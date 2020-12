L'Oroscopo del giorno 15 dicembre è pronto a svelare come sarà la giornata di martedì. In evidenza quest'oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e, come da prassi, le immancabili previsioni astrologiche riservate agli ultimi sei segni. A fare da anello della bilancia tra positività e negatività saranno due transiti astrali molto interessanti: l'entrata della Luna in Capricorno e il passaggio di Venere in Sagittario. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del giorno? Diciamo subito che tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci ad avere il massimo supporto da parte delle effemeridi del periodo saranno solo tre segni: Capricorno, Scorpione e Sagittario.

Periodo discreto sia in campo sentimentale come anche nelle attività di lavorative per i nati in Bilancia e Pesci, nel contesto valutati in giornata a quattro stelle.

C'è da dire comunque che non tutti avranno il periodo a favore: in questo caso le previsioni zodiacali di martedì annunciano un frangente poco congeniale a coloro nativi dell'Acquario, purtroppo sotto stress da particolari confluenze astrali non troppo facili da arginare. Allora cosa fare e come comportarsi questo martedì? Scopriamolo insieme andando a mettere in evidenza la scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le predizioni segno per segno.

Classifica stelline 15 dicembre

Il rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia in merito alla giornata di martedì è disponibile per essere visionato.

A condensare positività e negatività del periodo, come al solito è la nuova classifica stelline interessante la giornata del 15 dicembre. Abbiamo già anticipato in apertura l'ottimo periodo pronosticato ai segni relativi a Capricorno, Scorpione e Sagittario. A seguire i migliori in scaletta tutti gli altri, ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato.

A questo punto passiamo direttamente a togliere il velo dal responso offerto dall'Astrologia del giorno.

La classifica di martedì per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Sagittario - Venere nel segno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: NESSUNO;

★★: Acquario.

Previsioni astrologiche del 15 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

La giornata di martedì prevede in risalita la situazione sentimentale. In molti assisterete ad una valida ripresa dei rapporti, migliorerà il desiderio di amare e la volontà di mettere su qualcosa di definitivo. Appuntamento col sentimento anche se siete reduci da una recente separazione: questo è un periodo valido per cercare di costruire nuove intese o, se lo desideraste, conoscere gente nuova e più stimolante. E per le coppie sane? Bene, per quei legami che non presentano crepe sono in arrivo nuovi progetti da fare insieme. Nel lavoro intanto, le idee e l'originalità in questa giornata di routine non mancheranno. Vi sveglierete abbastanza bene, sarete adrenalinici e carichi di energia quanto basta. Indirizzatela verso le cose che dovevate già aver portato a termine da tempo, sarà l'occasione giusta per farlo.

Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★. Le previsioni zodiacali sono certe che possa esserci un periodo di ripresa generale per voi del segno. Anche per l'amore qualcosa di nuovo bolle in pentola, con la passione a fare da protagonista indiscussa. A gonfie vele i sentimenti quindi, come pure la famiglia e alcune belle amicizie: quest'ultime senz'altro torneranno a essere in primo piano. Questi ultimi sei-sette mesi di quest'anno sono stati piuttosto faticosi, ma ora dovete assolutamente recuperare, in ogni ambito. Sarà molto importante evitare di dare ascolto a qualche strano pensiero: sappiate che la gelosia non paga, peggio che peggio un tradimento... Nel lavoro, garantito un periodo di eccezionale vigore con vitalità e grinta in decisiva ascesa.

Sì quindi al tempo libero, allo sport e a tutte le attività che richiedono coraggio oppure che necessitano di tempestività e forza fisica. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 15 dicembre al Sagittario indica ottimo il periodo. La presenza di Venere, in arrivo nel segno questo martedì alle ore 16:21, darà certamente una forte spinta alle situazioni sentimentali, alla famiglia e anche ai rapporti interpersonali. Finalmente è possibile ricevere risposte o conferme a quelle situazioni che fino ad un paio di mesi fa sembravano difficili da ottenere. Se siete tra coloro che vi sentite vittima di una incomprensione, sappiate che l'amore premia i più coraggiosi: osate, perché avrete le spalle coperte da astri generosi!

Nel frattempo da non perdere di vista i vostri veri obiettivi: ecco due giornate (questa di martedì e quella di mercoledì) davvero eccellenti. Agite con decisione. Nel lavoro, avrete un'ispirazione elevata che vi permetterà (forse) di superare dubbi circa una mansione affidata tempo addietro. Sarete all'altezza? Voto 9.

Oroscopo martedì 15 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): 'top del giorno'. Questa parte della settimana senza dubbio sarà portatrice di tangibili riscontri positivi in diversi campi. Una splendida Luna nel segno porterà una ventata di aria nuova nei rapporti d'amore dando la possibilità di trovare soluzioni accettabili a coloro in crisi. Una marea di occasioni si apriranno davanti ai vostri occhi.

La luna nel vostro segno zodiacale garantirà una bella comunicazione. Arriveranno risposte positive dopo mesi di cambiamenti, forse anche chiusure definitive: se così fosse, per alcuni nativi sarebbe un motivo in più per rinascere, sentimentalmente parlando. Nel lavoro intanto, la giornata sarà propizia a livello economico. Le finanze saranno dunque quasi al top visto che le vostre ultime scelte sono state positivamente confermate. Questo periodo risulterà favorevole anche per coloro con lavoro in proprio. Voto 10.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★. Le previsioni astrali sul periodo indicano una giornata strana: rimandate a domani se potete ogni impegno importante. L'abilità del periodo starà nel fare buon viso a cattivo gioco: rallentamenti e problematiche sono state pane per i vostri denti nel corso degli ultimi mesi, allora accettate pure di buon grado una novità che sta per arrivare a breve.

Questo martedì e poi anche il mercoledì seguente, parlando in generale, sarebbe meglio per voi che pesaste ogni parola: sappiate che il nervosismo dominerà su tutto. Prima che arrivi Natale dovete ad ogni costo cercare di ritrovare un po' più di tranquillità interiore: vi manca da morire quel dolce tepore di sereno, per questo farete il possibile per riaverlo indietro, ok? Nel lavoro, la competenza acquisita sul campo, il bagaglio delle conoscenze e tanto altro, insomma tutto ciò che forma l’esperienza professionale potrà davvero fare la differenza in questo periodo. Voto 6.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo del giorno 15 dicembre sottolinea il fatto che mai come in questo periodo siete stati così carichi di energia positiva.

Periodo molto creativo anche per chi può o vorrebbe avere un figlio, per chi può o vorrebbe rimettersi in gioco nella propria attività. Ottima la giornata per chi di voi è capace di guardare con positività anche eventuali momenti negativi. Piano piano state risalendo la china, se non proprio tutti, almeno una buona parte di voi. Incontri d'amore per chi è attualmente in status single potrebbero capovolgere le vostre convinzioni sull'argomento. Per questo martedì fate attenzione soprattutto alle questioni di carattere economico: alcune spese (impreviste) stano per fare capolino, sarebbe un peccato farsi trovare senza liquidità. Nel lavoro intanto, la buona comunicazione e l'abilità nel gestire i rapporti interpersonali saranno favoriti: potete sfruttare queste doti con successo nella vita privata ma anche nelle attività lavorative.

Ottime opportunità per coloro che hanno un'attività con sbocchi online. Voto 8.