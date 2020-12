Nel corso della giornata di martedì 22 dicembre 2020 saranno richiesti degli enormi sacrifici che però molti segni dello zodiaco saranno disposti a fare, cominciando dal segno della Vergine e per concludere con il segno del Leone.

La tristezza però potrebbe permeare l'atmosfera dei nati sotto i segni del Toro e del Cancro. L'allegria invece sarà caratterizzata dai nativi dell'Acquario e della Bilancia.

Ariete sottotono

Ariete: vi sentirete sottotono, forse anche solo per potervi alzare dal letto la mattina, ma ogni cosa dovrà essere fatta con il massimo scrupolo, soprattutto sul posto di lavoro.

Non sarà facile relazionarvi con i colleghi.

Toro: fare del vostro meglio per non eccedere con il lavoro, anche perché alcune tempistiche non sono mature per determinati progetti, oltre che per un calo delle energie che vi sta seriamente preoccupando.

Gemelli: purtroppo per il momento non riuscirete a sopperire alla grande quantità di lavoro, quindi dovrete necessariamente trovare qualcuno che sia disposto a collaborare in modo tranquillo e senza dover arrivare a compromessi.

Cancro: ci sarà qualche delusione che purtroppo siete costretti a digerire per cause di forza maggiore. Non sarà un periodo eccellente per le relazioni interpersonali, ma avrete comunque dalla vostra parte un amico sincero.

Leone: anche se il vostro lavoro rallenta dovrete portare pazienza ed evitare di fare qualche follia, qualche passo in più perché potrebbe non essere un periodo adatto per avviare alcuni progetti.

Sarà meglio rimanere un po' in pausa.

Vergine: ancora qualche sacrificio sul posto di lavoro, e la giornata potrebbe non essere così pesante come si prospettava in un primo momento. Siate sinceri con una persona con cui dovreste chiarire alcuni fraintendimenti.

Scorpione attento

Bilancia: in rialzo significativo sul piano sentimentale vi metterà di fronte ad una scelta molto importante, che interesserà gran parte della settimana.

Vi siete affaticati molto in questi giorni, vi conviene riposare.

Scorpione: avrete modo di dedicarvi alla cura della vostra persona, anche sfruttando qualche vostra passione per farvi un regalo che sappia soddisfarvi. Sicuramente nel tempo libero avrete di che svagarvi, anche a casa.

Sagittario: vi sentirete chiamati in causa se ci sarà qualche difficoltà in famiglia.

Contrariamente a qualche giorno fa, sarete in grado di soddisfare qualche richiesta che non prevede troppo dispendio di forze e di denaro.

Capricorno: farete grandi cose, se paragonate a qualche giorno fa, specialmente ciò che riguarda il settore professionale ma anche quelle faccende di stampo burocratico. Avrete modo anche di fare una conoscenza molto gradita.

Acquario: vi sentirete decisamente allegri nonostante questo periodo. Sicuramente vedrete sempre e comunque il lato positivo di qualche faccenda, dal momento che il vostro segno predilige i gesti piccoli ma carichi di significato.

Pesci: la vostra passività di fronte ad una difficoltà lavorativa dovrà necessariamente tramutarsi in una sorta di vitalità ritrovata, in cui sarete non solo in grado di concludere degli affari, ma di sperimentarne altri.