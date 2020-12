Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 14 dicembre 2020. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del giorno 14 dicembre

Ariete: a livello sentimentale non mancherà energia in questo inizio di settimana, potrete vivere delle belle emozioni. Anche i single presto decideranno di mettersi in gioco, saranno favoriti i nuovi incontri.

Toro: a livello lavorativo avreste voglia di novità, di nuovi stimoli, ci sono stati invece dei rallentamenti. In campo amoroso se una relazione non vi soddisfa più, dovrete capire come trovare una soluzione.

Gemelli: cercate di evitare spostamenti in questa giornata, gli incontri non sono favoriti. A livello lavorativo è possibile che giungano delle novità per il segno.

Cancro: possibili iniziative per i nati sotto questo segno zodiacale, non mancherà il successo nei prossimi mesi. Nel lavoro, se avete quindi delle idee, sarà meglio proporle.

Leone: possibili malintesi in campo amoroso, cercate quindi di essere chiari il più possibile, in questo modo potrete di ottenere la fiducia delle persone che amate. Possibili passi avanti nel lavoro.

Vergine: a livello amoroso in questa giornata si sbloccherà qualcosa di importante per voi, riuscirete finalmente a chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso. Per quel che riguarda il lato professionale, sarà possibile trovare delle soluzioni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: non mancheranno idee in questa giornata, sarà meglio, a livello lavorativo, mettersi in gioco il più possibile. Per quel che riguarda l'amore, invece, è possibile che nascano degli scontri, sarà meglio gestirli con tranquillità.

Scorpione: possibili problemi amministrativi per il segno, sarà meglio ritrovare un equilibrio.

Se ci sono dei dubbi in campo sentimentale, in questa giornata potrete superarli.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale è in arrivo un periodo di rivoluzione, soprattutto lavorativa. In campo amoroso, dovrete dare più attenzione al partner, senza scaricare la tensione vissuta in altri ambienti.

Capricorno: avete bisogno di svagarvi, trovate del tempo per voi, dedicatevi alle vostre passioni.

In campo lavorativo sono in arrivo delle novità, se qualcuno vi farà una proposta sarà meglio accettare.

Acquario: in arrivo delle nuove situazioni a livello sentimentale. Mentre alcune difficoltà nate sul lavoro presso troveranno delle soluzioni.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale questa giornata potrebbe avere un tono polemico. In particolare nel settore amoroso sarà meglio non esagerare.