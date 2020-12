Il secondo fine settimana di dicembre 2020 prevede una situazione sentimentale positiva per Scorpione e Vergine che saranno in vena di effusioni. Posizione invece non ottimale per il Cancro: Saturno, Plutone e Giove portano insicurezza sul lavoro, i nati nel segno dovranno mettere da parte la loro sensibilità per dimostrare quanto veramente valgono. Ottime opportunità per l'Aquario grazie al Sole in Ariete che conferisce tante idee e nuovi spunti. Di seguito l'Oroscopo per il 12 e 13 dicembre segno per segno.

Oroscopo per il weekend: Cancro affidabile, Ariete bloccato in diversi ambiti

Ariete: la tensione nell'aria è evidente, vi sentite sopraffatti dalle incombenze di tutti i giorni e vuoi la situazione che stiamo tutti attualmente attraversando, non siete riusciti a prendervi neanche qualche giorno di meritate ferie.

D'altro canto anche la vostra attuale occupazione sembra non soddisfarvi più come prima, attendete periodi più fortunati per tentare la sorte e cercare di stravolgere la vostra vita. Meglio già dalla prossima settimana.

Toro: durante la settimana vi siete ritrovati al centro di diatribe che non siete riusciti ad affrontare con la giusta forza. Al momento, infatti, preferite concentrarvi sul lavoro e sulla vostra crescita personale. Non riuscire a prendere una posizione chiara potrebbe portarvi in futuro ad avere discussioni altrimenti evitabili. Il consiglio dell'Oroscopo è quello di non scordarvi di queste situazioni ancora in ballo.

Gemelli: quando vi mettete qualcosa in testa è difficile smuovervi dalla vostra posizione, soprattutto quando si parla di qualcuno che non vi va particolarmente a genio.

Questo però non è assolutamente il periodo giusto per litigare: la Luna in opposizione al vostro segno vi renderà particolarmente polemici. Prima di lanciare qualche frecciatina pungente provate a dirigere questo nervosismo altrove, ad esempio nello sport.

Cancro: sarete un prezioso amico per quelli che hanno la fortuna di rientrare nella vostra ristretta cerchia di amicizie a cui tenete molto.

In ambito lavorativo avrete molte idee per la mente, in particolare nuovi progetti che richiederanno nervi saldi e grande pazienza, doti che vengono spesso minate dalla vostra estrema sensibilità. Cercate di mantenere una visone d'insieme per raggiungere il vostro obiettivo finale.

Previsioni zodiacali dal 12 al 13 dicembre: Leone pieno d'impegni, Scorpione arrugginito

Leone: durante la settimana siete stati il punto di riferimento di molte persone che hanno chiesto il vostro aiuto, ciò vi ha portato via molte energie. Nel weekend cercherete di recuperare questo tempo impiegato per gli altri, in modo da poter così rimettervi al paro. Per chi si è da poco ripreso da un'influenza il consiglio è quello di non esagerare con il lavoro. Tutto sommato rimane comunque un periodo positivo, favoriti gli incontri amorosi.

Vergine: grande romanticismo e passione per la Vergine che vede finalmente il sogno di una vita concretizzarsi sempre di più, molte coppie stanno decidendo di fare un passo successivo nel rapporto di coppia. Avrete molta voglia di trascorrere del tempo in casa con i vostri cari e magari dedicarvi alla cucina, sarà fortunato chi vi avrà intorno e potrà assaggiare le vostre creazioni!

Bilancia: sono giorni che in casa combinate un guai uno dietro l'altro, per chi non è esperto nel fai da te farebbe meglio a rivolgersi ad un professionista del mestiere: rischiereste di spendere il doppio! Sono favoriti i rapporti personali, avrete modo di risentire una persona a cui pensavate da tempo ma che per un motivo o un altro non sentivate più. Attenzione invece a chi cercherà di farvi perdere la pazienza, la mossa vincente sarà ignorarli.

Scorpione: avrete un gran desiderio di rimettere in moto i muscoli dopo diverso tempo di vita sedentaria, il fatto di non poter frequentare la palestra vi aveva arrestato. Inizialmente il vostro corpo avrà bisogno di riprendersi dopo il periodo di fermo. Dal punto di vista sentimentale andrà benissimo: la Luna nel segno vi renderà romantici e particolarmente comprensivi con il partner.

Tanta la creatività a cui dovrete giustamente permettere di manifestarsi.

Andamento del fine settimana per i segni zodiacali: Capricorno diligente, Pesci agitato

Sagittario: non le manderete a dire a nessuno, il vostro essere senza filtri vi renderà amati da molti ma anche contestati da tanti altri: è il prezzo da pagare per chi come voi ama vivere senza maschere. Il secondo weekend di dicembre seguirà la scia positiva della settimana appena passata; tanto ottimismo e grande passione. Potrete anche osare in nuovi ambiti: non esitate a lanciarvi in nuove esperienze!

Capricorno: nel mese precedente avete passato momenti particolarmente tosti: molte sono state le situazioni non andate a buon fine, soprattutto in ambito sentimentale. Questo weekend vedrà raggiungervi delle piccole ma importanti soddisfazioni, frutto dei vostri enormi sforzi e sacrifici.

Anche se vi sembrerà di aver perso molto tempo inutilmente, questa nuova versione di voi stessi difficilmente vi farà ricommettere gli stessi errori del passato.

Acquario: quando in casa c'è qualcuno che rompe sbadatamente le cose, c'è qualcun altro che purtroppo aggiusta e questo sembrerà proprio il vostro compito cari amici dell'Acquario. Sarete le persone più ricercate tra consorti e figli che vi vedono come punto di riferimento. Continua però il periodo di grande creatività grazie anche al Sole e Mercurio in posizione favorevole.

Pesci: weekend tutto sommato positivo anche se ancora non siete nel massimo delle vostre forze, colpa dei pianeti che attualmente non trovano una collocazione positiva per il segno. Vorrete concedervi qualche sfizio in vista del Natale, l'Oroscopo consiglia di dedicarvi proprio allo shopping per cercare almeno di attutire questo senso di intorpidimento generale.