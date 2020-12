L'Oroscopo di domani 23 dicembre alimenta i sogni e le speranze di coloro che amano la buona Astrologia. In primissimo piano quest'oggi Sole e Mercurio in trigono a Urano, quest'ultimo risulta essere il pianeta presente nel settore del Toro. Pertanto si profila una giornata davvero positiva per il predetto simbolo astrale di Terra che, al pari di Ariete e Vergine, è considerato in periodo "top" avvalorato dalle cinque stelline a corredo del segno. Intanto ricordiamo che il periodo esaminato è messo in relazione ai primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

I nostri "strumenti del mestiere", come sempre, sono la classifica stelline affiancata dalle immancabili previsioni riguardanti l'amore e il lavoro. Parlando intanto di segni preventivati in giornata "no", Plutone in quadratura a Luna e Marte daranno filo da torcere a Gemelli e Leone, il primo valutato "sottotono" e l'altro in periodo da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di mercoledì segno per segno.

Classifica stelline 23 dicembre

La classifica stelline quotidiana messa in evidenza proprio in questo contesto, è pronta a sottolineare i segni migliori e peggiori di mercoledì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle del giorno 23 dicembre? Iniziamo a dare spazio ai migliori in assoluto interessanti la terza giornata della corrente settimana.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni compresi nella prima sestina da Ariete a Vergine. Al primo posto troviamo a pari merito tre segni: Ariete, Toro e Vergine. A dare supporto e buona compagnia ai primi in classifica, un altro segno mediamente fortunato: il Cancro.

Andiamo a svelare la scaletta al completo e il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 23 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo del 23 dicembre al segno dell'Ariete indica una giornata tutta all'insegna della Luna in congiunzione a Marte, entrambi presenti in Ariete.

In campo sentimentale dunque, il desiderio e la passione inizieranno a farsi strada sempre di più: sarà molto bello lasciarsi trascinare dagli entusiasmi, a patto di non perdere di vista "certe precauzioni". Le stelle delineano una situazione promettente soprattutto per coloro con problemi di coppia da risolvere. In campo sentimentale pertanto, le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno una giornata perfetta, come avete sempre desiderato. In previsione tanto tempo libero, relax, piacevoli chiacchierate e tantissima buona musica (di quella che piace a voi). Non ci sarà cosa che disturberà la vostra quiete o il vostro benessere, perché in questo periodo tutto risulterà in discesa: sarete felici e sereni insieme al vostro partner e per chi li ha, anche con i propri figli.

Single, se non aveste fatto programmi per questo mercoledì, non preoccupatevi: disponibili e socievoli come siete, riceverete proposte di ogni genere da amici e conoscenti. L'unica preoccupazione sarà quella di scegliere la migliore tra le tante, perché con la vostra dolcezza e il vostro entusiasmo sarete un vero e proprio faro per tutti coloro che vi sono vicini. Nel lavoro, affrontate questo giorno con fiducia: la vostra visione d'insieme delle problematiche esistenti vi renderà di sicuro vincenti. Avrete il fiuto per fare la cosa giusta al momento giusto, con un tempismo ed un'abilità invidiabili. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì preannunciano a voi nativi una giornata più che ottima. Pertanto periodo perfetto specialmente per le cose legate all'amore: nel periodo non troverete ostacoli insormontabili.

Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. State sereni, perché le stelle faranno il tifo per voi e vi aiuteranno a vincere le paure, soprattutto nella coppia se ce ne fossero. Troverete il coraggio di confidare le vostre emozioni e di rinnovare le vostre promesse alla persona che amate trovando senz'altro positivo riscontro. Single, mercoledì piacevolmente movimentato, scandito da una vita sociale vivace, appagante e ricca di sorprese. Giorno ideale per incontrare una persona speciale e, se seste alla ricerca di qualcosa di nuovo sicuramente lo troverete molto presto. Nel lavoro, il cielo odierno vi farà fare il pieno di energia e d'inventiva: proprio ciò di cui avete bisogno per portare a termine tutti i vostri impegni.

Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività più creative. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice una giornata sottomessa al classico "sottotono". Come dire, usare prudenza e ragionare, altrimenti si potrebbe verificare il caso di finire dalla padella nella brace! In amore pertanto, la giornata di centro settimana sarà generalmente piatta e poco interessante, soprattutto nelle cose legate all'eros e alla passione in generale. Diciamo che potrebbe esserci poco dialogo nella coppia. In amore, per trascorrere una giornata serena e tranquilla dovreste lasciar perdere ogni impegno non necessario, a parte quelli urgenti. Tagliate i ponti anche con quelle persone che ritenete poco gradite o addirittura, problematiche.

