L'Oroscopo del giorno 28 dicembre mette in primo piano la classifica stelline e le predizioni zodiacali di lunedì relative alla seconda metà dello zodiaco. Passiamo pertanto ad approfondire quali saranno i simboli astrali vincenti ad inizio settimana. Curiosi di scoprire se il vostro simbolo appartenga alla schiera di quelli sostenuti dalle stelle? Allora, cominciamo a dare soddisfazione a coloro appartenenti all'Acquario: al suddetto segno di Aria il periodo è stato valutato al "top del giorno", quindi massima positività disponibile. Buono il frangente anche per coloro nati in Pesci: si preannunciano al segno di Acqua abbastanza opportunità in campo sentimentale e affettivo in generale.

Tornando ai simboli astrali presi in considerazione in questa sede, a dover affrontare qualche difficoltà in più saranno coloro appartenenti al Capricorno. A proposito di ciò, le previsioni zodiacali di lunedì annunciano agli amici nativi del segno di Terra la quadratura in atto da parte di Urano e Marte.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo d'inizio settimana su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 28 dicembre

Eccoci giunti anche oggi ad un nuovo incontro con l'Astrologia, in questo frangente come sapete applicata ai segni dello zodiaco interessanti la seconda sestina da Bilancia a Pesci. Come sappiamo, la massima espressione del grado di positività attribuita ai singoli segni, ovviamente messi in relazione con la giornata in esame, è la classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sulla giornata di lunedì 28 dicembre.

Iniziamo allora immediatamente a mettere in evidenza l'intera scala dei valori creata in base alla qualità delle effemeridi di ogni singolo segno. In anteprima abbiamo svelato l'Acquario, in questo frangente considerato primo in classifica e meritatamente al 'top del giorno'. Adesso non rimane altro da fare se non mettere in luce il responso dettato dalle effemeridi di lunedì.

La scala di valori espressa dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★: Capricorno;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 28 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco le persone giuste per portare a buon fine qualsiasi impegno.

Gli astri prevedono in amore abbastanza tranquillità: riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalla persona amata. Usate il cuore al posto della testa, ok? Sappiate che certi sentimenti alla lunga potrebbero accusare i primi lievi cali con possibile diminuzione di desiderio o nella complicità di coppia. Nel lavoro, non mancheranno le occasioni per puntare ancora più in alto. Aspirare ad un'occupazione migliore potrebbe essere una buona idea, ma dovrete essere abili nel valutare le offerte più vantaggiose se ci sono oppure iniziare a cercare rovistando per altre strade. Voto 8.

♏ Scorpione: ★★★★. Il prossimo lunedì si prevede nella media per voi del segno, pur senza necessariamente essere assediati da pesanti negatività.

L'amore sarà il protagonista di questa giornata: siate premurosi e dimostrate i vostri sentimenti senza timore alla persona amata. Secondo le previsioni, per quanto riguarda la coppia dovrete cercare di instaurare un dialogo più aperto col partner: più vi conoscete, più il vostro rapporto andrà a gonfie vele. Non abbandonate la speranza di appianare eventuali spigolosità. Single, le stelle vi faranno un bellissimo regalo, poi però dovrete essere voi a far crescere un'eventuale storia d'amore. Una situazione promettente fuochi d'artificio potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia e finire... Calma, questo dipenderà solamente da voi. Nel lavoro, la vostra produttività sarà in netto aumento e i vostri superiori si accorgeranno del vostro impegno e delle vostre idee brillanti.

Potrebbe essere davvero una giornata in grado di fare la differenza. Voto 8.

♐ Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 dicembre al Sagittario indica che il prossimo lunedì sarà agevole, ottimo per la maggior parte di voi. In questo caso preparatevi a vivere un inizio settimana calmo e tranquillo, da seguire con un po' di attenzione in più nella parte mediana, poi tutto come da routine. In ambito sentimentale non mancheranno le occasioni per puntare ancora un poco più in alto. L'obbiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell'attenzione del vostro partner. Single, siete diventati decisamente più attraenti! A fronte di questa bella novità, vi sentirete certamente pronti ad affrontare tutte le sfide che l'amore avrà da offrirvi, anche quelle più impensabili.

