L’Oroscopo dal 14 al 20 dicembre è pronto a rivelare come sarà questa settimana. A poca distanza dal Natale, molti segni avranno modo di esplorarsi interiormente e chiudere degli affari o questioni di un certo spessore. In linea di massima si prevede una settimana stressante in cui dover dare il massimo senza indietreggiare, specialmente se si vorrà essere liberi nel periodo delle feste. Il 17, data molto importante a livello astrale, Saturno uscirà dal Capricorno e tante situazioni si capovolgeranno totalmente. Amore, famiglia, salute, soldi, lavoro, tutto ciò sarà posto in gran risalto nei prossimi giorni, dunque, scopriamo cosa prevede l’oroscopo settimanale nel dettaglio.

Oroscopo settimanale dall’Ariete al Cancro

Ariete - Settimana florida di emozioni e sensazioni, sarete pronti per l'avventura! Entro la fine dell'anno qualcosa di epocale accadrà. Se nelle scorse giornate ci sono state delle disfatte, in settimana vi prenderete una bella rivincita. Possibili telefonate o email importanti, specie per chi attende un esito o una risposta. Chi è in cerca di un'occupazione dovrà rivedere le proprie ambizioni e rimettersi in gioco. Evitate gli sforzi eccessivi, in questo periodo il vostro corpo risulta alquanto delicato e fragile. Non saranno da escludersi degli inviti, ma dovrete tenere a bada l'ansia.

Toro - Qualcosa rinascerà in questa settimana, in cui potreste prendere una decisione definitiva. Avrete un recupero parziale, per cui sarà meglio non fare le cose di corsa.

Evitate le ore piccole e sistemate l'alimentazione che attualmente risulta sballata. Purtroppo avrete delle giornate pesanti, infatti la stanchezza vi coglierà già nel primo pomeriggio. A farvi sentire poco in forma sarà lo stress accumulato di recente. Ci saranno dei problemi da risolvere e delle discussioni da affrontare, tuttavia cercate di farvi scivolare le cose di dosso.

Qualcuno sarà impegnato nella ricerca del regalo perfetto, ma tenete presente che conta il pensiero.

Gemelli - Settimana che metterà in crisi alcune vostre certezze. La stanchezza prevarrà, ma presto otterrete la ricompensa che meritate. Potrebbero esserci dei dubbi d'amore e finirete per mettere alla prova il vostro partner, ma cercate il più possibile di evitare polemiche e complicazioni.

Dei cambiamenti risultano in programma in questa settimana che vi regalerà un weekend speciale. Chi è solo potrà esporsi, anche se il periodo non riserva tante occasioni per farlo. Dovrete tenere sotto controllo il portafogli, ci saranno delle spese fondamentali da sostenere. Per quanto riguarda la salute, cercate di dormire di più.

Cancro - Settimana molto speciale e raggiante, dato che saranno in arrivo delle stelle migliori. L'uscita di Saturno dal Capricorno, nel giorno 17 dicembre, sarà alquanto significativa, dato che vi libererete per sempre di quella sfortuna che vi ha perseguitato in questi ultimi anni. Andrà tutto a gonfie vele nel lavoro e in amore aspettatevi delle buone opportunità e delle gradite rivincite. Avrete degli influssi dinamici che vi renderanno più consapevoli delle vostre azioni.

La vostra pelle risulterà splendente, così come la forma fisica, inoltre tornerete a dormire sogni sereni. Recupero psicofisico, sono previste delle emozioni in più nel weekend.

Predizioni dell’oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Settimana in cui vi sentirete più focosi e passionali. Saranno favoriti gli incontri e le nuove conoscenze, anche se sarà meglio andarci cauti. Avrete un ottimo cielo per quasi tutte le situazioni. Nel lavoro/studio giungerà qualcosa di notevole, da non lasciarsi scappare assolutamente. La situazione generale risulterà ancora stressante, ma sarete pronti ad affrontare ogni intoppo a testa alta. Curate l'alimentazione: fate una settimana di dieta detox e non cedete al richiamo della sedentarietà. Evitate di prendere degli impegni gravosi e fate attenzione agli sbandamenti.

