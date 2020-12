Si avvicina il weekend per i dodici segni zodiacali. Scopiamo come andrà la giornata di giovedì 17 dicembre 2020 con i cambiamenti planetari di questa ultima parte del mese. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del giorno 17 dicembre

Ariete: sarà meglio tenersi lontano da discussioni in questa giornata, è possibile che ci siano delle complicazioni. Possibili incomprensioni anche in campo amoroso.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale questa giornata sarà interessante a livello sentimentale. I single, in particolare, potrebbero fare degli incontri importanti.

Qualcosa si smuove anche in campo lavorativo.

Gemelli: se la vostra relazione ha avuto inizio da poco tempo, o se di recente avete vissuto una crisi, bisognerà dare tempo alla persona amata. È importante anche riuscire a chiarire delle incomprensioni.

Cancro: giornata sottotono per il segno, bisogna avere pazienza a livello lavorativo, ma anche in amore. In particolare a livello sentimentale è possibile che nascano delle discussioni.

Leone: giornata giù di corda per quel che riguarda il campo amoroso, non riuscite a dare la giusta attenzione al partner. Per quel che riguarda il settore lavorativo sarà meglio rivedere il lato finanziario.

Vergine: possibili progetti in questa giornata, in particolare in campo sentimentale. Nuova forza anche a livello professionale, potrete provare a fare dei passi avanti.

Astrologia dei segni zodiacali

Bilancia: in campo sentimentale possibile ripresa per il segno, sarà meglio non pensare alle situazioni del passato nella giornata di giovedì 17 dicembre 2020. A livello lavorativo è il caso di agire.

Scorpione: possibili incomprensioni in campo lavorativo, cercate di mantenere la calma. In campo amoroso potrete vivere delle belle emozioni.

Sagittario: siete più accomodanti in campo sentimentale, ritroverete in questo modo l'equilibrio con il partner. In campo professionale potrete portare avanti i progetti nati negli ultimi tempi.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno la giornata potrebbe essere caratterizzata da attenzioni, cercate di non farvi coinvolgere in problematiche sorte in campo lavorativo, ma anche sentimentale.

Acquario: è un buon momento per i nati sotto questo segno, sia in campo amoroso che professionale. In particolare in amore, se da poco avete iniziato una relazione, avrete voglia di essere più passionali.

Pesci: non siate rancorosi ed in questa giornata potrete superare delle difficoltà, soprattutto se tenete a qualcuno. A livello lavorativo è possibile che alcune situazioni possano sbloccarsi.