La passione è già nell'aria, rimane solo da individuarla e poi riuscire a coglierla. Nel lavoro, seguite con fermezza i vostri obiettivi perché per strani che possono sembrare agli altri alla fine potrebbero davvero funzionare alla grande. Con l'aiuto delle stelle, alla fine dimostrerete di aver avuto ragione fin dal principio. Voto 8.

Oroscopo lunedì 28 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: ★★★. E' previsto sottotono questo vostro lunedì di avvio settimanale. Diciamo che la giornata senza dubbio porterà un po' di scompiglio tra le vostre cose da fare, messe in agenda nel periodo. In amore pertanto, non siate troppo scontati, ok? La persona amata ha bisogno della vostra attenzione, quindi invece di stare zitti chiedetevi cosa le farebbe piacere: adoperate un po' di fantasia, magari una sorpresa farebbe davvero la differenza.

A qualcuno non mancheranno di certo situazioni amorose eccitanti, certamente non esenti da rischi abbastanza difficili da sostenere: sicuri che il gioco valga "la candela"? Single, il momento non sarà certo dei migliori: per evitare di "tirarsi la zappa sui piedi" aspettate a fare quelle "famose avance" verso la persona che sapete, ok? Nel lavoro invece, i giochi sono fatti! Da ora in poi dovete solamente attendere, anche perché ciò che avete seminato a breve darà i suoi frutti. Avete risposte da ricevere o situazioni dubbie in evoluzione? In questo caso potrebbe allungarsi ancora di più l'attesa. Voto 7.

♒ Acquario: 'top del giorno'. In arrivo un giorno quasi certamente "spettacolare". La giornata d'inizio settimana partirà e terminerà alla grande con l'amore in primissimo piano.

La passione esploderà come d'incanto nella vostra vita rendendo indimenticabile ogni istante che trascorrerete col partner. A tanti di voi infatti sembrerà di vivere davvero in un sogno: divertitevi! In ambito familiare per chi avesse del tempo libero da sfruttare, visto che (purtroppo) non sarà proprio il caso di fare passeggiate all'aria aperta o di andare in giro a fare shopping, fare qualcosa di piacevole in compagnia di chi si ama... Single, calma e cercate di stare sereni: nulla di ciò che temete in realtà ha senso di essere. Pensate positivo cercando di dare maggior fiducia al futuro: presto arriveranno sorprese incredibili! Nel lavoro invece, potrebbe essere molto forte la voglia di andare "controcorrente": giocate bene le vostre carte evitando di farsi prendere da facili entusiasmi o dalla voglia di strafare, ok?

Voto 10.

♓ Pesci: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 28 dicembre predice un inizio settimana certamente ottimo, con belle prospettive da giocare in diversi comparti. In molti casi, visto il periodo favorevole e complice riuscirete a comprendere perfettamente i pensieri, le motivazioni e le aspettative delle persone che avete accanto. In amore tutto procederà senza tante seccature o intoppi: finalmente, più di qualcuno potrà godere della buona intesa con il partner, ovviamente con tutti gli annessi e connessi che senz'altro ne deriveranno. Soprattutto in ambito di coppia, visto il periodo favorevole e complice, riuscirete a comprendere perfettamente i pensieri, le motivazioni e i desideri del vostro partner. Single, il cielo sarà illuminato anche per voi, sappiatelo.

Nell’aria c'è già una bella sensazione di serenità ed armonia generale. Diciamo pure che era da tempo che non vi sentivate così felici: chi vorreste accanto per sempre se ne renderà conto in prima persona. Nel lavoro invece, se non vorrete farvi sfuggire delle occasioni importanti, dovrete assolutamente programmare tutti i vostri impegni anzitempo. Cercare di non essere dispersivi, ma agite direttamente a caldo. Voto 9.