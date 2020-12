Martedì 29 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre Sole, Mercurio e Plutone stazioneranno in Capricorno. Venere permarrà in Sagittario, così come Marte continuerà il moto in Ariete. Infine Nettuno proseguirà nell'orbita dei Pesci, come Urano rimarrà stabile nel domicilio del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: stacanovisti. Un martedì dove il secondo segno d'Acqua sembrerà avere una marcia in più sul fronte professionale, specialmente per le prime due decadi, che grazie al sestile tra il Luminare notturno e Marte parranno instancabili.

2° posto Pesci: incontri. Giornata ideale in casa Pesci per stringere nuove conoscenze affettive che, nascendo sotto l'opposizione Sole-Luna, potrebbero rivelarsi inizialmente spiazzanti per avere un epilogo favorevole tra qualche tempo.

3° posto Cancro: schietti. A causa del terzetto Sole-Mercurio-Plutone opposto, gli influssi lunari verranno quasi annientati in queste 24 ore, rendendo i nati Cancro particolarmente sinceri nelle loro esternazioni, tanto da sviscerare alcune verità scomode che, però, vanno dette.

I mezzani

4° posto Leone: affettuosi. Con la Luna nel segno che li precede e Venere nel loro Elemento, i nati Leone avvertiranno presumibilmente la voglia di manifestare con estrema naturalezza il loro affetto alle persone care e tale trasporto emotivo sarà ben apprezzato.

5° posto Bilancia: perspicaci. In questa giornata di fine anno il secondo segno d'Aria potrà, con tutta probabilità, contare su una buona dose di perspicacia nel ménage amoroso, dove riusciranno a intendersi con un solo sguardo col partner.

6° posto Sagittario: dettagli da rivedere. I lavoratori autonomi del segno, come dono sgradito del quadrato Nettuno-Venere, potrebbero accorgersi di qualche falla progettuale che deve essere sistemata il prima possibile in questa giornata, in modo da poter poi procedere spediti verso le mete prefisse.

7° posto Gemelli: punto della situazione. Tante le questioni in ballo, perlopiù lavorative, che da una parte possono inorgoglire i nativi ma dall'altra, inevitabilmente, li metteranno di fronte a una o più scelte alle volte complicate. In queste 24 ore, però, avranno la chance di fare il punto della situazione mettendo momentaneamente in standby il lavoro, così da giungere alle decisioni migliori già col subentro del nuovo anno.

8° posto Toro: a rilento. Il primo segno di Terra avrà buone possibilità di notare che le proprie faccende professionali avanzeranno a rilento, quindi sarà bene accontentarsi dei risultati raggiunti senza per forza incaponirsi nel volere di più. Amore in secondo piano.

9° posto Vergine: perplessi. Il comportamento ambiguo di un figlio potrebbe rendere perplessi i nati Vergine durante questo martedì, facendoli inveire contro lo stesso in maniera del tutto inopportuna. Sarà bene, accorgendosi di aver esagerato, fare ammenda in serata.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: lavoro flop. Il focus nativo del martedì sarà, c'è da scommetterci, orientato verso alcune nuove collaborazioni professionali che parranno meno competenti di come si erano presentate tempo addietro.

Ciò non farà affatto piacere al terzo segno di Terra, ma probabilmente avrà le mani legate per cambiare la situazione.

11° posto Acquario: in attesa. Ventiquattro ore dove i nati Acquario dovranno probabilmente fare i conti con un clima ostico sul fronte professionale, che sembrerà fare a pugni con la loro voglia di riscossa in questo settore. Sarà bene, però, attendere qualche settimana, anziché darsi per vinti in questa giornata.

12° posto Ariete: opportunisti. Il primo segno zodiacale, spinto dalla quadratura Marte-Plutone in 11ª casa, risulterà probabilmente opportunista nelle faccende amorose, facendo leva sull'ascendente che ha verso il partner per ottenere qualsiasi cosa gli passi per la testa.