Vergine - Avrete una settimana piena di riflessione e ripensamenti. Bene o male, uscirete fuori da quella situazione spinosa che vi sta tormentando da un po' di tempo. L'amore sarà nell'aria, soprattutto per i single più intraprendenti. Nel lavoro/studio non saranno da escludersi delle buone offerte da cogliere al volo. Le storie nate per gioco troveranno una fine definitiva. Tutto ok per le coppie di vecchia data. Potrete fare affidamento sulle vostre forze, ma occhio alle arrabbiature: le stelle dicono che qualcuno vi farà perdere la pazienza. Sarà una buona settimana per ripristinare un progetto e fare corsi o terapie.

Bilancia - Settimana che parte con qualche agitazione, dove dovrete cercare di mantenere sotto controllo le sensazioni. Chi, in passato, ha avuto modo di fare un buon lavoro, potrebbe ricevere un nuovo incarico oppure togliersi delle soddisfazioni.

Avrete un periodo molto stimolante a livello professionale, specialmente se ci sono dei progetti o delle aspirazioni alla base. Qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto, probabilmente un familiare o un collega. Sarete intraprendenti e carismatici, quindi tutti i problemi potranno essere risolti. Per quanto riguarda la salute, sarà una settimana favorevole per le cure, le diete e il fitness.

Scorpione - Nei prossimi giorni avrete dalla vostra parte un'ottima dose di buona volontà, che vi spingerà a fare molto di più del consueto. Non passerete inosservati e ogni miglioramento risulterà privilegiato. State vivendo un momento particolare della vostra vita e forse ci sono delle scelte importanti da compiere. Nella prossima settimana avrete delle giornate conflittuali e altre più rilassate.

La salute risulterà in recupero, la vostra mente sarà forte e reattiva. Chi cerca un lavoro, o desidera lanciarsi in nuove esperienze, avrà modo d'inviare i curriculum e di sostenere dei colloqui. Dei problemi familiari, economici o lavorativi vi toglieranno il sonno.

Previsioni astrali della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Piccoli contrasti sulle questioni di coppia o matrimoniali. La prossima sarà una settimana un pochino ingarbugliata. Qualcuno potrebbe ostacolarvi o infastidirvi, molto probabilmente finirete per prendervela per una cosa da poco. I nativi del Sagittario tendono ad avere la testa tra le nuvole e a pensare a troppe cose. Sarà bene seguire un'alimentazione equilibrata, specialmente in vista del Natale e del Capodanno, in cui si prevedono grandi abbuffate.

Dovrete essere molto pazienti e perseveranti, il successo si coltiva giorno per giorno. Prudenza con il denaro: avete già speso molto!

Capricorno - Sarà bene tenersi alla larga dalle storie d'amore finite o ingarbugliate. In settimana dovrete cercare di risolvere un contenzioso particolare, ma cercate di non strapazzare troppo il fisico e la mente. La situazione astrologica risulterà migliore tra martedì e mercoledì, quando la Luna sarà nel vostro segno. Sentirete l'esigenza di prendervi una pausa dal solito tran tran e dal lavoro, sarete fin troppo esausti. Entro il fine settimana un'occasione potrebbe bussare alla vostra porta. Qualcuno o qualcosa vi farà arrabbiare, ma potreste essere voi ad accendere la miccia della provocazione. Liberatevi di alcune responsabilità e pensate di più al vostro benessere.

Acquario - Settimana perfetta per risolvere ogni problema di coppia e di famiglia. Attenzione ai contrasti che potrebbero verificarsi in queste prossime giornate, in cui la Luna si ritroverà a fare una capatina anche sul vostro segno. Avrete un venerdì combattivo e pieno di forze, ma attenzione all'ansia che rischierà di appesantirvi la mente. Dovrete cercare di rimanere sereni e di fare le cose con calma. La stanchezza si farà sentire nel weekend, dunque sarà il caso di fare una pausa e fermarsi. Limitatevi in tutto e cercate di riposare!

Pesci - Siete un segno abituato ad avere la meglio, ma in questa nuova settimana sarà meglio cercare di evitare le discussioni. Questo è un periodo molto incerto a livello lavorativo o scolastico. Con i colleghi non andate d'accordo o forse desiderate lavorare altrove.

Prendervi una pausa di riflessione vi aiuterà a capire che strada volete percorrere. Per quanto riguarda l'amore, le storie di lunga data avranno modo di organizzare qualcosa d'importante e soprattutto piacevole. I contatti risulteranno favoriti, quindi non fatevi incatenare dall'incertezza e dalla vostra eterna timidezza. Riducete o bandite il consumo di dolci e salumi.