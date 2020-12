I giorni passano e l'atmosfera natalizia inizia a intensificarsi! Le prime lucine iniziano a illuminare i balconi e i negozi si abbelliscono di bellissime decorazioni. Non tutti, però, amano questo periodo, c'è chi si fa travolgere dallo sconforto e dal nervosismo. L'oroscopo di venerdì 3 dicembre metterà in evidenza le emozioni di tutti i segni zodiacali: Toro e Sagittario saranno lieti di poter condividere la loro gioia con altri, mentre Cancro e Leone dovranno trovare un modo per combattere la tristezza.

Per avere un quadro completo dei profili zodiacali di domani, sarà necessario osservare il cielo e i transiti planetari.

In particolare, sarà possibile notare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in opposizione a Giove, in opposizione a Saturno e in opposizione a Plutone. Di rilievo sarà anche la posizione di Venere che si troverà in trigono a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 4 dicembre dei dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 4 dicembre: Toro allegro, Cancro malinconico

Sarà una giornata un po' malinconica per il segno del Cancro, mentre il Toro approfitterà dell'atmosfera natalizia per coinvolgere tutta la famiglia. L'Ariete cercherà di migliorare la situazione economica e i Gemelli saranno alla ricerca di nuovi hobby da praticare.

Ariete: sarete concentrati sul vostro lavoro. Nonostante saprete di essere attivi ed efficienti, avvertirete il bisogno di stabilizzare la vostra situazione economica. Vorrete trovare un modo per migliorare la quotidianità e per potervi permettere qualcosa in più. Sarà un processo lungo, ma il vostro spirito d'iniziativa potrebbe esservi molto utile.

L'oroscopo consiglia di non aver paura delle nuove sfide: potreste imbattervi in importanti opportunità.

Toro: sarete entusiasti di questo periodo dell'anno e avrete voglia di fare qualcosa di bello assieme alla vostra famiglia. Amerete andare in giro per negozi e scegliere le decorazioni da comprare per la casa.

Non sarà solo un'occasione per migliorare l'atmosfera domestica, ma soprattutto sarà un modo per trascorrere più tempo tutti insieme. I bambini saranno felicissimi per questa iniziativa e la loro allegria accenderà gli animi di tutta la famiglia. Attenzione a non farvi buttare giù dai giudizi altrui.

Gemelli: avrete bisogno di allontanarvi dalla solita routine quotidiana. Lavoro, famiglia, amore e amici vi renderanno felici, ma non riusciranno a colmare il vostro bisogno di avere uno spazio totalmente personale. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di cercare qualche attività che vi trasmetta serenità e gioia. Potreste rispolverare passioni assopite o usare il web per andare alla ricerca di nuovi hobby.

La creatività sarà una risorsa da sfruttare!

Cancro: non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Vi sveglierete nervosi e poco inclini a portare a termine gli impegni della giornata. La vostra stanchezza vi spingerà ad abbandonare i progetti in corso e a cercare riparo nella comodità della vostra casa. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di provare a cambiare ritmi di vita. Delle piccole modifiche, infatti, potranno fare davvero la differenza e migliorare il vostro umore!

Oroscopo di domani 4 dicembre: Leone stanco, Scorpione indagatore

La Bilancia sarà molto vicina alla realizzazione dei propri sogni, mentre la Vergine deciderà di dedicarsi a nuovi progetti lavorativi.

Il Leone non riuscirà a sfruttare al massimo la sua energia e lo Scorpione vorrà delle spiegazioni dal partner.

Leone: vi sentirete un po' sottotono a causa di un sonno disturbato e poco ristoratore. Avrete bisogno di conservare le energie, ma gli impegni giornalieri eserciteranno molte pressioni. L'oroscopo di domani suggerisce di chiedere aiuto a chi vi sarà accanto. Non dovrete vergognarvi, gli altri saranno felici di starvi accanto e di darvi una mano. L'amore non avrà un ruolo prioritario in questa giornata, ma una persona speciale potrebbe entrare nelle vostre vite.

Vergine: ci saranno molti impegni da portare a termine, ma il lavoro avrà la priorità. Vi impegnerete al massimo perché saprete che, a breve, vi immergerete in nuovi progetti.

Avrete bisogno di serenità e tanta determinazione. Forse, alcuni ostacoli potrebbero scalfire la fiducia in voi stessi, però, circondandovi di persone giuste, ritroverete la forza di andare avanti. L'affetto del partner sarà fondamentale nella giornata di domani, anche se non lo darete a vedere.

Bilancia: avrete modo di sfruttare importanti opportunità. Finalmente, vi sentirete pronti a realizzare i vostri desideri più importanti. Avrete ancora della strada da fare, per, ben presto, potrete godere dei frutti del vostro lavoro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non dare ascolto a persone invidiose. Valutate sempre con attenzione i consigli ricevuti e mettere al primo posto la vostra felicità!

Potreste rimanere molto sorpresi davanti alla meschinità di alcune conoscenze.

Scorpione: cercherete l'affetto del partner perché avrete bisogno del suo supporto emotivo. Purtroppo, presto, vi renderete conto del suo atteggiamento distaccato e poco collaborativo. Proverete ad indagare, ma le sue risposte vi lasceranno con l'amaro in bocca. Potreste diventare molto insistenti e per questo infastidire la persona amata. L'oroscopo consiglia di riprendere l'argomento in un secondo momento, ma di non gettare completamente la spugna.

Previsioni astrologiche del 4 dicembre: Sagittario generoso, nuovo inizio per Pesci

Il Sagittario amerà passare del tempo con la persona amata, mentre il Capricorno preferirà concentrarsi sui suoi amici.

I Pesci saranno pronti ad un nuovo inizio e l'Acquario sarà eccessivamente permaloso.

Sagittario: dedicherete la maggior parte del vostro tempo alla relazione con il partner. Sarete felicissimi di trascorrere del tempo insieme e avrete voglia di condividere tutto. Darete vita a un'atmosfera allegra e leggera, dove saranno i sentimenti ad avere la priorità. La vostra generosità conquisterà la persona amata e la renderà desiderosa di migliorare il feeling di coppia. Condividerete questo obiettivo e vi impegnerete per farlo diventare realtà.

Capricorno: metterete in un angolo i rapporti sentimentali perché preferirete concentrarvi sul rapporto con gli amici. Avrete bisogno di confrontarvi con loro di fare qualcosa di divertente insieme.

Gli strumenti tecnologici saranno di grande aiuto per rimanere in contatto, ma preferirete guardare negli occhi gli altri. Una persona speciale potrebbe rivelarvi qualcosa di divertente. Potrebbe chiedervi di mantenere il segreto. Sarete in grado di farlo?

Acquario: non avrete voglia di ricevere critiche. Ogni parola fuori posto vi farà alterare e vi spingerà a rispondere in modo brusco. Non sarà facile mantenere le amicizie con questo atteggiamento. Le previsioni zodiacali consigliano di trovare la causa di ciò. Sicuramente, ci saranno delle preoccupazioni che non vi lasceranno tranquilli. Prima troverete una soluzione e prima tornerete quelli di un tempo. Se lo riterrete opportuno, potreste chiedere aiuto a qualcuno.

Pesci: questo 4 dicembre sarà un giorno molto importante per voi perché vi consentirà di lasciare la strada vecchia per percorrerne una nuova. Avrete un po' di paura a causa della novità, ma sarete pronti ad affrontare ogni tipo di sfida. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mostrarvi spontanei con gli altri. Non avrà senso, infatti, modificare il vostro carattere. Non importa il giudizio che le persone attorno avranno di voi, la cosa fondamentale sarà la vostra felicità.