Si conclude il weekend dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di domenica 13 dicembre. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo lavorativo è possibile che ci siano dei miglioramenti, infatti arriveranno delle notizie. Risposte interessanti anche per quel che riguarda il campo sentimentale.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata sarà sottotono, ci saranno delle questioni complicate da gestire e questo porterà della malinconia. Attenzione ad alcune problematiche legate al lato economico.

Gemelli: in campo lavorativo è un momento di recupero, potrete iniziare a fare dei passi avanti e riprendere dei progetti lasciati negli ultimi mesi.

Per quel che riguarda il settore sentimentale, le relazioni nate da poco tempo è possibile che subiscano soluzione positiva.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale che non hanno ancora trovato l'anima gemella, la giornata di domenica 13 dicembre sarà interessante per quel che riguarda le nuove conoscenze. Anche in campo lavorativo è una giornata positiva, sfruttate le stelle dalla vostra parte.

Leone: giornata appagante per il segno, in campo sentimentale se c'è qualcuno che vi interessa, è il momento di farsi avanti. Sorvolate sulle polemiche, in questo modo potrete mantenere al meglio il vostro rapporto. Siate cauti a livello lavorativo.

Vergine: siate prudenti in amore, è possibile che alcuni rapporti possano risultare in bilico in questa giornata.

Per quel che riguarda il lato lavorativo se pensate di avere delle buone idee, sarà meglio proporle.

Astrologia per i segni zodiacali

Bilancia: giornata stancante per il segno, ma con Mercurio dalla vostra parte potrete recuperare energia già in serata. Per chi decide di iniziare un nuovo amore, è importante che gestisca il rapporto con prudenza.

Scorpione: giornata che vi vede distratti, in particolare sul lavoro.

In campo amoroso è possibile portare avanti le nuove relazioni.

Sagittario: ci saranno delle questioni familiari da affrontare in queste giornate, sarà meglio non aspettare troppo e chiarire queste situazioni. Per quel che riguarda il campo amoroso, invece, ritorna la calma, ma cercate di non agitarvi troppo.

Capricorno: possibili nuove conoscenze per il segno, fate dei passi avanti in amore, senza guardarvi indietro.

Acquario: ripresa in campo sentimentale, ma prima di iniziare una discussione riflettete bene, per evitare incomprensioni.

Pesci: in questa giornata bisogna essere pazienti, prima di chiudere una relazione, sarà meglio riflettere e comprendere il tipo di rapporto che si vuole avere.