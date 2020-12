L'Oroscopo di sabato 19 dicembre avrà in serbo tante novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, tra i transiti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione di Sole e Mercurio, Giove e Saturno, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, Marte sarà quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 19 dicembre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche del 19 dicembre: Toro travolto dalla passione, Cancro leale

Ariete: in ambito sentimentale, sarete un po' gelosi verso la persona amata. Avrete paura di essere sostituiti e per questo proverete ad indagare, a fondo, sui suoi sentimenti.

Non sarete pressanti, ma il partner intuirà subito i pensieri che vi passeranno per la mente. Una conversazione profonda e costruttiva sarà in grado di restituirvi il sorriso. L'oroscopo consiglia di non sacrificare la vostra empatia a causa dell'ansia e delle preoccupazioni.

Toro: non riuscirete a controllare i vostri sentimenti. Saranno così intensi da spingervi a realizzare una bellissima sorpresa per il partner. Amerete trascorrere del tempo insieme e cercherete di proporre attività divertenti da poter fare durante questo 19 dicembre. Avrete qualche piccola preoccupazione legata al lavoro, ma si tratterà di qualcosa di poco conto. Un pizzico di intraprendenza risolverà tutto.

Gemelli: in amore, cercherete qualcosa di serio. Non avrete voglia di dedicarvi a rapporti superficiali e senza futuro.

Ci terrete a mettere subito le cose in chiaro, ma la risposta che riceverete potrebbe lasciarvi con l'amaro in bocca. L'oroscopo di domani suggerisce di non perdere la fiducia nell'amore. Prima o poi incontrerete la persona giusta. Dovrete solo essere pazienti e non saltare le tappe.

Cancro: sarete degli amici leali e sinceri. Cercherete di fare di tutto per andare incontro alle persone a cui volete bene.

Avrete sempre una parola giusta da donare e un sorriso per confortare. La vostra sensibilità vi consentirà di comprendere i sentimenti degli altri senza difficoltà. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non sottovalutare il vostro benessere personale. A volte, un po' di egoismo non guasta.

Oroscopo di sabato 19 dicembre: Leone combattivo, Vergine creativa

Leone: vi impegnerete per far funzionare la vostra relazione amorosa, ma non vorrete scendere a compromessi. Preferirete affrontare eventuali discussioni a testa alta piuttosto che rimandarle in un momento successivo. Il partner, forse, non apprezzerà questo lato battagliero, però, voi sarete fieri della vostra personalità. Attenzione a non esagerare con eccessive prese di posizione.

Vergine: la vostra creatività diventerà brillante e imprevedibili. Amerete darete vita a qualcosa di nuovo. Cercherete materiali adatti per realizzare bellissimi regali di Natale. Il vostro obiettivo sarà quello di trasmettere calore e affetto tramite il vostro impegno. Sarete molto stimati per questo.

La situazione in famiglia sarà distesa e armonica. Riceverete affetto e dolcezza dal partner. Attenzione a non idealizzare troppo i rapporti con gli altri.

Bilancia: vi getterete a capofitto nel vostro rapporto di coppia. Sarete molto esigenti con il partner e vorrete ricevere molteplici attenzioni. Per quanto riguarda il lavoro, sarete concentrati sulle mansioni da svolgere, ma non permetterete allo stress di rovinare la vostra giornata. Cercherete di dare il giusto peso al rapporto con i colleghi: non li considererete degli amici, ma non disdegnerete conversazioni pacifiche e serene

Scorpione: avrete delle idee molto brillanti, ma sarete molto timorosi nei confronti del giudizio degli altri. Non accetterete, con facilità, critiche e suggerimenti e tenderete a chiudervi in voi stessi.

Le previsioni zodiacali di domani consiglia di non tenere tutto dentro: sarà fondamentale esternare i vostri sentimenti e essere più disinvolti nei confronti di un eventuale fallimento. In questo modo, potrete affrontare la giornata con più serenità.

Previsioni zodiacali di domani 19 dicembre: Capricorno determinato, Pesci vivaci

Sagittario: avrete la sensazione che il fato stia remando contro di voi. Ogni cosa che farete sfocerà in un buco nell'acqua. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non prendervela con il destino, ma di analizzare le vostre azioni. Probabilmente, non state scegliendo le battaglie giuste. La cosa migliore sarà seguire le vostre passioni e lottare per ciò che riterrete davvero importante.

Capricorno: cercherete, in tutti i modi, di superare i vostri limiti.

Vorrete raggiungere il successo nell'ambito lavorativo, ma vi renderete conto che ci saranno molti ostacoli da combattere. In alcuni momenti, avrete la tentazione di arrendervi e di gettare la spugna, ma partner e amici vi infonderanno tutto il coraggio necessario. L'oroscopo consiglia di approfittare di questo clima di festa per sprigionare tutto il vostro ottimismo.

Acquario: sarà un periodo molto positivo per la vostra vita familiare. Darete il meglio di voi e vi sentirete circondati da tutto l'affetto possibile. Il vostro impegno vi ha permesso di raggiungere un equilibrio personale che si è riversato anche nel rapporto con gli altri. L'oroscopo consiglia di migliorare la vostra organizzazione quotidiana. Questo vi aiuterà con gli impegni lavorativi e scolastici.

Potrà sembrare qualcosa di poco conto, ma ridurrà molto del vostro stress.

Pesci: il vostro ottimismo contagerà tutte le persone circostanti. Amerete confrontarvi con amici e famigliari e dedicare loro delle bellissime sorprese. Purtroppo, l'atteggiamento del partner vi lascerà di stucco. Non capirete il perché del suo recente distacco. La cosa migliore sarà affrontare il discorso a testa alta, senza permettergli di lasciare questioni irrisolte. La vostra perseveranza darà degli ottimi risultati.