Non dovete inoltre drammatizzare per eventuali incomprensioni con il partner o qualcuno dei vostri famigliari: cercate solamente di stare sereni e tranquilli. Single, di fronte ad un problema non rifiutate i consigli di una persona che al momento riesce a vedere le cose da una prospettiva più obiettiva della vostra: potrebbe aiutarvi e tranquillizzarvi. Nel lavoro, per questo mercoledì gli astri consigliano di essere prudenti. la possibilità di ritrovarsi coinvolti in situazioni pronte a degenerare in discussioni sarà reale: per placare gli animi e contenere il nervosismo dovrete evitare di alimentare la tensione, bensì trovare un valido compromesso (con i colleghi?). Voto 7.

Oroscopo mercoledì 23 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di mercoledì indica non esaltante questo periodo in arrivo, anche se non è stato classificato come negativo intendiamoci. Diciamo che il periodo, valutato dall'Astrologia del momento con le quattro stelle della normalità, potrebbe portare qualcosa di positivo soprattutto nella parte centrale fino a inizio sera. In amore, coltivate il rapporto di coppia con tanto amore ed altrettanta passione, sapendo che ogni vostro slancio sarà ricambiato con la stessa intensità. Single, il giorno in arrivo senz'altro confermerà eventuali sensazioni sbocciate nei giorni scorsi. Anche perché questo periodo potrà accompagnarsi a svolte importanti nella vostra vita sentimentale. Le vostre mete personali saranno sollecitate dai transiti del momento: mettete a nudo eventuali vostre insicurezze o la paura di non farcela.

Invece in altre situazioni, al contrario, dovreste andare oltre i vostri limiti remando con tenacia e maggior fiducia nel futuro. Nel lavoro, vi lascerete alle spalle degli episodi che vi hanno a lungo condizionato l'umore e ritroverete quindi la vostra ilarità e soprattutto una grande forza. Sarete così pronti a reagire e afferrare la vostra vita con un'insolita grinta. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di mercoledì prevede piccoli intoppi, indecisioni o contrasti verbali con qualche famigliare, partner o amici. Perciò armatevi di tantissima pazienza, abbastanza calma e unite il tutto in altrettanta buona volontà. Il motivo? Per chi ancora non lo sa, questo mercoledì porterà in dote (purtroppo!) le due stelle riservate ai frangenti messi in conto con il “ko”.

Quindi, periodo abbastanza difficile da sbarcare: calma! Non fasciatevi la testa prima di averla effettivamente rotta, ok? In amore, se avete costruito col partner un rapporto superficiale basato esclusivamente su una forte attrazione fisica, forse qualche problema amoroso sarà inevitabile. La Luna vi renderà molto nervosi e una persona della vostra famiglia potrebbe farvi perdere definitivamente le staffe con consigli non richiesti: state buoni! Single, una nuova conoscenza potrebbe portare scompiglio nella vostra vita sentimentale. Fate attenzione prima d'impegnarvi seriamente, perché potrebbe non essere la persona adatta. Nel lavoro, con la Luna antipatica, vi sembrerà di vivere una giornata non troppo favorevole. Mercurio e Venere intanto vi renderanno sicuramente più diplomatici: non permettete che qualcuno vi mandi su tutte le furie, ferendo la vostra sensibilità.

Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, 23 dicembre, preannuncia un periodo splendido, a tutto tondo con l'ottima opportunità offerta al momento dalle stelline quotidiane. Valutata nelle previsioni del momento come magnifica, senz'altro la giornata in amore potrebbe davvero essere una tra le più frizzanti, soprattutto perché sul vostro cammino ci sarà tanta vitalità sostenuta a piene mani dai buoni flussi di origine planetaria. In pratica, vi si presenteranno occasioni da non perdere, oppure senz'altro da condividere con chi amate. In campo sentimentale pertanto sarà questo un giorno diverso per voi, speciale perché entrerete in contatto con il vostro vero spirito interiore: riuscirete a perdonarvi molte azioni del passato per le quali provate ancora dei grandi sensi di colpa...

Vedrete illuminarsi l'alba di un significativo cambiamento della vostra vita, grazie anche all'aiuto del partner. Single, vita sociale ed amore potrebbero avere in serbo per voi bellissime sorprese; dovrete però usare tutta la vostra abilità ed il vostro fascino per ottenere quanto sperato. Le stelle infatti stanno per regalare novità, emozioni e incontri molto promettenti. Nel lavoro infine, la vostra mente non si fermerà mai e potreste essere sempre attivi. Questa giornata sarà indimenticabile in quanto avrete la soddisfazione di utilizzare le vostre idee e la vostra energia in favore di quei colleghi che avessero bisogno di essere sostenuti. Voto 9.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.