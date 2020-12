L'Oroscopo di domani 22 dicembre riapre con nuove previsioni corredate immancabilmente dalla nostra seguitissima classifica stelline quotidiana. Il responso dall'Astrologia, in questa sede impostata in esclusiva sui primi sei segni, è tutto incentrato sull'amore nonché sulle attività di lavoro.

Apprestandoci a scoprire la classifica e le predizioni per la giornata di martedì, iniziamo subito a mettere in risalto i segni al più fortunati del giorno, ovviamente scelti nella sestina sotto analisi in questo contesto. In questo caso, si presume possa essere quasi certamente di buon auspicio la seconda giornata di questa settimana, oltre che per il super-fortunato Ariete favorito dall'ingresso della Luna nel segno, anche per coloro nati sotto il simbolo dei Gemelli e del Cancro, entrambi sottoscritti a cinque stelle.

Per quanto riguarda il periodo negativo invece, sempre secondo le previsioni zodiacali di martedì saranno costretti a restare "al palo" gran parte dei nativi in Leone: i nativi nel predetto segno di Fuoco avranno a che fare con un periodo decisamente "sottotono". Andiamo pure al responso astrale quotidiano su amore e lavoro, non prima però di aver tolto il velo dalla scaletta con le stelle relativa ai segni da Ariete a Vergine.

Classifica stelline 22 dicembre

Iniziamo subito questa nuova tornata di valutazioni svelando in anteprima la nostra nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 22 dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Diciamo subito che ad avere i favori dell'Astrologia in questa parte della settimana saranno ben pochi. In primo piano abbiamo già svelato il segno dell'Ariete, insieme a quelli dei Gemelli e del Cancro, entrambi fortunati sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. Vediamo adesso di mettere in chiaro tutti gli altri segni andando direttamente alla scaletta con le stelle quotidiane.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Ariete - Luna nel segno;

: Ariete - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Leone.

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 22 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): 'top del giorno'. L'oroscopo del 22 dicembre al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un martedì davvero magnifico in ogni senso.

Diciamo pure con notevole certezza che il periodo risulterà per i più semplicemente "col botto", grazie soprattutto all'ingresso nel settore di una meravigliosa Luna in Ariete. In amore, il partner vi sorprenderà con il coraggio di essere sincero e di mostrarvi tutto il suo aspetto più vulnerabile. La persona amata vi farà battere forte il cuore, rendendovi felici, sereni e spesso regalando tutto il proprio tempo libero. Single, si annuncia una giornata coi fiocchi, piena di esperienze e divertimenti, di concretezza e sogni. In questo periodo potete frequentare chi sapete, con tante emozioni e belle novità pronte a rendervi la persona più felice della terra. Molti nativi trascorreranno una giornata quasi in modo perfetto. Nel lavoro, la Luna amica sarà per voi il vostro jolly, fonte di reattività e capacità di adattamento: vi renderà versatili, dinamici ed innovativi.

La vostra energia verrà incanalata armoniosamente da Marte, capace di donare concretezza e forza costruttiva: tante nuove idee da mettere in gioco. Voto 10.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì considerano la giornata abbastanza buona, anche se dai risvolti scontati. Per molti nativi sarà un periodo certamente poco impegnativo e altrettanto poco interessante. Insomma una via di mezzo con una leggera tendenza alla positività, per questo il frangente è stato valutato con quattro stelle. In amore, gli influssi della Luna in Ariete vi aiuteranno ad instaurare un clima di profonda serenità in famiglia. L'atmosfera intorno a voi sarà carica di affetto e riceverete anche delle belle attestazioni di stima dal vostro partner (che vi ama tantissimo!).

Single, a partire da queste ore qualcosa cosa cambierà nella vostra vita, a cominciare dagli astri sopra il vostro capo. In molti vi sentirete inebriati da una improvvisa attrazione, pronta a prosciugare ogni vostra energia. Intanto si prevede una novità a fine giornata: tenetevi pronti a tutto. Nel lavoro invece, avrete tutti gli strumenti necessari per affrontare e dominare ogni situazione. Per molti nativi il momento potrebbe essere delicato dal punto di vista professionale, ma anche stimolante per modificare quello che non va e non vi soddisfa più. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★ L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede che partirà benissimo questo martedì nella settimana appena iniziata, sotto molti punti di vista.

