orizzonte. Peccato che la stessa interessi proprio la parte iniziale del periodo con sullo sfondo l'arrivo di una nuova settimana.

Dunque, potrebbe essere davvero una cosa stressante dover fronteggiare situazioni impegnative, quindi occhio e orecchie aperte, ok? In amore c'è poco da sperare: vi sentirete turbati e questo comporterà ripercussioni su molteplici fronti. Ad alcuni di voi potrebbero addirittura sorgere dubbi in relazione alla vita di coppia. Per questo, potrebbero nascere conflitti verbali accesissimi con il partner, anche laddove non ce ne fosse bisogno: calma! Single, vi sentirete leggermente ansiosi, questo è poco ma sicuro. Allora il consiglio è quello di fare una bella passeggiata all'aria aperta, diciamo per alleviare la tensione e non pensare a niente e nessuno. Nel lavoro non riuscirete a fare ciò che avevate programmato se non scendendo a miseri compromessi: pazientate.

Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 21 dicembre prevede che questo nuovo avvio settimanale evolverà felicemente alla grande. Diciamo pure che gran parte dei nativi non dovrà "sudare" troppo nel mettere in sicurezza alcune situazioni che ultimamente stanno tenendo in apprensione. Secondo l'Astrologia del momento, riguardo l'amore, la vostra vita sentimentale sembra essere al top della felicità, pertanto tutto o quasi sarà all'insegna di un futuro roseo. Di sicuro è un buon momento per la realizzazione di un vostro progetto a due: iniziate subito! Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata. Per altri invece in arrivo flirt a go go, soprattutto per i più intraprendenti: aspettate ancora qualche giorno e poi fatevi avanti.

Nel lavoro, per chiudere questa nuova tornata di predizioni, potreste sentire l’esigenza di buttarvi in nuovi interessanti impegni. Anche se avrete le stelle a favore, gli astri consigliano di non fare il passo più lungo della gamba. Voto 9.