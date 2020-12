Nel 2021 troveremo sul piano astrologico quattro passaggi planetari importanti: Marte passerà dai gradi del Toro al Sagittario, mentre Giove alternerà il suo domicilio tra il segno dell'Acquario e i Pesci, nel frattempo Urano si sposterà da moto diretto a retrogrado il 20 agosto e, infine, Saturno cambierà da moto retrogrado a diretto il 10 ottobre.

Oroscopo annuale favorevole per Acquario e Sagittario, meno entusiasmante per Pesci e Scorpione.

Gemelli romantici

Ariete: focus sulla casa. Da inizio anno sino ai primi di febbraio i nati Ariete saranno alla ricerca della stabilità sia materiale che affettiva, che potranno soddisfare andando a convivere col partner in affitto o, a seconda dei casi, acquistando un immobile.

Nel lavoro servirà reinventarsi per coloro che saranno stufi della solita routine, magari ravvivando quel talento risposto nel cassetto tempo addietro.

Toro: supporti tecnologici. A gennaio, maggio e settembre con Mercurio, Giove e Saturno che faranno le bizze, i nativi potrebbero avere qualche remore a dimostrare il loro affetto al partner, mentre a marzo a nella prima parte di aprile vorranno invece dimostrare al partner di essere la persona giusta. Nelle faccende professionali bisognerà adattarsi prima possibile all'avvento di nuovi supporti tecnologici che integreranno le loro mansioni.

Gemelli: romantici. Con Venere e Giove dalla loro parte, nei mesi di maggio, giugno e alla fine di agosto, il primo segno d'Aria risulterà probabilmente più attento alle esigenze della dolce metà, dando dimostrazione di maggiore romanticismo rispetto al solito.

Il clima al lavoro tenderà ad alleggerirsi rispetto al 2020 ed, inoltre, i nativi potranno contare su un team decisamente più competente.

Cancro: lavori saltuari. Nelle faccende di cuore i nati Cancro, nei mesi di gennaio, febbraio ed agosto, potrebbero pagare lo scotto di comportamenti sopra le righe fatti nel triennio 2018-2020, che il partner non ha mai realmente dimenticato.

Il bottino economico del nuovo anno sarà probabilmente florido per il primo segno d'Acqua, a patto che i nativi si dividano in più lavori saltuari per sbarcare il lunario.

Nuove prospettive per il Leone

Leone: nuove prospettive. In questo impegnativo ma soddisfacente anno entrante per i nativi si dovrà, con tutta probabilità, scegliere se investire gran parte delle proprie energie nelle questioni sentimentali o professionali.

I nativi probabilmente opteranno per la seconda opzione e al loro cospetto si schiuderanno nuove prospettive lavorative che esalteranno le loro peculiarità.

Vergine: di fiore in fiore. La voglia di impegnarsi in un legame affettivo stabile potrebbe non importare molto ai nati Vergine sino a novembre, mentre nel mese conclusivo col subentro di Giove in Pesci qualche rimpianto in tal senso presumibilmente sopraggiungerà. Al lavoro sarà bene, per mantenere le posizioni gerarchiche acquisite, accettare qualche compromesso economico.

Bilancia: risalita finanziaria. I single del segno, grazie allo sbarco di Giove e Saturno in Acquario, si metteranno alla ricerca della tanto agognata anima gemella, mentre gli "accasati" saranno presumibilmente intenzionati a mettere radici.

Nella professione alcune vecchie diatribe con capi e colleghi potranno essere appianate con facilità, nel frattempo per il bottino economico finalmente inizierà una lenta ma costante risalita.

Scorpione: attrazioni improvvise. A gennaio, giugno e nei primi giorni di dicembre il secondo segno d'Acqua potrebbe essere vittima di attrazioni improvvise verso delle nuove conoscenze, a prescindere dalla loro condizione sentimentale. Con Urano, Plutone, Giove e Saturno disarmonici per gran parte del 2021, ad essere sotto la lente d'ingrandimento saranno le finanze coi nativi che, gioco forza, dovranno serrare i cordoni della borsa.

Acquario passionale

Sagittario: progetti di coppia. Le storie sentimentali che hanno resistito ai continui scossoni del 2020 potranno fare il passo successivo nel prossimo anno, come mettere in cantiere un erede e/o convolare a nozze in particolar modo nei mesi di luglio ed agosto.

I progetti professionali più arditi, dopo un triennio particolarmente complicato, potrebbero finalmente essere attuati dai nativi, sebbene debbano calcolare scrupolosamente il dispendio economico che comporterà.

Capricorno: richiesta flessibilità amorosa. Nel menàge amoroso il terzo segno di Terra parrà vivere un anno all'insegna della flessibilità, e le richieste pregresse della dolce metà dovranno essere assecondate, dando dimostrazione che il lavoro non rappresenta più la loro priorità come negli anni scorsi. Con Saturno e Giove in Acquario sommato alla spinta rivoluzionaria di Urano di Terra, i nati del segno avvertiranno la voglia di catapultarsi su iniziative professionali alquanto rischiose, dove anche la loro identità lavorativa potrebbe rimetterci, quindi meglio evitare, rimanendo aggrappati alla propria zona di confort.

Acquario: passionali. A febbraio, maggio ed a cavallo tra agosto e settembre la passionalità in casa Acquario toccherà livelli record, con grande soddisfazione della dolce metà. Saturno e per svariati mesi Giove assieme a Marte, potrebbero far avanzare i progetti professionali del terzo segno d'Aria col vento in poppa e le finanze non saranno da meno.

Pesci: individualisti. Nelle faccende di cuore di casa Pesci sarà richiesta maggiore schiettezza nei confronti del partner, evitando qualsiasi dietrologia e diplomazia che nel 2020 hanno creato parecchio trambusto. Il compito astrale di Giove nel nuovo anno, soprattutto nel mese di maggio quando sarà diretto sulla loro orbita, sarà presumibilmente quello di rendere i nativi più collaborativi nel luogo di lavoro, evitando di assumere un mood individualista e saccente.