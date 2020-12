Anche l'ultima settimana del mese di dicembre sta per farsi largo, accompagnata da un oroscopo in grado di anticipare momenti sereni e felici per la maggior parte dei segni zodiacali. Tra questi vi è il segno dell'Ariete, pronto ad affrontare sette giorni stupendi in cui la felicità verrà finalmente ritrovata. I nati sotto al segno dei Pesci riusciranno a cogliere le splendide notizie che questa settimana ha in serbo per loro. Allo stesso modo, il segno della Vergine potrà godersi finalmente qualche ora di serenità, specialmente durante le giornate natalizie, mentre la Bilancia dovrà fare i conti con qualche piccola e breve nota di passeggero nervosismo.

Di seguito, l'andamento dei 12 segni zodiacali nel dettaglio per la settimana da lunedì 21 a domenica 27 dicembre.

L'oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, secondo l'Oroscopo di questa nuova settimana di dicembre si prospettano giorni interessanti e a dir poco fortunati per il segno dell'Ariete. I sacrifici fatti e le difficoltà affrontate fino ad ora daranno finalmente i frutti sperati, riuscendo così a restituire il benessere e la gioia nel cuore di coloro nati sotto a questo segno zodiacale. Riuscire a godersi qualche giorno di tranquillità con i propri cari non sarà un'impresa difficile.

Toro - gli astri si posizionano in modo ottimale nei confronti del Toro, aiutandolo a ritrovare quella serenità che si credeva ormai perduta e riuscendo ad accompagnarlo lungo il cammino per affrontare a testa alta e senza timore le sfide che vengono poste lungo la strada.

Chiedere l'aiuto delle persone care e fidate non è mai un qualcosa di negativo, anzi aiuta non solo a raggiungere i propri obiettivi, ma anche uno stato di pace interiore non indifferente.

Gemelli - secondo l'oroscopo di questo periodo, i nativi del segno dei Gemelli potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Le pressioni alle quali si è stati sottoposti durante i giorni appena trascorsi diventeranno, fortunatamente, solo uno spiacevole ricordo e ci si potrà preparare ad accogliere il natale ed i suoi doni in tutta tranquillità.

La serenità tornerà a palesarsi anche nel cuore di questo segno.

Cancro - con Mercurio in opposizione non si potranno raggiungere con facilità gli obiettivi prefissati, ma si potrà comunque lottare per avvicinarsi quanto più possibile ad essi. La vicinanza della famiglia e delle persone amate si fa sempre più presente ed aiuta a recuperare sia la speranza che la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità.

Leone - la fortuna abbraccerà anche i nati sotto al segno del Leone, facendogli dono di situazioni ed avvenimenti più o meno allegre. Le giornate di natale e della sua vigilia potranno essere tranquillamente trascorse in compagnia della propria famiglia e dei propri cari, facendo sempre bene attenzione a rispettare quanto imposto dalla legge in questo periodo delicato per tutti.

Vergine - anche il segno della Vergine rientra tra coloro che saranno in grado di trascorrere le festività natalizie in totale serenità. Le ondate di stress e di nervosismo incontrate nel corso dei giorni precedenti non intaccheranno in alcun modo la settimana che sta per nascere. Bisogna fare però molta attenzione alle persone che si scelgono: meglio circondarsi di poche persone fidate che di molti falsi amici pronti a pugnalare alle spalle.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana in arrivo, secondo le previsioni dell'oroscopo, inizierà un po' sottotono a causa di una eccessiva mole di lavoro e della continua ricerca di qualche attimo di relax. Fortunatamente il natale riuscirà a portare un po' di serenità anche al segno della Bilancia e nonostante le restrizioni imposte dai decreti elaborati a causa della pandemia ci si potrà godere qualche attimo di gioia in compagnia della propria famiglia.

Scorpione - con una luna in opposizione non si può di certo sperare in un periodo all'insegna della fortuna. Qualche piccolo battibecco in ambito familiare e lavorativo potrebbe nascere con facilità e portare all'incrementarsi di stress e tensioni anche all'interno della vita di coppia.

Riuscire a superare questo momento non è tuttavia difficile, ma comporta comunque qualche rischio.

Sagittario - anche il Sagittario rientra tra quei segni zodiacali che, secondo l'oroscopo di questa nuova settimana di dicembre, risultano essere quelli più fortunati. Gli astri hanno iniziato a muoversi per modificare la propria posizione e donare un'influenza positiva a questo segno. La fortuna inizia pian piano a farsi strada con l'arrivo delle prossime giornate.

Capricorno - serenità in amore! Dopo qualche piccolo battibecco nato spesso per futili motivi, anche per il Capricorno sta tornando il sereno. L'integrità della vita di coppia non verrà certo messa a repentaglio da qualche discussione passeggera, ma potrebbe tentennare se le discussioni iniziano a diventare più frequenti.

Fortunatamente non è questo il periodo dei litigi. Chi è nato sotto a questo segno potrà tranquillamente godersi il relax in compagnia del proprio partner.

Acquario - mai smettere di sognare! Un grande sognatore, che comunque è in grado di restare con i piedi per terra, riuscirà sicuramente a progettare la propria vita ed il proprio futuro nel migliore dei modi. I sogni ed i progetti prestabiliti potranno essere realizzati senza troppe difficoltà, purché si riesca a gettare delle solide fondamenta.

Pesci - pronti ad accogliere le buone notizie che giungeranno nei prossimi giorni, i nativi di questo segno potranno assaporare l'entusiasmo e la felicità che si prova quando gli altri riescono a cogliere le loro potenzialità. L'oroscopo di questa quarta settimana del mese di dicembre non può che preannunciare l'arrivo di numerosi attimi di serenità.