L'Oroscopo di domani 28 dicembre è pronto a dare un filo conduttore a cui attenersi nel primo giorno della settimana in arrivo. A nostra disposizione, come sempre, le predizioni astrali estrapolate dalle effemeridi quotidiane sapientemente interfacciate con vari segni.

In questo contesto ad essere interessati dalle previsioni saranno principalmente i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Come al solito iniziamo a dare qualche informazione sui simboli zodiacali migliori e peggiori del momento: a non avere quasi nessun problema nel corso della giornata saranno probabilmente Gemelli e Cancro, entrambi classificati con cinque stelle super-fortunate.

C'è da dire, comunque, che non tutti avranno il periodo a favore: nel nostro caso ad andare incontro ad un periodo decisamente impegnativo saranno coloro della Vergine e dell'Ariete, rispettivamente considerati "sottotono" e in giornata da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di lunedì segno per segno.

Classifica stelline 28 dicembre

Un nuovo lunedì è alle porte con, all'orizzonte, le solite incombenze e vicissitudini quotidiane da portare a termine. Allora la domanda è: come saranno gli astri del giorno in relazione al nostro segno? La risposta arriva puntuale come al solito dalla nostra nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 28 dicembre.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Bene, andiamo pure a mettere in evidenza la situazione generale sottolineando il transito astrale del giorno: la presenza della Luna in Gemelli, presente nel settore del segno di Aria già da questa domenica 27 dicembre.

In merito alla scaletta, al primo posto troviamo Gemelli e Cancro con altri due segni valutati a quattro stelle in seconda posizione. Andiamo pure a scoprire maggiori dettagli analizzando il resoconto quotidiano.

La classifica a stelline di lunedì per i segni da Ariete a Vergine:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 28 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

L'oroscopo del 28 dicembre al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un giorno un po' misero dal punto di vista della positività. Visto l'attuale cielo, poco congeniale a molti di voi del segno in quanto valutato con il "ko", si consiglia di stare un po' alla finestra ad osservare, senza fare nulla. Per i sentimenti, se non potete cambiare la testa della persona che amate, accettatela così com'è e condividete piacevolmente ciò che vi propone e vi accomuna, senza litigi inutili. Questo si che favorirà il vero amore! Single, inutile far finta di nulla, questa non è la vostra giornata. Qualcuno non sarà sincero con voi e sappiamo bene quanto tale atteggiamento possa irritarvi: andrete su tutte le furie nel sapere che la vostra fiducia è stata mal riposta!

Buon momento intanto per riconsiderare ciò che è successo in passato ed apportare alcune modifiche per migliorare abitudini e rapporti di amicizia. Nel lavoro, con Plutone in opposizione i vostri progetti a lungo termine potrebbero subire una battuta d'arresto. Improvvisamente, le difficoltà vi sembreranno maggiori dei vantaggi: potreste essere un po' angosciati o scontenti. Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche del 28 dicembre indicano che il prossimo lunedì sarà una giornata non male, ovviamente da prendere con la solita calma. Innanzitutto cercate di non farvi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere. Sappiate che tanti di voi avranno conforto e appoggio dalle amicizie, quelle vere e sincere: come dice il proverbio: "Chi trova un amico, trova un tesoro!".

In amore la Luna vi farà trascorrere questo lunedì in pace ed in armonia con voi stessi e con le persone che avrete vicino, tra cui il partner. Date soddisfazione alla persona con la quale avrete deciso di godere ogni attimo della vostra vita, ok? Single, il giorno trascorrerà rapido, comunicando una sensazione di benessere e serenità! Ritagliatevi del tempo da dedicare alla bellezza e alla cura del vostro corpo. L'amore forse sarà il grande assente ma non disperate; potrebbe spuntare una bella novità quando meno ve lo aspettate. Nel lavoro, avete doti naturali che vi permettono di trasmettere alle persone il vostro entusiasmo e la vostra conoscenza. Siete degli ottimi insegnanti e la presenza di astri parzialmente amichevoli aumenteranno le vostre capacità di dialogo e di comprensione verso i colleghi.

Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo preannuncia una giornata spettacolare, in primis per quanto concerne sentimenti e affetti in generale. Diciamo subito che non sarà perfetta nelle altre attività quotidiane, anche se legata alla positiva solita normalità. D'altronde, il vostro bel carattere e il vostro sorriso non potranno che favorirvi in eventuali situazioni traballanti. In ambito affettivo, in questa giornata potrete godere dell'appoggio della Luna in ottimo sestile a Marte in Ariete: per questo motivo l'umore sarà buono ed avrete voglia di vivere delle nuove emozioni con il partner. Di conseguenza, la persona amata non vi farà mancare nulla e sarà piena di attenzioni verso di voi.