In primis a dominare il periodo saranno due fattori: la passione e il denaro. Vi attende soprattutto una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite.... In campo affettivo/sentimentale sarete passionali, vivaci e comunicativi come sempre, con la felice aggiunta di una maggiore concretezza e stabilità emotiva. Il che vi spingerà a chiedere o ad offrire maggiori certezze in amore e nel rapporto con il partner di sempre. Single, un giorno luminoso vi attende grazie alle orbite dei pianeti maggiori, dall'alba fino al tramonto vivrete con un'aurea protettiva che renderà armonioso tutto quello che vi circonda. In questo modo riuscirete a gestire tranquillamente e senza affanni i soliti intoppi sentimentali.

Nel lavoro, la giornata vi incoraggerà ad esprimere idee nuove ed esigenze. Così, capacità e circostanze favorevoli vi consentiranno di tagliare alcuni traguardi importanti. Voto 9.

Oroscopo martedì 22 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì pedice questa parte della settimana certamente ottima, con belle prospettive da giocare in diversi comparti. In molti casi, visto il periodo favorevole, complice la Luna in Ariete, riuscirete a comprendere perfettamente i pensieri, le motivazioni e le aspettative delle persone che avete accanto. Parlando in generale, tutto d'un tratto la vita potrebbe tornare ad essere fonte di piacere nonché oasi di serenità, a patto di saper cogliere ogni positivo istante che immancabilmente vi si presenterà.

In amore, la Luna vi sorriderà e con Mercurio e Venere al vostro fianco, non potrete che essere felice della danza dei pianeti, a vostro favore. Sentirete una buona energia ed avrete un forte desiderio di vedere felici le persone che vi circondano, soprattutto il vostro partner. Single, sono giorni che aspettate dei risultati concreti, finalmente questo martedì potrebbero arrivare. Forse saranno inferiori alle attese, anche perché le vostre aspettative sono davvero troppo alte, ma non vi renderanno di cattivo umore perché porteranno comunque a delle situazioni molto piacevoli per il vostro futuro sentimentale. Nel lavoro, sarà una giornata contrassegnata da energia propositiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo.

Troppo spesso siete stati autocritici nei vostri confronti e non spendete mai una parola buona sul vostro operato. Questo martedì invece, ci riuscirete con grande soddisfazione. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede qualche difficoltà in più da risolvere: sarà "sottotono" questo martedì, sì o no? In generale potrebbe essere una fase strana per voi nativi, anche perché il cielo sopra il vostro segno non sempre vi favorirà: andate con cautela se dovete risolvere una questione con la persona amata. In amore, se riuscirete ad aprirvi con chi avete a fianco, potrebbe essere un periodo di piacevoli sorprese, sicuramente in grado di spazzare via tutti i brutti pensieri. Quindi, metteteci tutto l'impegno possibile e nel contempo rilassatevi.

Single, astri un po' antipatici non vi faranno sentire sempre compresi dagli altri, anzi potrebbero preparare il terreno a situazioni in cui vi sarà richiesta maggior attenzione e considerazione soprattutto, anche in famiglia. Nel lavoro, vi aspetta una giornata tranquilla che però potrebbe rendervi inquieti. Sapete benissimo che, a volte, troppa tranquillità vi annoia. In questo periodo avete bisogno di essere sempre attivi, in movimento e possibilmente con la mente occupata. Avete energia da vendere ed una grande voglia di fare ed è questo che più apprezzano le persone che vi circondano. Voto 7.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 22 dicembre predice una giornata apparentemente tranquilla, ovviamente l'intoppo potrebbe nascondersi dietro ogni angolo, quindi fate attenzione.

A fine serata però, i sensi troveranno meritato appagamento: godrete appieno l'amore della persona che portate nel cuore e sarete felici! In campo sentimentale, troppo spesso vi sentite trascurati dal partner, allora richiedete le sue attenzioni senza vergognarvi. E' la persona che meglio vi conosce e merita di essere informata sui vostri stati d'animo, ma soprattutto sui vostri bisogni. Non abbiate paura di lamentarvi, siete umani ed avete bisogno di affetto e lui/lei sarà disponibile a dare conforto e aiuto. Single, le stelle consigliano di intraprendere un nuovo percorso: che sia un viaggio, nuovi incontri o quello che vi pare, quello che conta sarà la linfa vitale che sentirete scorrere nelle vostre vene e che vi stimolerà non poco. Nel lavoro, la giornata inizierà con qualche turbolenza o piccole difficoltà.

Non tutto filerà come previsto, ma con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno. Grazie alla vostra bravura, tutto andrà a finire bene. Voto 8.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.