L'Oroscopo dal 7 al 13 dicembre spalanca le porte per una settimana colorata e intensa. Le feste natalizie sempre più vicine, ciascun segno avrà il suo bel daffare in casa e in famiglia. Anche se dei programmi risultano sfumati, sarà possibile reinventare qualcosa di nuovo. C'è chi addobberà l'abitazione, chi si dedicherà alle grandi pulizie e chi dovrà concentrarsi sui propri doveri. Scopriamo cosa riservano le previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Lunedì che regala riscontri positivi, sia a livello professionale che personale. Sarete socievoli e cordiali, parlare con voi sarà molto interessante.

Andrà a gonfie vele anche la giornata di giovedì, che sembra promettere qualcosa in più. Attenzione al weekend che si presenta insidioso e ingarbugliato. Dunque, se dovete sostenere un colloquio, un test o un incontro galante, cercate di farlo nella prima parte della settimana.

Toro - Settimana da prendere con le dovute precauzioni del caso, poiché qualcosa di negativo aleggerà nell’aria. Dovrete essere prudenti e non dare niente e nessuno per scontato. Avrete a che fare con un collega presuntuoso o un capo dispotico, anche in famiglia potrebbero emergere dei litigi. La sfortuna scemerà verso giovedì, quindi non dovrete fare altro che temporeggiare. Delle occasioni o delle persone interessanti attraverseranno la vostra vita, ma dovrete fare attenzione a non lasciarvele sfuggire.

Gemelli - Dovrete lavorare moltissimo in questa settimana che si presenta gioiosa, ma al contempo dura. Possibili festeggiamenti, attenzione a non alzare troppo il gomito. Avrete molte cose da fare anche in casa, purtroppo le pulizie non si fanno da sole. C’è qualche nativo dei Gemelli che ha dei problemi di salute, in tal caso sarà bene cercare di prendersi cura del proprio benessere il meglio possibile.

Evitate di abbandonarvi alla sedentarietà e coinvolgete la famiglia o il partner negli addobbi di Natale.

Cancro - Il vostro sarà uno dei segni più fortunati di questa settimana che infiammerà il vostro spirito natalizio. L’8 dicembre, un’emozione o una sorpresa, vi allieteranno la giornata. Arriveranno quelle cose che avete acquistato online ed otterrete degli ottimi riscontri lavorativi, professionali o personali.

Davanti ad un bivio, finalmente saprete dove andare. Curate l’alimentazione e mangiate senza esagerare. una grande verità vi sarà rivelata.

Leone - La prima parte della settimana potrebbe riservare delle difficoltà alle coppie sposate e conviventi. Ci sarà da rivedere tutto, dalle questioni finanziarie a quelle più personali. Martedì, invece, ci sarà maggior movimento in casa, la vostra vita si accenderà di colori e calore, quindi vi riprenderete mentalmente. La fortuna sarà al vostro fianco nel weekend, in particolar modo la domenica, in tale momento potrete lasciarvi lo stress e la tensione alle spalle e imboccare dei percorsi nuovi.

Vergine - Dovrete lavorare sulla vostra concentrazione, perché senza il focus è difficile produrre qualcosa di buono.

Bandite ogni singola distrazione e ricavatevi un angolino dove poter lavorare o studiare in santa pace. Ogni giorno, durante questa settimana, ne vedrete delle belle. Qualche nativo della Vergine avrà modo di iniziare a seguire una nuova serie tv oppure di vedere una marea di film natalizi. L'amore sarà nell'aria, specie per chi ha la fortuna di uscire o di vivere sotto lo stesso tetto della persona amata. Lasciatevi andare alla passione e prendete la vita così come viene.

La settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Settimana incandescente e piena di emozioni, le attese volgeranno al termine. Qualche coppia è scoppiata di recente, ma potrebbero verificarsi dei ritrovamenti! Si prevedono delle giornate molto pungenti, ma riuscirete a scaldare il vostro cuore.

Trascorrerete delle belle serate spensierate e soprattutto rilassanti. Un bel film o un libro di Natale, vi distrarranno dalla cattiveria e dai mali presenti nel mondo. Concentratevi di più sulla famiglia e su voi stessi, ultimamente vi siete messi un po' da parte.

Scorpione - Questa sarà una settimana piena di impegni, progetti e aspettative. Sarete in trepidazione per un certo evento che dovrebbe verificarsi entro la fine del mese. Le stelle rivelano che succederà qualcosa in questi prossimi giorni. Dovrete fare attenzione a dove metterete i piedi, perché le possibilità che vi possiate far male, saranno piuttosto elevate. Andrà meglio nel privato, specie in famiglia o con il partner. Chi è solo vorrebbe avere qualcuno accanto, ma questi tempi non favoriscono gli incontri e le nuove conoscenze.

Sagittario - Lunedì e martedì sarete indaffarati in casa. Rispetto agli altri anni, queste saranno delle feste molto particolari e anche un pochettino dure. Sarete messi alla prova, quindi dovrete cercare di non deprimervi se delle cose non dovessero andare come sperato. La giornata più fortunata della settimana sarà quella di venerdì, ma anche per sabato è previsto qualcosa di buono per voi nativi del Sagittario. Anche se non potete recarvi dall'estetista o dal parrucchiere, non lasciatevi andare e curatevi ogni singolo giorno. Possibili mal di testa o di stomaco.

Capricorno - Settimana molto tranquilla e piacevole, le stelle non segnalano problemi particolari. In linea generale avrete degli impegni di lavoro o di famiglia, dovrete stare dietro a delle scadenze.

Sarà necessario ristabilire delle nuove regole, onde evitare problemi e scontri con gli altri inquilini della casa o con i vicini. Siete un segno molto attaccato alle tradizioni, perciò è probabile che martedì vi dedichiate all'albero di Natale o agli addobbi. Vi destreggerete tra i fornelli e gusterete tanti bei programmi in televisione. Le vostre serate saranno sfavillanti.

Acquario - In settimana avrete una serie di alti e bassi, infatti vi sembrerà di stare sulle montagne russe. Ultimamente vi sentite poco bene, forse soffrite di problemi gastrointestinali o di frequenti torcicolli. Dei viaggi sono saltati, quindi dovrete spremere le meningi per cercare di capire che cosa fare in vista delle imminenti festività.

Spazio agli addobbi natalizi, anche se forse non vi sentirete in vena, dovrete cercare di essere più positivi e fare uno sforzo in più. Grandi pulizie in vista, finalmente vi sbarazzerete delle cose che non vi servono più.

Pesci - Durante questa settimana allaccerete delle nuove amicizie virtuali e finirete per conoscere una persona molto interessante. Un ostacolo, che vi tormenta da tempo, sarà finalmente eliminato e tornerete a camminare fiduciosi verso un futuro roseo. L'amore di coppia farà faville, ogni legame verrà rafforzato. Qualcuno avrebbe dovuto sposarsi in questo mese e forse dei piani sono cambiati. Comunque sia, questa che trascorrerete, sarà una settimana intensa sia a livello professionale che personale.

Dentro di voi è in atto un'evoluzione che si manifesterà con l'arrivo dell'anno nuovo. Possibili festeggiamenti, sorprese o emozioni, state in guardia.