Single, i rapporti con gli amici e le persone care saranno buoni e distesi, e anche il vostro atteggiamento nei confronti della vita sarà molto positivo. Il cielo, ben disposto verso il segno, di certo non farà mancare soddisfazioni personali o momenti molto piacevoli. Nel lavoro, con l'Astrologia così favorevole, vivrete un momento magico. Ottimo periodo per chi stesse iniziando una nuova attività, in particolare per chi ultimamente si è sentito un po' bloccato. Voto 9.

Oroscopo lunedì 28 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo di lunedì predice che inizierà alla grandissima il vostro primo giorno dell'attuale settimana. Quindi si profila un periodo decisamente al "top", anche grazie alle cinque stelline favorite dagli astri.

Non fatevi coinvolgere da pensieri negativi: potete usare la vostra mente per cose migliori... In amore, in questa giornata forse potreste decidere di mettere da parte dubbi e preoccupazioni e darvi alla pazza gioia, senza pensare a nulla se non al puro relax. Sicuramente in questo modo potrete godere in maniera piena e in massima tranquillità questo ultimo lunedì dell'anno. Single, per molti di voi potrebbe essere davvero il momento giusto per darsi da fare in ambito sentimentale. Inserendovi in ambienti ricchi di stimoli, troverete senz'altro più facile attaccar bottone con le persone che più vi piacciono. Dedicate nel frattempo un po' più di tempo a voi stessi, alla cura dell'aspetto oppure concedendovi un acquisto sfizioso: vedrete, vi sentirete al settimo cielo...

Nel lavoro invece, la benefica e frizzante Luna (questo martedì in arrivo nel segno), vi permetterà di iniziare la settimana in maniera positiva, davvero con il sorriso sulle labbra. I vostri colleghi saranno contenti di avervi accanto. Sapete bene come tenere alto il morale. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo del giorno prevede che partirà bene questa parte della settimana, positiva quel poco che serve ma decisamente poco stabile per molti nativi. Intanto, cercate di stare tranquilli; dovrà prevalere l'atmosfera spensierata, specialmente per coloro tra voi sempre "poco convinti" della fiducia da dare agli altri. In amore, splendida si annuncia la serata: sarà una ghiotta occasione per trascorrere ore piacevoli con il partner e con i vostri familiari.

Una notizia buona (per alcuni del segno) sta per arrivare: tra fine anno o nei primissimi giorni del 2021 la vita di qualche Leone potrebbe cambiare decisamente in meglio! Single, la giornata si aprirà con delle nuvole di tensione che poi nel primo pomeriggio lasceranno spazio al sereno, specie nel vostro cuore: sentirete esplodervi dentro un sentimento dolce e magico al tempo stesso, unito a un gran bisogno di affetto ed una gran voglia (quasi incontrollata) di passare del tempo con i propri cari. Nel lavoro, se lo desiderate potete prendere in mano le redini della vostra vita e tenerle saldamente in pugno. I pianeti non hanno proprio nulla in contrario, anzi, incitano a darsi da fare ed a pretendere ciò che vi spetta. Voto 8.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★.

L'oroscopo di domani, lunedì 28 dicembre, preannuncia un inizio settimana con il segno relativo ai frangenti "sottotono". Secondo l'Astrologia del giorno, riguardo il periodo, sono previste piccole incomprensioni a livello interpersonale: evitate di usare parole taglienti e siate chiari, piuttosto che protrarre all'infinito discussioni spesso irrilevanti in grado di sfinire entrambi. In campo sentimentale, fisico e buonumore influiranno benevolmente su tutte le vostre attività. Se voleste più romanticismo dal partner non fateglielo indovinare ma siate diretti e chiari, eviterete tante inutili attese e sicuramente esaudirà qualcuno tra i vostri desideri. Single, ci sono evidentemente delle cose da cambiare nella vostra vita, in questo periodo avrete senz'altro l'occasione giusta per dare una svolta alla vostra vita.

Tenere un profilo basso, visto il periodo "no", vi farebbe accettare il punto di vista altrui e tutto si aggiusterebbe a vostro favore. Nel lavoro, sarete piuttosto enigmatici e silenziosi, restii a prendere delle posizioni precise: sarà proprio questo atteggiamento a mettervi al riparo da fastidi e delusioni. Voto 7.

